El equipo de Hansi Flick busca una victoria en casa para buscar una chance de liderar la tabla de LaLiga EA Sports este fin de semana. FC Barcelona juega contra el Deportivo Alavés para seguir escalando este sábado 29 de noviembre, a partir de las 4:15 pm. (horario peninsular) por la jornada 14 del fútbol español . Si estás en Estados Unidos, España, México y otras partes del mundo, te comparto la lista de canales de TV y dónde ver streaming online el juego por cualquier dispositivo móvil.

A pesar de una reciente derrota contundente en la Champions League contra el Chelsea, el equipo catalán se mantiene segundo en la tabla, a solo un punto del Real Madrid, que empató con el Elche. Con una visita difícil para el líder Real Madrid (contra el Athletic Club), el Barça tiene una clara oportunidad de terminar la semana como primero. Por otro lado, el Alavés, ubicado en la parte media-baja con 15 puntos (cuatro por encima del descenso), se presenta al Spotify Camp Nou con la difícil tarea de sumar, ya que solo ha conseguido cuatro puntos fuera de casa en seis encuentros.

Dónde ver FC Barcelona vs. Alavés EN VIVO por TV y ONLINE por LaLiga

Conoce cuáles son los canales de TV y dónde ver streaming online el partido entre FC Barcelona vs. Alavés EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este sábado 29 de noviembre de 2025 , por la jornada 14 de LaLiga EA Sports 2025-2026 en el Camp Nou.

En la mayoría de los países de Sudamérica (excluyendo Brasil), la transmisión principal corre a cargo de DirecTV, tanto por su señal de cable satelital (DSports) como por su plataforma de streaming (DGO).

Región Países Cubiertos Canal de TV Plataforma de Streaming Online España España DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, LaLiga TV Bar DAZN México México Sky Sports Sky+ (Blue to go) Estados Unidos (USA) Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN Select ESPN App, Fubo Sports Sudamérica Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Venezuela DSports (DirecTV Sports) DGO (DirecTV GO), Amazon Prime Video (Chile) Centroamérica Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Rep. Dominicana Sky Sports Sky+ (Blue to go) Otros Países/Global Resto de Europa (General) DAZN (en territorios seleccionados) DAZN

¿A qué hora juega FC Barcelona vs. Alavés por LaLiga?

El partido se juega a las 16:15 hora de Barcelona (CET). Las horas locales en América varían, por ejemplo:

México (CDMX): 9:15 AM

9:15 AM Estados Unidos (ET): 10:15 AM

10:15 AM Colombia / Perú / Ecuador: 10:15 AM

10:15 AM Chile / Argentina / Uruguay: 12:15 PM

Fecha, hora, TV y dónde ver online el partido FC Barcelona vs. Alavés EN VIVO

Partido: FC Barcelona vs. Alavés

Fecha: Sábado 29 de noviembre de 2025

Horario: 9:15 (CDMX), 10:15 (ET), 12:15 (ARG), 16:15 (ESP)

Estadio: Spotify Camp Nou