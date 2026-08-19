El Barcelona disputa este miércoles 19 de agosto su último partido de preparación antes de su estreno en La Liga, cuando reciba al Al-Ahly egipcio en el Camp Nou. (Foto: Composición Mag)
El Barcelona disputa este miércoles 19 de agosto su último partido de preparación antes de su estreno en La Liga, cuando reciba al Al-Ahly egipcio en el Camp Nou. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

El FC Barcelona recibe a Al-Ahly este miércoles 19 de agosto las 8:00 p. m. en España, 1:00 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador y 2:00 p. m. en Chile, Bolivia y Venezuela; en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, el pitazo inicial será a las 3:00 p. m. por el Trofeo Joan Gamper 2026, el tradicional amistoso que sirve como presentación oficial del equipo azulgrana ante su afición. El encuentro, programado en el Spotify Camp Nou, marcará el cierre de la pretemporada de Hansi Flick y será la última prueba del Barça antes de su debut en LaLiga 2026-27. Conoce cómo y dónde ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO por televisión abierta, señal online y plataformas streaming.

¿Dónde ver FC Barcelona vs. Al-Ahly por el Trofeo Joan Gamper 2026?

Barcelona vs. Al Ahly se juega hoy, miércoles 19 de agosto, a la 1:00 p. m. en Perú, por el Trofeo Joan Gamper 2026 en el Spotify Camp Nou. La opción oficial confirmada para seguirlo desde Perú es Barça Play, mediante suscripción; el club también ofrece seguimiento minuto a minuto en su web y aplicación.

País / regiónCanal de TVDisponibilidad
PerúSin señal de TV local oficialmente confirmadaLa vía oficial indicada para el país es digital, a través de Barça Play
Cataluña / EspañaTV3Transmisión en abierto en Cataluña
EspañaMovistar+Señal de pago reportada para el partido
Estados UnidosFOX DeportesTransmisión de TV de pago reportada para EE. UU.

Señales online y streaming

País / regiónPlataformaCondición de acceso
PerúBarça PlaySuscripción; incluida para socios del Barça y disponible mediante Culers Premium para no socios
Todo el mundoWeb y app oficial del FC BarcelonaMinuto a minuto, sin ser una emisión completa del encuentro
EspañaCanal oficial de YouTube del FC BarcelonaSolo para suscriptores de YouTube Pack Premium Members
Cataluña / España3CatStreaming vinculado a la transmisión de TV3
Estados UnidosFuboServicio de streaming que incluye la cobertura reportada en ese territorio
Estados UnidosFOX OnePlataforma digital reportada como opción de seguimiento

¿A qué hora ver el partido FC Barcelona-Al Ahly EN VIVO HOY 19 de agosto?

País / zonaHora de inicio
Perú, Colombia y Ecuador1:00 p. m.
México (centro)12:00 m.
Estados Unidos (ET)2:00 p. m.
Argentina, Uruguay y Brasil3:00 p. m.
España8:00 p. m.
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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