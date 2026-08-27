Barcelona volverá a escena en LaLiga de España con la mira puesta en mantener su arranque perfecto. El vigente bicampeón recibirá al Athletic Club en un duelo pendiente de la primera fecha este jueves 27 de agosto en el Spotify Camp Nou. Para ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO, te comparto la lista de horarios por país, canales de TV y dónde ver vía STREAMING ONLINE desde Estados Unidos, México, España y otros países de Latinoamérica.

El equipo dirigido por Hansi Flick llega fortalecido tras la contundente goleada 5-0 frente a Elche como visitante, una actuación que confirmó su poder ofensivo y elevó las expectativas de los hinchas blaugranas para este nuevo desafío en casa.

¿Dónde ver FC Barcelona - Athletic Club EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Streaming Online?

Para ver FC Barcelona vs. Athletic Club por LaLiga, la señal exacta puede variar según la programación de cada jornada, pero estos son los operadores oficiales y habituales por país o territorio. En Sudamérica, la alternativa más completa suele ser Disney+ Premium y, según el encuentro, DGO/DSports.

País o región TV de pago / canal Streaming online España Movistar LaLiga TV, DAZN LaLiga Movistar Plus+, DAZN Perú ESPN, DSports Disney+ Premium, DGO Argentina ESPN, DSports Disney+ Premium, DGO Bolivia ESPN, DSports Disney+ Premium, DGO Chile ESPN, DSports Disney+ Premium, DGO Colombia ESPN, DSports Disney+ Premium, DGO Ecuador ESPN, DSports Disney+ Premium, DGO Paraguay ESPN, DSports Disney+ Premium, DGO Uruguay ESPN, DSports Disney+ Premium, DGO Venezuela ESPN, DSports Disney+ Premium, DGO Brasil — CazéTV México Sky Sports Sky+, izzi Go Centroamérica Sky Sports Sky+, plataformas del operador Estados Unidos ESPN Deportes; algunos partidos en ABC, ESPN o ESPN2 ESPN+, ESPN Unlimited Puerto Rico ESPN Deportes ESPN+ Canadá TSN, RDS TSN+, RDS Reino Unido e Irlanda Premier Sports Premier Sports, Disney+ Francia — DAZN, Disney+ Alemania — DAZN Italia — DAZN Portugal — DAZN Bélgica — DAZN Países árabes y Norte de África beIN SPORTS beIN CONNECT África subsahariana SuperSport, Canal+ Sport, ZAP LaLiga SuperSport app / plataformas locales India — FanCode China CCTV-5 Migu, iQIYI Japón — DAZN Corea del Sur — Coupang Play Indonesia beIN SPORTS beIN CONNECT Australia y Nueva Zelanda beIN SPORTS beIN SPORTS CONNECT

¿A qué hora juega FC Barcelona - Athletic Club HOY 27 DE AGOSTO?

El partido FC Barcelona vs. Athletic Club por LaLiga está programado para el jueves 27 de agosto de 2026, a las 21:00 en España peninsular, en el Spotify Camp Nou.

País / ciudad Hora Fecha local España 21:00 Jueves 27 de agosto Reino Unido 20:00 Jueves 27 de agosto Portugal 20:00 Jueves 27 de agosto México (CDMX) 13:00 Jueves 27 de agosto Costa Rica 13:00 Jueves 27 de agosto Guatemala 13:00 Jueves 27 de agosto Colombia 14:00 Jueves 27 de agosto Ecuador 14:00 Jueves 27 de agosto Perú 14:00 Jueves 27 de agosto Panamá 14:00 Jueves 27 de agosto Venezuela 15:00 Jueves 27 de agosto Bolivia 15:00 Jueves 27 de agosto Chile 15:00 Jueves 27 de agosto Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.) 15:00 Jueves 27 de agosto Estados Unidos (Chicago) 14:00 Jueves 27 de agosto Estados Unidos (Denver) 13:00 Jueves 27 de agosto Estados Unidos (Los Ángeles) 12:00 Jueves 27 de agosto Argentina 16:00 Jueves 27 de agosto Brasil (Brasilia, São Paulo, Río) 16:00 Jueves 27 de agosto Paraguay 16:00 Jueves 27 de agosto Uruguay 16:00 Jueves 27 de agosto República Dominicana 15:00 Jueves 27 de agosto Japón 04:00 Viernes 28 de agosto Corea del Sur 04:00 Viernes 28 de agosto China 03:00 Viernes 28 de agosto India 00:30 Viernes 28 de agosto Australia (Sídney/Melbourne) 05:00 Viernes 28 de agosto

Barcelona recibe al Athletic Club en un encuentro correspondiente a la primera fecha de LaLiga 2026-27 , aplazado respecto al inicio de la jornada. Para el público de Perú, Colombia y Ecuador, el partido comenzará a las 2:00 p. m.; en México, Centroamérica y parte de Norteamérica será a la 1:00 p. m.

En España, la transmisión está anunciada mediante DAZN LaLiga, DAZN y LaLiga TV Bar. Para Sudamérica, la guía internacional reporta cobertura de DIRECTV Sports y DGO en países como Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela; en Estados Unidos y Puerto Rico, la señal indicada es ESPN Deportes y ESPN+. La disponibilidad puede variar según el operador y los derechos locales.