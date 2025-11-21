Conoce en qué canal TV y dónde ver FC Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO EN DIRECTO GRATIS, por la jornada 13 de LaLiga EA Sports 2025-2026 en el Camp Nou. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
El Barcelona juega nuevamente en el Camp Nou contra el Athletic de Bilbao por la jornada 13 de LaLiga EA Sports 2025-2026. El juego será este sábado 22 de noviembre de 2025, a partir de las 10:15 horas ET, 9:15 horas (tiempo del Centro de México), 16:15 hora peninsular. La afición podrá disfrutar de este esperado regreso a su estadio histórico, después de meses siguiendo al equipo en Montjuïc debido a las obras de renovación. Si estás en Estados Unidos, España, México y otros países del mundo, conoce cómo y dónde ver el partido en vivo en directo online desde cualquier dispositivo móvil.

Dónde ver FC Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO EN DIRECTO por TV y Online

Estos son los canales de televisión, cable y plataformas streaming para ver el partido entre FC Barcelona vs. Athletic Club Bilbao este sábado 22 de noviembre por la jornada 13 de LaLiga EA Sports 2025-2026 desde el Camp Nou.

Región/PaísCiudades/HorariosCanales Oficiales del FC BarcelonaCanales de Transmisión
CanadáVancouver (07.15 AM) / Toronto (10.15 AM)@fcbarcelona, www.fcbarcelona.com, @fcbarcelona_fra, www.fcbarcelona.frTSN (anglès), RDS (francès)
Estados UnidosLos Ángeles (07.15 AM) / Nueva York (10.15 AM)@fcbarcelona, www.fcbarcelona.comESPN+, ESPN i ESPN Deportes
América Central y República DominicanaPanamá (10.15 AM) / República Dominicana (11.15 AM)@fcbarcelona_es, www.fcbarcelona.esSky / Rush Sports
América LatinaCiudad de México (9.15 AM) / Bogotá (10.15 AM) / Santiago de Chile (12.15 PM) / Buenos Aires (12.15 PM)@fcbarcelona_es, www.fcbarcelona.esSky, IZZI / Disney +, ESPN DSports
BrasilBrasilia (12.15 PM)@fcbarcelona_br, www.fcbarcelona.comDisney +, ESPN
ÁfricaDakar (3.15 PM) / Yaoundé (4.15 PM) / Ciudad del Cabo (5.15 PM)@fcbarcelona, www.fcbarcelona.com, @fcbarcelona_fra, www.fcbarcelona.frNW Sport, Canal +, SuperSport, SportyTV
Reino UnidoLondres (3.15 PM)@fcbarcelona, www.fcbarcelona.comDisney +, Premier Sports
FranciaParís (4.15 PM)@fcbarcelona_fra, www.fcbarcelona.frBeinSports
BarcelonaBarcelona (4.15 PM)www.fcbarcelona.cat, www.fcbarcelona.es, @fcbarcelona_cat, @fcbarcelona_esMovistar LaLiga TV, DAZN
PoloniaVarsovia (4.15 PM)@fcbarcelona, www.fcbarcelona.comEleven Sports, Canal +
UcraniaKiiv (5.15 PM)@fcbarcelona, www.fcbarcelona.comMegogo
TurquíaEstambul (6.15 PM)@fcbarcelona, www.fcbarcelona.comSport +
RusiaMoscú (6.15 PM)@fcbarcelona, www.fcbarcelona.comMatchTV
Países ÁrabesLa Meca (6.15 PM)@fcbarcelona, www.fcbarcelona.com, @fcbarcelona_ara, www.fcbarcelona.comBeinSports
IndiaNueva Delhi (8.45 PM)@fcbarcelona, www.fcbarcelona.comFanCode
IndonesiaYakarta (10.15 PM)@fcbarcelona_id, www.fcbarcelona.comBeinSports
ChinaPekín (11.15 PM)fcbarcelona.qq.comCCTV, Migu
JapónTokio (12.15 AM)
(Domingo, 23 de noviembre)		fcbarcelona_jp, www.fcbarcelona.jpDAZN, U-next
AustraliaSydney (2.15 AM)
(Domingo, 23 de noviembre)		@fcbarcelona, www.fcbarcelona.comBeinSports

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver Barcelona vs Athletic Club?

  • Ciudad: Barcelona, España
  • Fecha: sábado 22 de noviembre
  • Horario: 11:15 (hora de EE.UU.), 9:15 horas (México), 16:15 horas (España)
  • Estadio: Camp Nou
  • TV: ESPN, DAZN LaLiga, Sky Sports
