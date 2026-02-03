Una llave atractiva es la que protagonizan FC Barcelona vs. Albacete este martes 3 de febrero a las 21:00 horas en el estadio Carlos Belmonte , por los cuartos de final de la temporada 2025-2026 de la Copa del Rey, en una eliminatoria que se disputa a partido único. Si estás en España, Estados Unidos, México y otros países del mundo, te comparto qué canales de TV y dónde ver streaming el partido en vivo en directo online desde cualquier dispositivo móvil.

El actual líder de Primera División visita al conjunto manchego en un duelo que, sobre el papel, tiene al Barça como claro candidato al triunfo. Sin embargo, el cuadro de Hansi Flick deberá gestionar con cautela la fatiga acumulada, pues la alta densidad del calendario convierte este compromiso en un reto físico considerable para los azulgranas.

Dónde ver FC Barcelona - Albacete EN VIVO GRATIS por TV y Streamin Online

El FC Barcelona vs. Albacete de Copa del Rey (martes 3 de febrero de 2026) se ve en abierto en España por La 1 y RTVE Play, y tiene diferentes socios de TV/OTT en América y Europa según país.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Flow Sports (Argentina), Win Play (Colombia), El Canal del Fútbol (Ecuador), Meridiano TV (Venezuela), América Televisión (Perú), Flow (Uruguay) y Flow Eventos HD (Paraguay). Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Select y Fubo Sports.

Región / País / Ciudad TV lineal (cable/sat) Streaming / Apps oficiales España (península) La 1 (TVE) RTVE Play, web/app de RTVE; TV3 web/app en Cataluña España (Cataluña) La 1 (TVE), TV3 RTVE Play, TV3 online (3Cat) España (Islas Canarias) La 1 (TVE)​ RTVE Play​ México (CDMX, GDL, MTY) Sky Sports (SKY / Izzi Go en algunas grillas) Sky Go / Blue To Go (apps de Sky México)​ México norte (Tijuana, Baja) Sky Sports (zona Noroeste)​ Sky Go / Blue To Go​ México Pacífico (Chihuahua) Sky Sports (zona Pacífico)​ Sky Go / Blue To Go​ Estados Unidos (NY, Miami – EST) ESPN Select, ESPN Deportes/ESPN (según operador), Fubo (ESPN feed) ESPN App / ESPN+, fuboTV / Fubo Sports Estados Unidos (Chicago – CST) ESPN Select, ESPN, Fubo ESPN App, fuboTV Estados Unidos (Denver – MST) ESPN Select, ESPN, Fubo ESPN App, fuboTV Estados Unidos (Los Ángeles – PST) ESPN Select, ESPN, Fubo ESPN App, fuboTV Perú (Lima) América TV, Movistar Deportes (Movistar TV)​ América TV Go, Movistar TV App​ Colombia (Bogotá) Win Sports​ Win Sports Online / Win+ (OTT propia)​ Ecuador (Quito, Guayaquil) (cadena no especificada; señal habitual: cable con feed Sky/ESPN) – las guías citan solo horario Plataformas de su cableoperador (con feed internacional) Bolivia (La Paz) (no se detalla canal; se indica únicamente horario)​ Apps del operador con señales internacionales (Sky/ESPN)​ Chile (Santiago) (no se detalla en la ficha horaria; algunos medios mencionan cable local con señal española) OTT del operador con La 1 internacional cuando esté disponible​ Argentina (Buenos Aires) Flow (cable: Telecentro / Cablevisión con señal española/ESPN) Flow App (Telecentro / Cablevisión)​ Uruguay (Montevideo) (no se especifica canal; sólo horario)​ Apps del operador con señal internacional (ESPN/Sky)​ Paraguay (Asunción) (no se especifica canal; sólo horario)​ OTT del operador con feed internacional​ Brasil (São Paulo, Río) (no se menciona canal concreto; probable señal ESPN Brasil para Copa del Rey) Star+ / ESPN App Brasil (cuando tenga derechos)​ Venezuela (Caracas) (no se especifica; sólo horario)​ Apps de cableoperadores con feed internacional​ Rep. Dominicana (Santo Domingo) Sky (Centroamérica y Caribe, según listado del Barça)​ Sky Go / Blue To Go​ Costa Rica (San José) Sky (mismo paquete que México y C.A.)​ Sky Go / Blue To Go​ Resto de Centroamérica (GT, HN, NI, PA) Sky (paquete regional)​ Sky Go / Blue To Go​ Reino Unido (Londres) Premier Sports / canal agregado en algunas guías internacionales Premier Player (OTT de Premier Sports) Europa sin derechos locales (ej., Francia, Italia, Alemania) No señal lineal específica listada; se suele recurrir a La 1 internacional vía operador satelital cuando esté incluida RTVE Play (puede estar geobloqueado), plataformas con La 1 internacional según operador

¿Cómo llega FC Barcelona y Albacete para el partido de hoy?

Tras vencer 1-3 al Elche y con la Supercopa de España ya en sus vitrinas, el Barça pone la mira en la Copa del Rey. Es muy probable que Hansi Flick introduzca rotaciones significativas en su alineación titular para medirse al Albacete.

El conjunto manchego se ha consolidado como el “matagigantes” del torneo; tras superar al Celta en penaltis, llega a estos cuartos de final después de dar la campanada eliminando al Real Madrid por 3-2 en el Carlos Belmonte. Este será su tercer desafío consecutivo ante un rival de Primera División.