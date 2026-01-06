La Supercopa de España 2026 define a sus finalistas: el equipo azulgrana y el conjunto bilbaíno medirán fuerzas a partir de las 20:00 horas en el King Abdullah Sports City este miércoles 7 de enero . El FC Barcelona se mide ante Athletic Club Bilbao en un enfrentamiento que dará mucho que hablar en las próximas horas desde tierras lejanas. El ganador se medirá en la final ante el ganador entre Real Madrid vs. Atlético Madrid el próximo domingo 11 de este mes. Si quieres verlo por Smart TV, smartphone u cualquier dispositivo móvil, te comparto la lista de canales por señal abierta y streaming online para seguir el partido en vivo en directo online desde Estados Unidos, España, México y otros países del mundo.

Dónde ver FC Barcelona - Athletic Club EN VIVO EN DIRECTO por TV y Online

El Barcelona vs Athletic Club de la semifinal de Supercopa 2026 se podrá ver en Movistar+ en España, en ESPN/ESPN Deportes/ESPN+ en Estados Unidos y vía DirecTV/ESPN/Star+ en buena parte de Latinoamérica. A continuación tienes una tabla con los principales países, canal y horario local de inicio.

Canales TV y Online para ver FC Barcelona vs. Athletic EN VIVO en España y Europa

Región / país Canal / plataforma principal España (península) Movistar+ (TV de pago, España) ​ Islas Canarias Movistar+ ​ Reino Unido e Irlanda TNT Sports 1; streaming: Discovery+ ​ Portugal Sport TV ​ Francia L’Équipe (TV/stream) ​ Alemania, Austria, Suiza Sportdigital ​ Italia Cronache di Spogliatoio (derechos digitales) ​ Países Bajos Ziggo Sport ​ Bélgica y Luxemburgo DPG / RTL ​ Países nórdicos Schibsted (Noruega, Suecia, Dinamarca); TV3 (Bálticos) ​ Europa del Este (Polonia, Rumanía, etc.) Eleven Sports, DigiSport, Nova, Sport 1, BGTV, Action 24 ​

Canales TV y Online para ver FC Barcelona vs. Athletic EN VIVO en Estados Unidos y Canadá

País / región Canal / plataforma USA – Costa Este (ET) ESPN2, ESPN Deportes; streaming: ESPN+, Fubo, DirecTV Stream, Sling Orange ​ USA – Centro (CT) ESPN2, ESPN Deportes / ESPN+ ​ USA – Montaña (MT) ESPN2, ESPN Deportes / ESPN+ ​ USA – Pacífico (PT) ESPN2, ESPN Deportes / ESPN+ ​ Puerto Rico ESPN / ESPN Deportes ​ Canadá (Toronto, Montreal) ESPN/TSN vía acuerdos regionales; streaming: Fubo (según mercado) ​ Canadá (Vancouver) Ídem anterior ​

Canales TV y Online para ver FC Barcelona vs. Athletic EN VIVO en México, Centroamérica y Caribe

País / región Canal / plataforma México (CDMX) DirecTV / ESPN (Supercopa) ​ Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua DirecTV Sports / ESPN (según operador) ​ Costa Rica DirecTV Sports / ESPN ​ Panamá DirecTV Sports / ESPN ​ Caribe hispano (Cuba, R. Dominicana) Canal+ Caribe / ESPN, según país ​ Caribe francés (Martinica) Canal+ ​ Guayana Francesa Canal+ ​

Canales TV y Online para ver FC Barcelona vs. Athletic EN VIVO en Sudamérica

País Canal / plataforma principal Colombia DirecTV Sports; posible señal ESPN/Star+ ​ Perú DirecTV Sports / ESPN ​ Ecuador DirecTV Sports / ESPN ​ Venezuela DirecTV Sports / ESPN ​ Bolivia DirecTV Sports ​ Paraguay DirecTV Sports ​ Chile (continental, verano) DirecTV Sports / ESPN / Star+ ​ Argentina DirecTV Sports; cobertura confirmada para Supercopa ​ Uruguay DirecTV Sports ​ Brasil (Brasilia) ESPN, streaming en Star+ ​

Posibles alineaciones del FC Barcelona vs. Athletic Club

FC Barcelona: Joan García, Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; Pedri, De Jong, Fermín, Raphinha, Lamine Yamal y Ferrán Torres.

Athletic Club: Unai Simón, Gorosabel, Vivian, Paredes, Boiro, De Galarreta, Jauregizar, Sancet, Iñaki Williams, Nico Williams y Guruzeta.