El conjunto de FC Barcelona necesita ganar al Aston Villa para sumar tres puntos clave en la fase liga de la Champions League el martes 3 de noviembre de 2026 a las 15:00 de Colombia/Ecuador/Perú y a las 21:00 de España peninsular , en el Spotify Camp Nou. El reto no es menor: el equipo inglés ocupa la segunda posición, acumula 12 goles y se ha convertido en una de las grandes sorpresas del torneo. Su rendimiento, por encima de las expectativas, lo sitúa como un rival de máxima exigencia en esta jornada europea. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? Te comparto la lista de canales de TV por señal abierta, streaming online y dónde ver ONLINE desde España, México, Estados Unidos y otros países del mundo.

El FC Barcelona vuelve a la Champions League con un objetivo claro: trasladar a Europa la reacción que mostró con su goleada al Alavés en LaLiga. El equipo de Hansi Flick necesita dar continuidad a ese triunfo y recuperar la confianza tras una semana marcada por las derrotas ante el PSG y el Real Madrid. La victoria liguera alivió la presión, pero el Barça tiene ahora el reto de sostener esa mejoría en el escenario europeo.

¿Dónde ver Barcelona-Aston Villa EN VIVO por TV abierta y Streaming Online?

El FC Barcelona vs. Aston Villa se disputará el martes 3 de noviembre de 2026, por la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League. El encuentro comenzará a las 15:00 de Perú y a las 21:00 de España peninsular , en el Spotify Camp Nou. En territorio peruano, se podrá seguir por ESPN y en streaming por Disney+ Premium.

País o territorio Hora local del partido Canal de televisión Streaming online Perú 15:00 ESPN Disney+ Premium. Colombia 15:00 ESPN 2 Disney+ Premium. Ecuador 15:00 ESPN 2 Disney+ Premium. Venezuela 16:00 ESPN 2 Disney+ Premium. Bolivia 16:00 ESPN Disney+ Premium. Argentina 17:00 ESPN Disney+ Premium. Chile continental 17:00 ESPN 5 Disney+ Premium. Uruguay 17:00 ESPN Disney+ Premium. Paraguay 17:00 ESPN Disney+ Premium. México —centro— 14:00 TNT Sports HBO Max. España peninsular 21:00 M+ Liga de Campeones; consultar la señal asignada en la guía Movistar Plus+, con el paquete que incluya la Champions League. Estados Unidos 15:00 del Este / 12:00 del Pacífico CBS, según la programación publicada Paramount+. Reino Unido 20:00 TNT Sports 1 HBO Max, según la información publicada para este encuentro.

En Perú, Ecuador y Colombia, el Barcelona vs. Aston Villa comenzará a las 3:00 p. m. del martes 3 de noviembre. La programación consultada sitúa la transmisión televisiva en ESPN, mientras que ESPN confirma expresamente la emisión online mediante el Plan Premium de Disney+ para Sudamérica . Si vas a verlo por internet, comprueba que tu suscripción corresponda a ese plan y que el encuentro aparezca en su sección de deportes.

En otros países sudamericanos, la plataforma online será también Disney+ Premium, pero la señal de televisión cambia: Colombia, Ecuador y Venezuela tienen listado ESPN 2; Chile, ESPN 5; y Argentina y Uruguay, ESPN.

Para los aficionados en México, el encuentro arrancará a las 14:00, hora del centro, con transmisión anunciada por TNT Sports y HBO Max . En España peninsular comenzará a las 21:00 y se podrá seguir a través de los canales de Liga de Campeones de Movistar; es recomendable comprobar el canal concreto y que el paquete contratado incluya esta competición.

¿A qué hora juega FC Barcelona-Aston Villa HOY 3 de noviembre?

El partido se juega el martes 3 de noviembre de 2026, en el Spotify Camp Nou. El inicio está fijado para las 21:00 en España peninsular; los horarios siguientes son locales.

País o zona Hora local Día Vancouver, Canadá 12:00 p. m. Martes 3 Los Ángeles, EE. UU. 12:00 p. m. Martes 3 Ciudad de México 2:00 p. m. Martes 3 Costa Rica 2:00 p. m. Martes 3 Perú, Colombia y Ecuador 3:00 p. m. Martes 3 Panamá, Nueva York y Toronto 3:00 p. m. Martes 3 Venezuela 4:00 p. m. Martes 3 Argentina, Chile y Uruguay 5:00 p. m. Martes 3 Brasilia, Brasil 5:00 p. m. Martes 3 Reino Unido, Irlanda, Portugal e Islandia 8:00 p. m. Martes 3 España, Francia, Italia, Alemania y gran parte de Europa central 9:00 p. m. Martes 3 Marruecos, Nigeria y Camerún 9:00 p. m. Martes 3 Egipto, Finlandia, Grecia y Rumanía 10:00 p. m. Martes 3 Arabia Saudita y Turquía 11:00 p. m. Martes 3 India 1:30 a. m. Miércoles 4 Tailandia, Indonesia y Vietnam 3:00 a. m. Miércoles 4 China, Hong Kong y Singapur 4:00 a. m. Miércoles 4 Japón y Corea del Sur 5:00 a. m. Miércoles 4 Sídney, Australia 7:00 a. m. Miércoles 4 Nueva Zelanda 9:00 a. m. Miércoles 4

Alineaciones posibles de Barcelona vs Aston Villa

FC Barcelona: Joan García; Cancelo, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; Gabriel Jesus.

Aston Villa: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.