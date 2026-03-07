El Estadio de San Mamés se prepara para una noche vibrante este sábado 7 de marzo de 2026, cuando el FC Barcelona visite a Athletic Club en la jornada 27 de LaLiga 2025/26. Un duelo de alta exigencia táctica y trascendencia clasificatoria, que promete emociones intensas desde las 21:00 horas (CET de invierno) . Si quieres ver el partido en vivo en directo por TV y streaming online, te comparto la lista de canales y plataformas que están disponibles.

Dos estilos históricos del fútbol español volverán a medirse en un escenario emblemático, donde la pasión, la estrategia y la lucha por los puntos vitales se entrelazarán bajo los focos de Bilbao.

Dónde ver FC Barcelona - Athletic Club EN VIVO por TV y Streaming Online

Conoce cuáles son los canales de TV y streaming online disponibles para ver el partido FC Barcelona - Athletic Club EN VIVO EN DIRECTO desde el San Mamés, por la jornada 27 de LaLiga.

País / Región TV (abierta / pago) Streaming / OTT oficial España Movistar LaLiga / LaLiga TV (según paquete Movistar Plus+ y otros operadores con derechos LaLiga). Movistar Plus+ (app y web con suscripción con paquete LaLiga). Estados Unidos ESPN, ESPN2, ESPN Deportes (según programación de la jornada). ESPN+ (cobertura principal de LaLiga en inglés y español), app ESPN con cuenta ESPN+. México SKY Sports, SKY Plus (TV de pago satelital). Blue To Go / SKY Go (OTT de SKY México con paquete fútbol/LaLiga). Costa Rica SKY Sports, SKY Plus. Blue To Go / SKY Go regional. El Salvador SKY Sports, SKY Plus. Blue To Go / SKY Go regional. Guatemala SKY Sports, SKY Plus. Blue To Go / SKY Go regional. Honduras SKY Sports, SKY Plus. Blue To Go / SKY Go regional. Nicaragua SKY Sports, SKY Plus. Blue To Go / SKY Go regional. Panamá SKY Sports, SKY Plus. Blue To Go / SKY Go regional. República Dominicana SKY Sports, SKY Plus (feed México–Caribe). Blue To Go / SKY Go regional. Colombia Señales deportivas del operador que tenga derechos LaLiga en 25/26 (revisar parrilla local: usualmente paquetes fútbol en cable/satélite). OTT / app del operador (Claro video, Movistar TV, etc.) con paquete deportes / LaLiga. Ecuador Canal del Fútbol (CDF) cuando mantiene derechos de competiciones españolas en 25/26. Plataforma online del Canal del Fútbol. Perú Señales deportivas de Movistar cuando posee ventana LaLiga 25/26. Movistar TV App / Movistar Play con suscripción fútbol. Venezuela Canales deportivos locales (Meridiano TV u otros según acuerdos de ciclo LaLiga). OTT / apps de operadores locales (Inter, SimpleTV, etc.). Argentina Señales fútbol internacional dentro de Flow Sports / paquetes deportes en cable. Flow App (Cablevisión Flow) con paquete deportes. Uruguay Paquetes deportivos ligados a Flow u operadores con derechos Cono Sur. Flow App u OTT del operador con derechos. Paraguay Paquetes deportivos ligados a Flow u operadores del Cono Sur. Flow App u OTT del operador con derechos. Brasil ESPN Brasil (cuando programa partidos de LaLiga en la jornada). Star+ / Disney+ (bundle deportes) y OTT de operadores como Claro TV+, Vivo Play, Sky+, según contrato vigente.

Horarios para ver FC Barcelona - Athletic Club

Conoce los horarios por país para ver el partido entre FC Barcelona vs. Athletic Club este sábado 27 de marzo.

País Hora local Argentina 17:00 Uruguay 17:00 Paraguay 16:00 Chile 17:00 Venezuela 16:00 Bolivia 16:00 Perú 15:00 Colombia 15:00 Ecuador 15:00