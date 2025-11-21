El Barcelona juega nuevamente en el Camp Nou contra el Athletic de Bilbao por la jornada 13 de LaLiga EA Sports 2025-2026. El juego será este sábado 22 de noviembre de 2025, a partir de las 10:15 horas ET, 9:15 horas (tiempo del Centro de México), 16:15 hora peninsular. La afición podrá disfrutar de este esperado regreso a su estadio histórico, después de meses siguiendo al equipo en Montjuïc debido a las obras de renovación. Si estás en Estados Unidos, España, México y otros países del mundo, conoce cómo y dónde ver el partido en vivo en directo online desde cualquier dispositivo móvil.
Dónde ver FC Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO EN DIRECTO por TV y Online
Estos son los canales de televisión, cable y plataformas streaming para ver el partido entre FC Barcelona vs. Athletic Club Bilbao este sábado 22 de noviembre por la jornada 13 de LaLiga EA Sports 2025-2026 desde el Camp Nou.
|Región/País
|Ciudades/Horarios
|Canales Oficiales del FC Barcelona
|Canales de Transmisión
|Canadá
|Vancouver (07.15 AM) / Toronto (10.15 AM)
|@fcbarcelona, www.fcbarcelona.com, @fcbarcelona_fra, www.fcbarcelona.fr
|TSN (anglès), RDS (francès)
|Estados Unidos
|Los Ángeles (07.15 AM) / Nueva York (10.15 AM)
|@fcbarcelona, www.fcbarcelona.com
|ESPN+, ESPN i ESPN Deportes
|América Central y República Dominicana
|Panamá (10.15 AM) / República Dominicana (11.15 AM)
|@fcbarcelona_es, www.fcbarcelona.es
|Sky / Rush Sports
|América Latina
|Ciudad de México (9.15 AM) / Bogotá (10.15 AM) / Santiago de Chile (12.15 PM) / Buenos Aires (12.15 PM)
|@fcbarcelona_es, www.fcbarcelona.es
|Sky, IZZI / Disney +, ESPN DSports
|Brasil
|Brasilia (12.15 PM)
|@fcbarcelona_br, www.fcbarcelona.com
|Disney +, ESPN
|África
|Dakar (3.15 PM) / Yaoundé (4.15 PM) / Ciudad del Cabo (5.15 PM)
|@fcbarcelona, www.fcbarcelona.com, @fcbarcelona_fra, www.fcbarcelona.fr
|NW Sport, Canal +, SuperSport, SportyTV
|Reino Unido
|Londres (3.15 PM)
|@fcbarcelona, www.fcbarcelona.com
|Disney +, Premier Sports
|Francia
|París (4.15 PM)
|@fcbarcelona_fra, www.fcbarcelona.fr
|BeinSports
|Barcelona
|Barcelona (4.15 PM)
|www.fcbarcelona.cat, www.fcbarcelona.es, @fcbarcelona_cat, @fcbarcelona_es
|Movistar LaLiga TV, DAZN
|Polonia
|Varsovia (4.15 PM)
|@fcbarcelona, www.fcbarcelona.com
|Eleven Sports, Canal +
|Ucrania
|Kiiv (5.15 PM)
|@fcbarcelona, www.fcbarcelona.com
|Megogo
|Turquía
|Estambul (6.15 PM)
|@fcbarcelona, www.fcbarcelona.com
|Sport +
|Rusia
|Moscú (6.15 PM)
|@fcbarcelona, www.fcbarcelona.com
|MatchTV
|Países Árabes
|La Meca (6.15 PM)
|@fcbarcelona, www.fcbarcelona.com, @fcbarcelona_ara, www.fcbarcelona.com
|BeinSports
|India
|Nueva Delhi (8.45 PM)
|@fcbarcelona, www.fcbarcelona.com
|FanCode
|Indonesia
|Yakarta (10.15 PM)
|@fcbarcelona_id, www.fcbarcelona.com
|BeinSports
|China
|Pekín (11.15 PM)
|fcbarcelona.qq.com
|CCTV, Migu
|Japón
|Tokio (12.15 AM)
(Domingo, 23 de noviembre)
|fcbarcelona_jp, www.fcbarcelona.jp
|DAZN, U-next
|Australia
|Sydney (2.15 AM)
(Domingo, 23 de noviembre)
|@fcbarcelona, www.fcbarcelona.com
|BeinSports
¿Cuándo, a qué hora y dónde ver Barcelona vs Athletic Club?
- Ciudad: Barcelona, España
- Fecha: sábado 22 de noviembre
- Horario: 11:15 (hora de EE.UU.), 9:15 horas (México), 16:15 horas (España)
- Estadio: Camp Nou
- TV: ESPN, DAZN LaLiga, Sky Sports