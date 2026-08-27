Dónde mirar por TV y streaming online para ver el partido FC Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO este jueves 27 de agosto por la primera jornada de LaLiga. (Foto: Composición Mag)
Dónde mirar por TV y streaming online para ver el partido FC Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO este jueves 27 de agosto por la primera jornada de LaLiga. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

Barcelona volverá a escena en LaLiga de España con la mira puesta en mantener su arranque perfecto. El vigente bicampeón recibirá al Athletic Club en un duelo pendiente de la primera fecha este jueves 27 de agosto en el Spotify Camp Nou. Para ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO, te comparto la lista de horarios por país, canales de TV y dónde ver vía STREAMING ONLINE desde Estados Unidos, México, España y otros países de Latinoamérica.

El equipo dirigido por Hansi Flick llega fortalecido tras la contundente goleada 5-0 frente a Elche como visitante, una actuación que confirmó su poder ofensivo y elevó las expectativas de los hinchas blaugranas para este nuevo desafío en casa.

¿Dónde ver FC Barcelona - Athletic Club EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Streaming Online?

Para ver FC Barcelona vs. Athletic Club por LaLiga, la señal exacta puede variar según la programación de cada jornada, pero estos son los operadores oficiales y habituales por país o territorio. En Sudamérica, la alternativa más completa suele ser Disney+ Premium y, según el encuentro, DGO/DSports.

País o regiónTV de pago / canalStreaming online
EspañaMovistar LaLiga TV, DAZN LaLigaMovistar Plus+, DAZN
PerúESPN, DSportsDisney+ Premium, DGO
ArgentinaESPN, DSportsDisney+ Premium, DGO
BoliviaESPN, DSportsDisney+ Premium, DGO
ChileESPN, DSportsDisney+ Premium, DGO
ColombiaESPN, DSportsDisney+ Premium, DGO
EcuadorESPN, DSportsDisney+ Premium, DGO
ParaguayESPN, DSportsDisney+ Premium, DGO
UruguayESPN, DSportsDisney+ Premium, DGO
VenezuelaESPN, DSportsDisney+ Premium, DGO
BrasilCazéTV
MéxicoSky SportsSky+, izzi Go
CentroaméricaSky SportsSky+, plataformas del operador
Estados UnidosESPN Deportes; algunos partidos en ABC, ESPN o ESPN2ESPN+, ESPN Unlimited
Puerto RicoESPN DeportesESPN+
CanadáTSN, RDSTSN+, RDS
Reino Unido e IrlandaPremier SportsPremier Sports, Disney+
FranciaDAZN, Disney+
AlemaniaDAZN
ItaliaDAZN
PortugalDAZN
BélgicaDAZN
Países árabes y Norte de ÁfricabeIN SPORTSbeIN CONNECT
África subsaharianaSuperSport, Canal+ Sport, ZAP LaLigaSuperSport app / plataformas locales
IndiaFanCode
ChinaCCTV-5Migu, iQIYI
JapónDAZN
Corea del SurCoupang Play
IndonesiabeIN SPORTSbeIN CONNECT
Australia y Nueva ZelandabeIN SPORTSbeIN SPORTS CONNECT

¿A qué hora juega FC Barcelona - Athletic Club HOY 27 DE AGOSTO?

El partido FC Barcelona vs. Athletic Club por LaLiga está programado para el jueves 27 de agosto de 2026, a las 21:00 en España peninsular, en el Spotify Camp Nou.

País / ciudadHoraFecha local
España21:00Jueves 27 de agosto
Reino Unido20:00Jueves 27 de agosto
Portugal20:00Jueves 27 de agosto
México (CDMX)13:00Jueves 27 de agosto
Costa Rica13:00Jueves 27 de agosto
Guatemala13:00Jueves 27 de agosto
Colombia14:00Jueves 27 de agosto
Ecuador14:00Jueves 27 de agosto
Perú14:00Jueves 27 de agosto
Panamá14:00Jueves 27 de agosto
Venezuela15:00Jueves 27 de agosto
Bolivia15:00Jueves 27 de agosto
Chile15:00Jueves 27 de agosto
Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.)15:00Jueves 27 de agosto
Estados Unidos (Chicago)14:00Jueves 27 de agosto
Estados Unidos (Denver)13:00Jueves 27 de agosto
Estados Unidos (Los Ángeles)12:00Jueves 27 de agosto
Argentina16:00Jueves 27 de agosto
Brasil (Brasilia, São Paulo, Río)16:00Jueves 27 de agosto
Paraguay16:00Jueves 27 de agosto
Uruguay16:00Jueves 27 de agosto
República Dominicana15:00Jueves 27 de agosto
Japón04:00Viernes 28 de agosto
Corea del Sur04:00Viernes 28 de agosto
China03:00Viernes 28 de agosto
India00:30Viernes 28 de agosto
Australia (Sídney/Melbourne)05:00Viernes 28 de agosto

Barcelona recibe al Athletic Club en un encuentro correspondiente a la primera fecha de LaLiga 2026-27, aplazado respecto al inicio de la jornada. Para el público de Perú, Colombia y Ecuador, el partido comenzará a las 2:00 p. m.; en México, Centroamérica y parte de Norteamérica será a la 1:00 p. m.

En España, la transmisión está anunciada mediante DAZN LaLiga, DAZN y LaLiga TV Bar. Para Sudamérica, la guía internacional reporta cobertura de DIRECTV Sports y DGO en países como Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela; en Estados Unidos y Puerto Rico, la señal indicada es ESPN Deportes y ESPN+. La disponibilidad puede variar según el operador y los derechos locales.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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