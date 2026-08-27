Barcelona volverá a escena en LaLiga de España con la mira puesta en mantener su arranque perfecto. El vigente bicampeón recibirá al Athletic Club en un duelo pendiente de la primera fecha este jueves 27 de agosto en el Spotify Camp Nou. Para ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO, te comparto la lista de horarios por país, canales de TV y dónde ver vía STREAMING ONLINE desde Estados Unidos, México, España y otros países de Latinoamérica.
El equipo dirigido por Hansi Flick llega fortalecido tras la contundente goleada 5-0 frente a Elche como visitante, una actuación que confirmó su poder ofensivo y elevó las expectativas de los hinchas blaugranas para este nuevo desafío en casa.
¿Dónde ver FC Barcelona - Athletic Club EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Streaming Online?
Para ver FC Barcelona vs. Athletic Club por LaLiga, la señal exacta puede variar según la programación de cada jornada, pero estos son los operadores oficiales y habituales por país o territorio. En Sudamérica, la alternativa más completa suele ser Disney+ Premium y, según el encuentro, DGO/DSports.
|País o región
|TV de pago / canal
|Streaming online
|España
|Movistar LaLiga TV, DAZN LaLiga
|Movistar Plus+, DAZN
|Perú
|ESPN, DSports
|Disney+ Premium, DGO
|Argentina
|ESPN, DSports
|Disney+ Premium, DGO
|Bolivia
|ESPN, DSports
|Disney+ Premium, DGO
|Chile
|ESPN, DSports
|Disney+ Premium, DGO
|Colombia
|ESPN, DSports
|Disney+ Premium, DGO
|Ecuador
|ESPN, DSports
|Disney+ Premium, DGO
|Paraguay
|ESPN, DSports
|Disney+ Premium, DGO
|Uruguay
|ESPN, DSports
|Disney+ Premium, DGO
|Venezuela
|ESPN, DSports
|Disney+ Premium, DGO
|Brasil
|—
|CazéTV
|México
|Sky Sports
|Sky+, izzi Go
|Centroamérica
|Sky Sports
|Sky+, plataformas del operador
|Estados Unidos
|ESPN Deportes; algunos partidos en ABC, ESPN o ESPN2
|ESPN+, ESPN Unlimited
|Puerto Rico
|ESPN Deportes
|ESPN+
|Canadá
|TSN, RDS
|TSN+, RDS
|Reino Unido e Irlanda
|Premier Sports
|Premier Sports, Disney+
|Francia
|—
|DAZN, Disney+
|Alemania
|—
|DAZN
|Italia
|—
|DAZN
|Portugal
|—
|DAZN
|Bélgica
|—
|DAZN
|Países árabes y Norte de África
|beIN SPORTS
|beIN CONNECT
|África subsahariana
|SuperSport, Canal+ Sport, ZAP LaLiga
|SuperSport app / plataformas locales
|India
|—
|FanCode
|China
|CCTV-5
|Migu, iQIYI
|Japón
|—
|DAZN
|Corea del Sur
|—
|Coupang Play
|Indonesia
|beIN SPORTS
|beIN CONNECT
|Australia y Nueva Zelanda
|beIN SPORTS
|beIN SPORTS CONNECT
¿A qué hora juega FC Barcelona - Athletic Club HOY 27 DE AGOSTO?
El partido FC Barcelona vs. Athletic Club por LaLiga está programado para el jueves 27 de agosto de 2026, a las 21:00 en España peninsular, en el Spotify Camp Nou.
|País / ciudad
|Hora
|Fecha local
|España
|21:00
|Jueves 27 de agosto
|Reino Unido
|20:00
|Jueves 27 de agosto
|Portugal
|20:00
|Jueves 27 de agosto
|México (CDMX)
|13:00
|Jueves 27 de agosto
|Costa Rica
|13:00
|Jueves 27 de agosto
|Guatemala
|13:00
|Jueves 27 de agosto
|Colombia
|14:00
|Jueves 27 de agosto
|Ecuador
|14:00
|Jueves 27 de agosto
|Perú
|14:00
|Jueves 27 de agosto
|Panamá
|14:00
|Jueves 27 de agosto
|Venezuela
|15:00
|Jueves 27 de agosto
|Bolivia
|15:00
|Jueves 27 de agosto
|Chile
|15:00
|Jueves 27 de agosto
|Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.)
|15:00
|Jueves 27 de agosto
|Estados Unidos (Chicago)
|14:00
|Jueves 27 de agosto
|Estados Unidos (Denver)
|13:00
|Jueves 27 de agosto
|Estados Unidos (Los Ángeles)
|12:00
|Jueves 27 de agosto
|Argentina
|16:00
|Jueves 27 de agosto
|Brasil (Brasilia, São Paulo, Río)
|16:00
|Jueves 27 de agosto
|Paraguay
|16:00
|Jueves 27 de agosto
|Uruguay
|16:00
|Jueves 27 de agosto
|República Dominicana
|15:00
|Jueves 27 de agosto
|Japón
|04:00
|Viernes 28 de agosto
|Corea del Sur
|04:00
|Viernes 28 de agosto
|China
|03:00
|Viernes 28 de agosto
|India
|00:30
|Viernes 28 de agosto
|Australia (Sídney/Melbourne)
|05:00
|Viernes 28 de agosto
Barcelona recibe al Athletic Club en un encuentro correspondiente a la primera fecha de LaLiga 2026-27, aplazado respecto al inicio de la jornada. Para el público de Perú, Colombia y Ecuador, el partido comenzará a las 2:00 p. m.; en México, Centroamérica y parte de Norteamérica será a la 1:00 p. m.
En España, la transmisión está anunciada mediante DAZN LaLiga, DAZN y LaLiga TV Bar. Para Sudamérica, la guía internacional reporta cobertura de DIRECTV Sports y DGO en países como Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela; en Estados Unidos y Puerto Rico, la señal indicada es ESPN Deportes y ESPN+. La disponibilidad puede variar según el operador y los derechos locales.