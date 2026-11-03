Consulta qué canales de TV y dónde ver online el partido entre FC Barcelona vs. Aston Villa EN VIVO y EN DIRECTO por la UEFA Champions League el martes 3 de noviembre. (Foto: Composición Mag)
Consulta qué canales de TV y dónde ver online el partido entre FC Barcelona vs. Aston Villa EN VIVO y EN DIRECTO por la UEFA Champions League el martes 3 de noviembre. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
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El conjunto de FC Barcelona necesita ganar al Aston Villa para sumar tres puntos clave en la fase liga de la Champions League el martes 3 de noviembre de 2026 a las 15:00 de Colombia/Ecuador/Perú y a las 21:00 de España peninsular, en el Spotify Camp Nou. El reto no es menor: el equipo inglés ocupa la segunda posición, acumula 12 goles y se ha convertido en una de las grandes sorpresas del torneo. Su rendimiento, por encima de las expectativas, lo sitúa como un rival de máxima exigencia en esta jornada europea. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? Te comparto la lista de canales de TV por señal abierta, streaming online y dónde ver ONLINE desde España, México, Estados Unidos y otros países del mundo.

El FC Barcelona vuelve a la Champions League con un objetivo claro: trasladar a Europa la reacción que mostró con su goleada al Alavés en LaLiga. El equipo de Hansi Flick necesita dar continuidad a ese triunfo y recuperar la confianza tras una semana marcada por las derrotas ante el PSG y el Real Madrid. La victoria liguera alivió la presión, pero el Barça tiene ahora el reto de sostener esa mejoría en el escenario europeo.

¿Dónde ver Barcelona-Aston Villa EN VIVO por TV abierta y Streaming Online?

El FC Barcelona vs. Aston Villa se disputará el martes 3 de noviembre de 2026, por la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League. El encuentro comenzará a las 15:00 de Perú y a las 21:00 de España peninsular, en el Spotify Camp Nou. En territorio peruano, se podrá seguir por ESPN y en streaming por Disney+ Premium.

País o territorioHora local del partidoCanal de televisiónStreaming online
Perú15:00ESPNDisney+ Premium.
Colombia15:00ESPN 2Disney+ Premium.
Ecuador15:00ESPN 2Disney+ Premium.
Venezuela16:00ESPN 2Disney+ Premium.
Bolivia16:00ESPNDisney+ Premium.
Argentina17:00ESPNDisney+ Premium.
Chile continental17:00ESPN 5Disney+ Premium.
Uruguay17:00ESPNDisney+ Premium.
Paraguay17:00ESPNDisney+ Premium.
México —centro—14:00TNT SportsHBO Max.
España peninsular21:00M+ Liga de Campeones; consultar la señal asignada en la guíaMovistar Plus+, con el paquete que incluya la Champions League.
Estados Unidos15:00 del Este / 12:00 del PacíficoCBS, según la programación publicadaParamount+.
Reino Unido20:00TNT Sports 1HBO Max, según la información publicada para este encuentro.

En Perú, Ecuador y Colombia, el Barcelona vs. Aston Villa comenzará a las 3:00 p. m. del martes 3 de noviembre. La programación consultada sitúa la transmisión televisiva en ESPN, mientras que ESPN confirma expresamente la emisión online mediante el Plan Premium de Disney+ para Sudamérica. Si vas a verlo por internet, comprueba que tu suscripción corresponda a ese plan y que el encuentro aparezca en su sección de deportes.

En otros países sudamericanos, la plataforma online será también Disney+ Premium, pero la señal de televisión cambia: Colombia, Ecuador y Venezuela tienen listado ESPN 2; Chile, ESPN 5; y Argentina y Uruguay, ESPN.

Para los aficionados en México, el encuentro arrancará a las 14:00, hora del centro, con transmisión anunciada por TNT Sports y HBO Max. En España peninsular comenzará a las 21:00 y se podrá seguir a través de los canales de Liga de Campeones de Movistar; es recomendable comprobar el canal concreto y que el paquete contratado incluya esta competición.

¿A qué hora juega FC Barcelona-Aston Villa HOY 3 de noviembre?

El partido se juega el martes 3 de noviembre de 2026, en el Spotify Camp Nou. El inicio está fijado para las 21:00 en España peninsular; los horarios siguientes son locales.

País o zonaHora localDía
Vancouver, Canadá12:00 p. m.Martes 3
Los Ángeles, EE. UU.12:00 p. m.Martes 3
Ciudad de México2:00 p. m.Martes 3
Costa Rica2:00 p. m.Martes 3
Perú, Colombia y Ecuador3:00 p. m.Martes 3
Panamá, Nueva York y Toronto3:00 p. m.Martes 3
Venezuela4:00 p. m.Martes 3
Argentina, Chile y Uruguay5:00 p. m.Martes 3
Brasilia, Brasil5:00 p. m.Martes 3
Reino Unido, Irlanda, Portugal e Islandia8:00 p. m.Martes 3
España, Francia, Italia, Alemania y gran parte de Europa central9:00 p. m.Martes 3
Marruecos, Nigeria y Camerún9:00 p. m.Martes 3
Egipto, Finlandia, Grecia y Rumanía10:00 p. m.Martes 3
Arabia Saudita y Turquía11:00 p. m.Martes 3
India1:30 a. m.Miércoles 4
Tailandia, Indonesia y Vietnam3:00 a. m.Miércoles 4
China, Hong Kong y Singapur4:00 a. m.Miércoles 4
Japón y Corea del Sur5:00 a. m.Miércoles 4
Sídney, Australia7:00 a. m.Miércoles 4
Nueva Zelanda9:00 a. m.Miércoles 4

Alineaciones posibles de Barcelona vs Aston Villa

FC Barcelona: Joan García; Cancelo, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; Gabriel Jesus.

Aston Villa: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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