Conoce qué canales de TV y dónde ver el FC Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO EN DIRECTO este miércoles 8 de abril en el Spotify Camp Nou. (Foto: Composición Mag)
Jairo Rúa

FC Barcelona y Atlético de Madrid volverán a cruzarse en una serie de duelos decisivos tras protagonizar una eliminatoria intensa en las semifinales de la Copa del Rey. Ahora, ambos equipos se enfrentarán por cuartos de final de la UEFA Champions League 2026 este miércoles 8 de abril, a partir de las 3:00 p.m. ET. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo por TV, smart y streaming online? A continuación, conoce qué canales y señal por dispositivo están disponibles para seguir la cobertura desde cualquier lugar que te encuentres.

El Barcelona dio un golpe clave en LaLiga al imponerse al Atlético de Madrid en el Metropolitano con un gol de Robert Lewandowski, un resultado que complica las opciones rojiblancas en la pelea por el título y acerca al conjunto azulgrana al campeonato, especialmente tras la caída del Real Madrid. Con ese contexto, ambos equipos cambian ahora el foco a Europa, donde volverán a enfrentarse en el Spotify Camp Nou.

¡La Champions está aquí! Mira el FC Barcelona vs. Atlético Madrid por ESPN y Disney Plus Online. Te decimos dónde ver el partido por Fútbol TV hoy mismo. ¡No dejes que te lo cuenten, vive la emoción en vivo y al instante!
Dónde ver FC Barcelona - Atlético Madrid EN VIVO por TV y Streaming Online

Revisa la tabla con los principales canales de TV y plataformas de streaming para ver FC Barcelona vs. Atlético de Madrid este miércoles 8 de abril, según la guía oficial del club y medios internacionales.

Región / PaísPlataforma(s) principal(es)Tipo
EspañaMovistar, OrangeTV pago
Reino Unido e IrlandaTNT SportsTV pago
PortugalSport TV, DAZNTV pago / OTT
FranciaCanal+, M6TV abierto/pago
Bélgica y LuxemburgoDPG Media, RTL Belgium, Proximus, Telenet, DAZNTV pago / OTT
Países BajosZiggo SportTV pago
AlemaniaDAZN, ZDFOTT / TV abierta
ItaliaSky, Amazon Prime VideoTV pago / streaming
SuizaBlue, SRGTV pago
AustriaSky Austria, Canal+TV pago
NoruegaTV2TV pago
Suecia y DinamarcaViaplayStreaming
PoloniaCanal+TV pago
Rep. Checa y EslovaquiaTV NovaTV abierta/pago
HungríaRTL, Sport 1TV abierto/pago
EsloveniaSportklub, Pro PlusTV pago
BalcanesArena Sport (y HRT/RTK según país)TV pago
AlbaniaTringTV pago
FinlandiaTeliaTV/OTT
Estados bálticosTV3TV pago
UcraniaMegogoStreaming
MoldaviaSetanta, Jurnal TVTV pago
RumaníaDigi, Clever MediaTV pago
BulgariabTVTV abierta/pago
GreciaCosmote, AlterEgoTV pago
ChipreCYTATV pago
IsraelSports ChannelTV pago
TurquíaDTRTTV pago
Rusia y BielorrusiaOkkoStreaming
ArmeniaFast MediaTV pago
GeorgiaSetanta, SilknetTV pago
AzerbaiyánCBCTV pago
Norte de ÁfricabeIN SportsTV pago
África subsaharianaSuperSport, New World Sport, Canal+TV pago
CanadáDAZNStreaming
Estados UnidosParamount+, TUDNStreaming / TV pago
MéxicoMax, Caliente TVStreaming / TV pago
Centroamérica (Costa Rica, Panamá)ESPNTV pago
Caribe (Jamaica, Cuba, Bahamas)CPSL (Flow Sports & SportsMax), S&TTV pago
República DominicanaTelevideoTV pago
HaitíCanal+TV pago
SurinamATVTV pago
Colombia, Perú, Venezuela, ChileESPNTV pago
Argentina, UruguayESPNTV pago
BrasilTNT, SBTTV pago / abierta
Países árabes (MENA)beIN SportsTV pago
Pakistán, India, BangladeshSony, TapmadTV pago / streaming
Sudeste asiáticobeIN SportsTV pago
VietnamVTVcab, ViettelTV pago
MongoliaPremier Sports NetworkTV pago
ChinaiQiyiStreaming
MacaoTDMTV pago
TaiwánEltaTV pago
Corea del SurSPO TVTV pago
JapónWOWOWTV pago
AustraliaStan SportStreaming
Nueva ZelandaDAZNStreaming
Islas del Pacífico (Fiyi, etc.)DigicelTV pago

¿A qué hora juega FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por Champions?

El FC Barcelona vs. Atlético de Madrid del miércoles 8 de abril está programado para las 21:00 en España, es decir, 14:00 en Perú/Colombia/Ecuador.

  • España: 21:00
  • Perú, Colombia, Ecuador: 14:00
  • México (centro), Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua: 13:00
  • Estados Unidos Este (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 15:00
  • Bolivia, Paraguay: 15:00
  • Venezuela, Chile (Santiago): 15:00
  • Argentina, Uruguay, Brasil (este), Chile (otras zonas): 16:00
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

TAGS

