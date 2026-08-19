El FC Barcelona recibe a Al-Ahly este miércoles 19 de agosto las 8:00 p. m. en España, 1:00 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador y 2:00 p. m. en Chile, Bolivia y Venezuela; en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, el pitazo inicial será a las 3:00 p. m. por el Trofeo Joan Gamper 2026 , el tradicional amistoso que sirve como presentación oficial del equipo azulgrana ante su afición. El encuentro, programado en el Spotify Camp Nou, marcará el cierre de la pretemporada de Hansi Flick y será la última prueba del Barça antes de su debut en LaLiga 2026-27. Conoce cómo y dónde ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO por televisión abierta, señal online y plataformas streaming.

¿Dónde ver FC Barcelona vs. Al-Ahly por el Trofeo Joan Gamper 2026?

Barcelona vs. Al Ahly se juega hoy, miércoles 19 de agosto, a la 1:00 p. m. en Perú, por el Trofeo Joan Gamper 2026 en el Spotify Camp Nou. La opción oficial confirmada para seguirlo desde Perú es Barça Play, mediante suscripción; el club también ofrece seguimiento minuto a minuto en su web y aplicación.

País / región Canal de TV Disponibilidad Perú Sin señal de TV local oficialmente confirmada La vía oficial indicada para el país es digital, a través de Barça Play Cataluña / España TV3 Transmisión en abierto en Cataluña España Movistar+ Señal de pago reportada para el partido Estados Unidos FOX Deportes Transmisión de TV de pago reportada para EE. UU.

Señales online y streaming

País / región Plataforma Condición de acceso Perú Barça Play Suscripción; incluida para socios del Barça y disponible mediante Culers Premium para no socios Todo el mundo Web y app oficial del FC Barcelona Minuto a minuto, sin ser una emisión completa del encuentro España Canal oficial de YouTube del FC Barcelona Solo para suscriptores de YouTube Pack Premium Members Cataluña / España 3Cat Streaming vinculado a la transmisión de TV3 Estados Unidos Fubo Servicio de streaming que incluye la cobertura reportada en ese territorio Estados Unidos FOX One Plataforma digital reportada como opción de seguimiento

¿A qué hora ver el partido FC Barcelona-Al Ahly EN VIVO HOY 19 de agosto?

País / zona Hora de inicio Perú, Colombia y Ecuador 1:00 p. m. México (centro) 12:00 m. Estados Unidos (ET) 2:00 p. m. Argentina, Uruguay y Brasil 3:00 p. m. España 8:00 p. m.