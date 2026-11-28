Estudiantes de La Plata y Palmeiras disputarán la final de la Copa Libertadores 2026 este sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? A continuación, te comparto la lista de canales TV y streaming online para seguir la cobertura desde el lugar que te encuentres.
¿Dónde ver Estudiantes vs. Palmeiras EN VIVO por TV y Señal Online?
La final entre Estudiantes y Palmeiras por la Copa Libertadores 2026 se podrá ver en Sudamérica a través de la señal oficial de ESPN en televisión de paga y por Disney+ Premium vía streaming. El encuentro se disputará el sábado 28 de noviembre, desde las 3:00 p. m. Perú, Ecuador, Colombia; 4:00 p.m. Venezuela y Bolivia; 5:00 p.m. en Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile.
|Opción para verlo en Perú
|Canal de TV o señal online
|Televisión de paga
|ESPN
|Streaming en vivo
|Disney+ Plan Premium
|Seguimiento online sin costo, sin transmisión del partido
|Minuto a minuto de La República Deportes
Los resultados de Palmeiras en partidos de la Copa Libertadores
- Fase de grupos: Junior 1 vs Palmeiras 1 (8 de abril).
- Fase de grupos: Palmeiras 2 vs Sporting Cristal 1 (16 de abril).
- Fase de grupos: Cerro Porteño 1 vs Palmeiras 1 (29 de abril).
- Fase de grupos: Sporting Cristal 0 vs Palmeiras 2 (5 de mayo).
- Fase de grupos: Palmeiras 0 vs Cerro Porteño 1 (20 de mayo).
- Fase de grupos: Palmeiras 4 vs Junior 1 (28 de mayo).
- Octavos de final: Palmeiras 1 vs Cerro Porteño 1 (12 de agosto).
- Octavos de final: Cerro Porteño 0 vs Palmeiras 1 (19 de agosto).
- Cuartos de final: Palmeiras 1 vs Liga de Quito 0 (9 de septiembre).
- Cuartos de final: Liga de Quito 3 vs Palmeiras 2 (3-4 en penales a favor de Palmeiras) (16 de septiembre).
- Semifinales: Fluminense 1 vs Palmeiras 2 (14 de octubre).
- Semifinales: Palmeiras 0 vs Fluminense 1 (5-3 en penales a favor de Palmeiras) (21 de octubre).
Los resultados de Estudiantes en partidos de la Copa Libertadores
- Fase de grupos: Independiente Medellín 1 vs Estudiantes 1 (8 de abril).
- Fase de grupos: Estudiantes 2 vs Cusco FC 1 (14 de abril).
- Fase de grupos: Estudiantes 1 vs Flamengo 1 (29 de abril).
- Fase de grupos: Cusco FC 1 vs Estudiantes 1 (6 de mayo).
- Fase de grupos: Flamengo 1 vs Estudiantes 0 (20 de mayo).
- Fase de grupos: Estudiantes 1 vs Independiente Medellín 0 (26 de mayo).
- Octavos de final: Estudiantes 1 vs U. Católica 1 (11 de agosto).
- Octavos de final: U. Católica 0 vs Estudiantes 3 (18 de agosto).
- Cuartos de final: Estudiantes 1 vs Corinthians 1 (9 de septiembre).
- Cuartos de final: Corinthians 0 vs Estudiantes 1 (16 de septiembre).
- Semifinales: Estudiantes 0 vs Flamengo 0 (15 de octubre).
- Semifinales: Flamengo 0 vs Estudiantes 0 (2-3 en penales a favor de Estudiantes) (22 de octubre).
Datos para ver la final Estudiantes-Palmeiras EN VIVO por Copa Libertadores
- Partido: Estudiantes vs. Palmeiras
- Competencia: Final de la Copa Libertadores 2026
- Día: Sábado 28 de noviembre
- Horario: 17 horas
- Estadio: Centenario
- Ciudad: Montevideo, Uruguay
- TV: Fox Sports y Telefe
- Streaming: Disney+