El Barcelona juega nuevamente en el Camp Nou contra el Athletic de Bilbao por la jornada 13 de LaLiga EA Sports 2025-2026. El juego será este sábado 22 de noviembre de 2025, a partir de las 10:15 horas ET, 9:15 horas (tiempo del Centro de México), 16:15 hora peninsular . La afición podrá disfrutar de este esperado regreso a su estadio histórico, después de meses siguiendo al equipo en Montjuïc debido a las obras de renovación. Si estás en Estados Unidos, España, México y otros países del mundo, conoce cómo y dónde ver el partido en vivo en directo online desde cualquier dispositivo móvil.

Dónde ver FC Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO EN DIRECTO por TV y Online

Estos son los canales de televisión, cable y plataformas streaming para ver el partido entre FC Barcelona vs. Athletic Club Bilbao este sábado 22 de noviembre por la jornada 13 de LaLiga EA Sports 2025-2026 desde el Camp Nou.

Región/País Ciudades/Horarios Canales Oficiales del FC Barcelona Canales de Transmisión Canadá Vancouver (07.15 AM) / Toronto (10.15 AM) @fcbarcelona, www.fcbarcelona.com, @fcbarcelona_fra, www.fcbarcelona.fr TSN (anglès), RDS (francès) Estados Unidos Los Ángeles (07.15 AM) / Nueva York (10.15 AM) @fcbarcelona, www.fcbarcelona.com ESPN+, ESPN i ESPN Deportes América Central y República Dominicana Panamá (10.15 AM) / República Dominicana (11.15 AM) @fcbarcelona_es, www.fcbarcelona.es Sky / Rush Sports América Latina Ciudad de México (9.15 AM) / Bogotá (10.15 AM) / Santiago de Chile (12.15 PM) / Buenos Aires (12.15 PM) @fcbarcelona_es, www.fcbarcelona.es Sky, IZZI / Disney +, ESPN DSports Brasil Brasilia (12.15 PM) @fcbarcelona_br, www.fcbarcelona.com Disney +, ESPN África Dakar (3.15 PM) / Yaoundé (4.15 PM) / Ciudad del Cabo (5.15 PM) @fcbarcelona, www.fcbarcelona.com, @fcbarcelona_fra, www.fcbarcelona.fr NW Sport, Canal +, SuperSport, SportyTV Reino Unido Londres (3.15 PM) @fcbarcelona, www.fcbarcelona.com Disney +, Premier Sports Francia París (4.15 PM) @fcbarcelona_fra, www.fcbarcelona.fr BeinSports Barcelona Barcelona (4.15 PM) www.fcbarcelona.cat, www.fcbarcelona.es, @fcbarcelona_cat, @fcbarcelona_es Movistar LaLiga TV, DAZN Polonia Varsovia (4.15 PM) @fcbarcelona, www.fcbarcelona.com Eleven Sports, Canal + Ucrania Kiiv (5.15 PM) @fcbarcelona, www.fcbarcelona.com Megogo Turquía Estambul (6.15 PM) @fcbarcelona, www.fcbarcelona.com Sport + Rusia Moscú (6.15 PM) @fcbarcelona, www.fcbarcelona.com MatchTV Países Árabes La Meca (6.15 PM) @fcbarcelona, www.fcbarcelona.com, @fcbarcelona_ara, www.fcbarcelona.com BeinSports India Nueva Delhi (8.45 PM) @fcbarcelona, www.fcbarcelona.com FanCode Indonesia Yakarta (10.15 PM) @fcbarcelona_id, www.fcbarcelona.com BeinSports China Pekín (11.15 PM) fcbarcelona.qq.com CCTV, Migu Japón Tokio (12.15 AM)

(Domingo, 23 de noviembre) fcbarcelona_jp, www.fcbarcelona.jp DAZN, U-next Australia Sydney (2.15 AM)

(Domingo, 23 de noviembre) @fcbarcelona, www.fcbarcelona.com BeinSports

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver Barcelona vs Athletic Club?

Ciudad: Barcelona, España

Fecha: sábado 22 de noviembre

Horario: 11:15 (hora de EE.UU.), 9:15 horas (México), 16:15 horas (España)

Estadio: Camp Nou

TV: ESPN, DAZN LaLiga, Sky Sports