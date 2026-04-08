FC Barcelona y Atlético de Madrid volverán a cruzarse en una serie de duelos decisivos tras protagonizar una eliminatoria intensa en las semifinales de la Copa del Rey. Ahora, ambos equipos se enfrentarán por cuartos de final de la UEFA Champions League 2026 este miércoles 8 de abril, a partir de las 3:00 p.m. ET. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo por TV, smart y streaming online? A continuación, conoce qué canales y señal por dispositivo están disponibles para seguir la cobertura desde cualquier lugar que te encuentres.
El Barcelona dio un golpe clave en LaLiga al imponerse al Atlético de Madrid en el Metropolitano con un gol de Robert Lewandowski, un resultado que complica las opciones rojiblancas en la pelea por el título y acerca al conjunto azulgrana al campeonato, especialmente tras la caída del Real Madrid. Con ese contexto, ambos equipos cambian ahora el foco a Europa, donde volverán a enfrentarse en el Spotify Camp Nou.
Dónde ver FC Barcelona - Atlético Madrid EN VIVO por TV y Streaming Online
Revisa la tabla con los principales canales de TV y plataformas de streaming para ver FC Barcelona vs. Atlético de Madrid este miércoles 8 de abril, según la guía oficial del club y medios internacionales.
|Región / País
|Plataforma(s) principal(es)
|Tipo
|España
|Movistar, Orange
|TV pago
|Reino Unido e Irlanda
|TNT Sports
|TV pago
|Portugal
|Sport TV, DAZN
|TV pago / OTT
|Francia
|Canal+, M6
|TV abierto/pago
|Bélgica y Luxemburgo
|DPG Media, RTL Belgium, Proximus, Telenet, DAZN
|TV pago / OTT
|Países Bajos
|Ziggo Sport
|TV pago
|Alemania
|DAZN, ZDF
|OTT / TV abierta
|Italia
|Sky, Amazon Prime Video
|TV pago / streaming
|Suiza
|Blue, SRG
|TV pago
|Austria
|Sky Austria, Canal+
|TV pago
|Noruega
|TV2
|TV pago
|Suecia y Dinamarca
|Viaplay
|Streaming
|Polonia
|Canal+
|TV pago
|Rep. Checa y Eslovaquia
|TV Nova
|TV abierta/pago
|Hungría
|RTL, Sport 1
|TV abierto/pago
|Eslovenia
|Sportklub, Pro Plus
|TV pago
|Balcanes
|Arena Sport (y HRT/RTK según país)
|TV pago
|Albania
|Tring
|TV pago
|Finlandia
|Telia
|TV/OTT
|Estados bálticos
|TV3
|TV pago
|Ucrania
|Megogo
|Streaming
|Moldavia
|Setanta, Jurnal TV
|TV pago
|Rumanía
|Digi, Clever Media
|TV pago
|Bulgaria
|bTV
|TV abierta/pago
|Grecia
|Cosmote, AlterEgo
|TV pago
|Chipre
|CYTA
|TV pago
|Israel
|Sports Channel
|TV pago
|Turquía
|DTRT
|TV pago
|Rusia y Bielorrusia
|Okko
|Streaming
|Armenia
|Fast Media
|TV pago
|Georgia
|Setanta, Silknet
|TV pago
|Azerbaiyán
|CBC
|TV pago
|Norte de África
|beIN Sports
|TV pago
|África subsahariana
|SuperSport, New World Sport, Canal+
|TV pago
|Canadá
|DAZN
|Streaming
|Estados Unidos
|Paramount+, TUDN
|Streaming / TV pago
|México
|Max, Caliente TV
|Streaming / TV pago
|Centroamérica (Costa Rica, Panamá)
|ESPN
|TV pago
|Caribe (Jamaica, Cuba, Bahamas)
|CPSL (Flow Sports & SportsMax), S&T
|TV pago
|República Dominicana
|Televideo
|TV pago
|Haití
|Canal+
|TV pago
|Surinam
|ATV
|TV pago
|Colombia, Perú, Venezuela, Chile
|ESPN
|TV pago
|Argentina, Uruguay
|ESPN
|TV pago
|Brasil
|TNT, SBT
|TV pago / abierta
|Países árabes (MENA)
|beIN Sports
|TV pago
|Pakistán, India, Bangladesh
|Sony, Tapmad
|TV pago / streaming
|Sudeste asiático
|beIN Sports
|TV pago
|Vietnam
|VTVcab, Viettel
|TV pago
|Mongolia
|Premier Sports Network
|TV pago
|China
|iQiyi
|Streaming
|Macao
|TDM
|TV pago
|Taiwán
|Elta
|TV pago
|Corea del Sur
|SPO TV
|TV pago
|Japón
|WOWOW
|TV pago
|Australia
|Stan Sport
|Streaming
|Nueva Zelanda
|DAZN
|Streaming
|Islas del Pacífico (Fiyi, etc.)
|Digicel
|TV pago
¿A qué hora juega FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por Champions?
El FC Barcelona vs. Atlético de Madrid del miércoles 8 de abril está programado para las 21:00 en España, es decir, 14:00 en Perú/Colombia/Ecuador.
- España: 21:00
- Perú, Colombia, Ecuador: 14:00
- México (centro), Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua: 13:00
- Estados Unidos Este (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 15:00
- Bolivia, Paraguay: 15:00
- Venezuela, Chile (Santiago): 15:00
- Argentina, Uruguay, Brasil (este), Chile (otras zonas): 16:00
