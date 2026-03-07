Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido FC Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO EN DIRECTO por la jornada 27 de LaLiga en Bilbao. (Foto: Composición Mag)
Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido FC Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO EN DIRECTO por la jornada 27 de LaLiga en Bilbao. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

El Estadio de San Mamés se prepara para una noche vibrante este sábado 7 de marzo de 2026, cuando el FC Barcelona visite a Athletic Club en la jornada 27 de LaLiga 2025/26. Un duelo de alta exigencia táctica y trascendencia clasificatoria, que promete emociones intensas desde las 21:00 horas (CET de invierno). Si quieres ver el partido en vivo en directo por TV y streaming online, te comparto la lista de canales y plataformas que están disponibles.

Dos estilos históricos del fútbol español volverán a medirse en un escenario emblemático, donde la pasión, la estrategia y la lucha por los puntos vitales se entrelazarán bajo los focos de Bilbao.

Dónde ver FC Barcelona - Athletic Club EN VIVO por TV y Streaming Online

Conoce cuáles son los canales de TV y streaming online disponibles para ver el partido FC Barcelona - Athletic Club EN VIVO EN DIRECTO desde el San Mamés, por la jornada 27 de LaLiga.

País / RegiónTV (abierta / pago)Streaming / OTT oficial
EspañaMovistar LaLiga / LaLiga TV (según paquete Movistar Plus+ y otros operadores con derechos LaLiga).Movistar Plus+ (app y web con suscripción con paquete LaLiga).
Estados UnidosESPN, ESPN2, ESPN Deportes (según programación de la jornada).ESPN+ (cobertura principal de LaLiga en inglés y español), app ESPN con cuenta ESPN+.
MéxicoSKY Sports, SKY Plus (TV de pago satelital).Blue To Go / SKY Go (OTT de SKY México con paquete fútbol/LaLiga).
Costa RicaSKY Sports, SKY Plus.Blue To Go / SKY Go regional.
El SalvadorSKY Sports, SKY Plus.Blue To Go / SKY Go regional.
GuatemalaSKY Sports, SKY Plus.Blue To Go / SKY Go regional.
HondurasSKY Sports, SKY Plus.Blue To Go / SKY Go regional.
NicaraguaSKY Sports, SKY Plus.Blue To Go / SKY Go regional.
PanamáSKY Sports, SKY Plus.Blue To Go / SKY Go regional.
República DominicanaSKY Sports, SKY Plus (feed México–Caribe).Blue To Go / SKY Go regional.
ColombiaSeñales deportivas del operador que tenga derechos LaLiga en 25/26 (revisar parrilla local: usualmente paquetes fútbol en cable/satélite).OTT / app del operador (Claro video, Movistar TV, etc.) con paquete deportes / LaLiga.
EcuadorCanal del Fútbol (CDF) cuando mantiene derechos de competiciones españolas en 25/26.Plataforma online del Canal del Fútbol.
PerúSeñales deportivas de Movistar cuando posee ventana LaLiga 25/26.Movistar TV App / Movistar Play con suscripción fútbol.
VenezuelaCanales deportivos locales (Meridiano TV u otros según acuerdos de ciclo LaLiga).OTT / apps de operadores locales (Inter, SimpleTV, etc.).
ArgentinaSeñales fútbol internacional dentro de Flow Sports / paquetes deportes en cable.Flow App (Cablevisión Flow) con paquete deportes.
UruguayPaquetes deportivos ligados a Flow u operadores con derechos Cono Sur.Flow App u OTT del operador con derechos.
ParaguayPaquetes deportivos ligados a Flow u operadores del Cono Sur.Flow App u OTT del operador con derechos.
BrasilESPN Brasil (cuando programa partidos de LaLiga en la jornada).Star+ / Disney+ (bundle deportes) y OTT de operadores como Claro TV+, Vivo Play, Sky+, según contrato vigente.

Horarios para ver FC Barcelona - Athletic Club

Conoce los horarios por país para ver el partido entre FC Barcelona vs. Athletic Club este sábado 27 de marzo.

PaísHora local
Argentina17:00
Uruguay17:00
Paraguay16:00
Chile17:00
Venezuela16:00
Bolivia16:00
Perú15:00
Colombia15:00
Ecuador15:00
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC