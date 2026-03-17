La selección de Venezuela disputará la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 ante Estados Unidos en el LoanDepot Park de Miami, en una definición que ya se cataloga como histórica para la pelota criolla. El duelo está programado para el martes 17 de marzo a las 8:00 p. m. ET . ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo por TV y streaming? A continuación, te comparto la lista de canales por señal abierta y señal online para seguir el juego desde Estados Unidos, Venezuela, México, países de Centroamérica y Sudamérica.

Venezuela y Estados Unidos llegan a este duelo con cuentas pendientes en el Clásico Mundial de Béisbol. La Vinotinto se clasificó a los cuartos de final como segunda del Grupo D, por detrás de una sólida República Dominicana, mientras que el combinado de las “Barras y las Estrellas”, pese a su etiqueta de gran favorito según la MLB y la propia organización del torneo, avanzó como escolta de Italia en el Grupo B.

En la edición anterior, ni Venezuela ni Estados Unidos pudieron dominar sus grupos ni alcanzar la final, lo que añade presión y un sabor a revancha a este cruce. De acuerdo con los reportes oficiales del World Baseball Classic y las estadísticas publicadas por MLB.com, ambos equipos han reforzado sus nóminas con figuras de Grandes Ligas para este nuevo enfrentamiento, elevando las expectativas de un partido de alto impacto para los aficionados y para la historia del torneo.

Venezuela vs Estados Unidos por la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 este martes 17 de marzo desde el loanDepot park, Miami, Florida.

Dónde ver Estados Unidos vs. Venezuela EN VIVO por TV y Streaming Online

La final USA vs. Venezuela del Clásico Mundial de Béisbol 2026 se verá principalmente por cadenas Fox en EE. UU. y por televisoras abiertas/cable en Latinoamérica, además de varias opciones de streaming oficial.

País / Región Tipo Canal / Plataforma Detalles de transmisión Estados Unidos TV abierta / cable FOX Transmite la final desde el loanDepot park, martes 17 de marzo, 8 p.m. ET.​ Estados Unidos TV cable / deportes FS1, FS2 Canales de la red Fox Sports con cobertura extendida del torneo.​ Estados Unidos TV deportes en español FOX Deportes Transmisión en español de la gran final USA vs. Venezuela. Estados Unidos Streaming Fubo Streaming en vivo de los canales FOX, FS1 y FS2; disponible con suscripción.​ Estados Unidos Streaming AVOD Tubi, Fox One Algunos partidos del WBC 2026 disponibles gratis o bajo demanda.​ Latinoamérica (Panregional) TV cable ESPN (señal Pan Latin America) Señal deportiva con derechos del Clásico Mundial en varios países (Perú, Colombia, etc.). Latinoamérica (Panregional) Streaming Disney+ Plataforma principal de streaming del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en la región, con suscripción paga.​ Latinoamérica (Panregional) Streaming deportivo Star+/ESPN App Alternativa de streaming para señales de ESPN donde el bundle deportivo aplica.​ México TV abierta Canal 9 Transmisión en señal abierta del WBC 2026.​ México TV cable / deportes TUDN, ESPN Cobertura en cable y TV de paga.​ México Streaming ViX, Disney+ Opciones OTT con los derechos del torneo.​ Venezuela TV abierta Televen, Venevisión Cadenas con derechos de transmisión del Clásico Mundial 2026. Venezuela TV cable IVC Network, One Baseball Network Canales de pago con cobertura del torneo.​ Venezuela Streaming Disney+, apps Televen/Venevisión Streaming oficial con suscripción; apps propias de los canales cuando habilitadas.​ Puerto Rico TV deportes WAPA Deportes Transmisión local del torneo.​ República Dominicana TV abierta / cable VTV32, Antena 7, Coral 39 Canales con derechos de WBC 2026.​ Cuba TV abierta Tele Rebelde Señal oficial en la isla. Cuba Radio Radio Martí Cobertura radial de los juegos.​ Nicaragua TV abierta Viva 13 Transmisiones del Clásico Mundial 2026.​ Panamá TV abierta / cable RPC, Max, Stereo Señales con derechos de transmisión.​ Colombia TV cable ESPN (Pan Latin America) Señal por cable con el torneo; aplica bundle con Disney+ en algunos casos. Perú TV cable ESPN (Pan Latin America) Cobertura completa vía cableoperadoras locales.​

Venezuela vs Estados Unidos por la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 este martes 17 de marzo desde el loanDepot park, Miami, Florida.

¿A qué hora la final Estados Unidos vs. Venezuela EN VIVO el Clásico Mundial 2026?

La final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 entre Venezuela y Estados Unidos se jugará el martes, 17 de marzo. El duelo comienza a las 20:00 hora local de Miami, Estados Unidos (GMT-4) , misma hora que en Venezuela y República Dominicana. En otras zonas horarias serán las:

18:00 horas en Ciudad de México

17:00 horas en California, Estados Unidos

01:00 horas de la madrugada de 17 al 18 de marzo en España

Resultados de Venezuela y Estados Unidos en el Clásico Mundial 2026

Venezuela (5-1):

Países Bajos 2-6 Venezuela

Israel 3-11 Venezuela

Venezuela 4-0 Nicaragua

República Dominicana 7-5 Venezuela

Venezuela 8-5 Japón

Venezuela 4-2 Italia

Estados Unidos (5-1):

Estados Unidos 15-5 Brasil

Estados Unidos 9-1 Gran Bretaña

Estados Unidos 5-3 México

Italia 8-6 Estados Unidos

Estados Unidos 5-3 Canadá

República Dominicana 1-2 Estados Unidos