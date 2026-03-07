El Estadio de San Mamés se prepara para una noche vibrante este sábado 7 de marzo de 2026, cuando el FC Barcelona visite a Athletic Club en la jornada 27 de LaLiga 2025/26. Un duelo de alta exigencia táctica y trascendencia clasificatoria, que promete emociones intensas desde las 21:00 horas (CET de invierno). Si quieres ver el partido en vivo en directo por TV y streaming online, te comparto la lista de canales y plataformas que están disponibles.
Dos estilos históricos del fútbol español volverán a medirse en un escenario emblemático, donde la pasión, la estrategia y la lucha por los puntos vitales se entrelazarán bajo los focos de Bilbao.
Dónde ver FC Barcelona - Athletic Club EN VIVO por TV y Streaming Online
Conoce cuáles son los canales de TV y streaming online disponibles para ver el partido FC Barcelona - Athletic Club EN VIVO EN DIRECTO desde el San Mamés, por la jornada 27 de LaLiga.
|País / Región
|TV (abierta / pago)
|Streaming / OTT oficial
|España
|Movistar LaLiga / LaLiga TV (según paquete Movistar Plus+ y otros operadores con derechos LaLiga).
|Movistar Plus+ (app y web con suscripción con paquete LaLiga).
|Estados Unidos
|ESPN, ESPN2, ESPN Deportes (según programación de la jornada).
|ESPN+ (cobertura principal de LaLiga en inglés y español), app ESPN con cuenta ESPN+.
|México
|SKY Sports, SKY Plus (TV de pago satelital).
|Blue To Go / SKY Go (OTT de SKY México con paquete fútbol/LaLiga).
|Costa Rica
|SKY Sports, SKY Plus.
|Blue To Go / SKY Go regional.
|El Salvador
|SKY Sports, SKY Plus.
|Blue To Go / SKY Go regional.
|Guatemala
|SKY Sports, SKY Plus.
|Blue To Go / SKY Go regional.
|Honduras
|SKY Sports, SKY Plus.
|Blue To Go / SKY Go regional.
|Nicaragua
|SKY Sports, SKY Plus.
|Blue To Go / SKY Go regional.
|Panamá
|SKY Sports, SKY Plus.
|Blue To Go / SKY Go regional.
|República Dominicana
|SKY Sports, SKY Plus (feed México–Caribe).
|Blue To Go / SKY Go regional.
|Colombia
|Señales deportivas del operador que tenga derechos LaLiga en 25/26 (revisar parrilla local: usualmente paquetes fútbol en cable/satélite).
|OTT / app del operador (Claro video, Movistar TV, etc.) con paquete deportes / LaLiga.
|Ecuador
|Canal del Fútbol (CDF) cuando mantiene derechos de competiciones españolas en 25/26.
|Plataforma online del Canal del Fútbol.
|Perú
|Señales deportivas de Movistar cuando posee ventana LaLiga 25/26.
|Movistar TV App / Movistar Play con suscripción fútbol.
|Venezuela
|Canales deportivos locales (Meridiano TV u otros según acuerdos de ciclo LaLiga).
|OTT / apps de operadores locales (Inter, SimpleTV, etc.).
|Argentina
|Señales fútbol internacional dentro de Flow Sports / paquetes deportes en cable.
|Flow App (Cablevisión Flow) con paquete deportes.
|Uruguay
|Paquetes deportivos ligados a Flow u operadores con derechos Cono Sur.
|Flow App u OTT del operador con derechos.
|Paraguay
|Paquetes deportivos ligados a Flow u operadores del Cono Sur.
|Flow App u OTT del operador con derechos.
|Brasil
|ESPN Brasil (cuando programa partidos de LaLiga en la jornada).
|Star+ / Disney+ (bundle deportes) y OTT de operadores como Claro TV+, Vivo Play, Sky+, según contrato vigente.
Horarios para ver FC Barcelona - Athletic Club
Conoce los horarios por país para ver el partido entre FC Barcelona vs. Athletic Club este sábado 27 de marzo.
|País
|Hora local
|Argentina
|17:00
|Uruguay
|17:00
|Paraguay
|16:00
|Chile
|17:00
|Venezuela
|16:00
|Bolivia
|16:00
|Perú
|15:00
|Colombia
|15:00
|Ecuador
|15:00