Conoce los canales de TV y dónde ver online el partido FC Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO EN DIRECTO por la semifinal de la Supercopa de España. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
La Supercopa de España 2026 define a sus finalistas: el equipo azulgrana y el conjunto bilbaíno medirán fuerzas a partir de las 20:00 horas en el King Abdullah Sports City este miércoles 7 de enero. El FC Barcelona se mide ante Athletic Club Bilbao en un enfrentamiento que dará mucho que hablar en las próximas horas desde tierras lejanas. El ganador se medirá en la final ante el ganador entre Real Madrid vs. Atlético Madrid el próximo domingo 11 de este mes. Si quieres verlo por Smart TV, smartphone u cualquier dispositivo móvil, te comparto la lista de canales por señal abierta y streaming online para seguir el partido en vivo en directo online desde Estados Unidos, España, México y otros países del mundo.

Dónde ver FC Barcelona - Athletic Club EN VIVO EN DIRECTO por TV y Online

El Barcelona vs Athletic Club de la semifinal de Supercopa 2026 se podrá ver en Movistar+ en España, en ESPN/ESPN Deportes/ESPN+ en Estados Unidos y vía DirecTV/ESPN/Star+ en buena parte de Latinoamérica. A continuación tienes una tabla con los principales países, canal y horario local de inicio.

  • España: Movistar+
  • México: Sky Sports México
  • Latinoamérica: DirecTV, DSports
  • Estados Unidos: ESPN2, ESPN Deportes, ESPN,  SelectfuboTV, ESPN App

Canales TV y Online para ver FC Barcelona vs. Athletic EN VIVO en España y Europa

Región / paísCanal / plataforma principal
España (península)Movistar+ (TV de pago, España) ​
Islas CanariasMovistar+ ​
Reino Unido e IrlandaTNT Sports 1; streaming: Discovery+ ​
PortugalSport TV ​
FranciaL’Équipe (TV/stream) ​
Alemania, Austria, SuizaSportdigital ​
ItaliaCronache di Spogliatoio (derechos digitales) ​
Países BajosZiggo Sport ​
Bélgica y LuxemburgoDPG / RTL ​
Países nórdicosSchibsted (Noruega, Suecia, Dinamarca); TV3 (Bálticos) ​
Europa del Este (Polonia, Rumanía, etc.)Eleven Sports, DigiSport, Nova, Sport 1, BGTV, Action 24 ​

Canales TV y Online para ver FC Barcelona vs. Athletic EN VIVO en Estados Unidos y Canadá

País / regiónCanal / plataforma
USA – Costa Este (ET)ESPN2, ESPN Deportes; streaming: ESPN+, Fubo, DirecTV Stream, Sling Orange ​
USA – Centro (CT)ESPN2, ESPN Deportes / ESPN+ ​
USA – Montaña (MT)ESPN2, ESPN Deportes / ESPN+ ​
USA – Pacífico (PT)ESPN2, ESPN Deportes / ESPN+ ​
Puerto RicoESPN / ESPN Deportes ​
Canadá (Toronto, Montreal)ESPN/TSN vía acuerdos regionales; streaming: Fubo (según mercado) ​
Canadá (Vancouver)Ídem anterior ​

Canales TV y Online para ver FC Barcelona vs. Athletic EN VIVO en México, Centroamérica y Caribe

País / regiónCanal / plataforma
México (CDMX)DirecTV / ESPN (Supercopa) ​
Guatemala, Honduras, El Salvador, NicaraguaDirecTV Sports / ESPN (según operador) ​
Costa RicaDirecTV Sports / ESPN ​
PanamáDirecTV Sports / ESPN ​
Caribe hispano (Cuba, R. Dominicana)Canal+ Caribe / ESPN, según país ​
Caribe francés (Martinica)Canal+ ​
Guayana FrancesaCanal+ ​

Canales TV y Online para ver FC Barcelona vs. Athletic EN VIVO en Sudamérica

PaísCanal / plataforma principal
ColombiaDirecTV Sports; posible señal ESPN/Star+ ​
PerúDirecTV Sports / ESPN ​
EcuadorDirecTV Sports / ESPN ​
VenezuelaDirecTV Sports / ESPN ​
BoliviaDirecTV Sports ​
ParaguayDirecTV Sports ​
Chile (continental, verano)DirecTV Sports / ESPN / Star+ ​
ArgentinaDirecTV Sports; cobertura confirmada para Supercopa ​
UruguayDirecTV Sports ​
Brasil (Brasilia)ESPN, streaming en Star+ ​

Posibles alineaciones del FC Barcelona vs. Athletic Club

FC Barcelona: Joan García, Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; Pedri, De Jong, Fermín, Raphinha, Lamine Yamal y Ferrán Torres.

Athletic Club: Unai Simón, Gorosabel, Vivian, Paredes, Boiro, De Galarreta, Jauregizar, Sancet, Iñaki Williams, Nico Williams y Guruzeta.

