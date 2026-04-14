Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido FC Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO ONLINE por cuartos de final de la UEFA Champions League. (Foto: Composición Mag)
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido FC Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO ONLINE por cuartos de final de la UEFA Champions League. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa

El FC Barcelona se juega este martes una noche decisiva en la vuelta de los cuartos de final ante Atlético de Madrid por la UEFA Champions League. Tras el resultado adverso en la ida, el equipo dirigido por Hansi Flick está obligado a responder con carácter, intensidad y máxima concentración si quiere mantener viva la ilusión de la remontada este martes 14 de abril a partir de las 15 horas ET / 21 hora local desde el Riyadh Air Metropolitano. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo por TV, tablet, celular o cualquier dispositivo móvil? Te comparto la lista de canales señal abierta, cable y streaming para seguir la cobertura desde el lugar que te encuentres.

El conjunto azulgrana afronta el desafío con la presión de competir hasta el final y la necesidad de convertir su propuesta en goles. Con la eliminatoria abierta, el Barça buscará apoyarse en su experiencia europea, en el empuje de su afición y en la capacidad competitiva de su plantilla para intentar revertir la serie.

Atlético de Madrid llega con ventaja y confianza al duelo de vuelta tras imponerse 2-0 en la ida en el Camp Nou, un resultado que lo deja muy cerca de sellar su clasificación a las semifinales. El equipo dirigido por Diego Simeone ya eliminó al conjunto catalán en la Copa del Rey semanas atrás, y ahora afronta una oportunidad histórica de volver a una fase decisiva del torneo europeo.

El partido FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por la Champions League ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Gestión Mix)
El partido FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por la Champions League ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿Dónde ver FC Barcelona - Atlético de Madrid EN VIVO GRATIS por TV y Streaming Online?

El partido Atlético Madrid vs FC Barcelona por los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025‑26 de este martes 14 de abril se verá principalmente por plataformas de pago (TV de cable/satélite y streaming) según cada país o región.

Región / PaísCanal(es) de TV (pago / abierta)Streaming oficial principal
Estados UnidosTUDN (TV de pago, en español)Paramount+ (inglés), TUDN app / site
CanadáDAZN
EspañaMovistar Liga de Campeones (M+ Liga de Campeones)Movistar Plus+ (M+ Liga de Campeones online)
MéxicoCanales de TV de pago con paquete Champions (según cableoperador), posible señal asociada a TUDN/Max según acuerdos localesMax, Caliente TV (según guía Barça)
Costa RicaESPNDisney+ o app de ESPN según operador
PanamáESPNDisney+ o app de ESPN según operador
Resto Centroamérica (ej. Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua)*ESPN (según contratos regionales de Champions)Disney+ / plataforma ESPN (según país)
República DominicanaTelevideoPlataforma del operador local
Caribe (Jamaica, Cuba, Bahamas, etc.)CPSL (Flow Sports & SportsMax), S&TApps propias de los canales (Flow Sports, etc.)
ColombiaESPNDisney+ (Latinoamérica), app de ESPN
PerúESPNDisney+ (Latinoamérica), app de ESPN
EcuadorESPNDisney+ (Latinoamérica), app de ESPN
VenezuelaESPNDisney+ (Latinoamérica), app de ESPN
ChileESPNDisney+ (Latinoamérica), app de ESPN
ArgentinaESPNDisney+ (Latinoamérica), app de ESPN
UruguayESPNDisney+ (Latinoamérica), app de ESPN
BrasilTNT, SBTMax (según acuerdos locales con TNT)
SurinamATVPlataforma local (según operador)

¿A qué hora juega FC Barcelona vs. Atlético Madrid por cuartos de final de la Champions League?

El partido se juega el martes 14 de abril a las 21:00 en Madrid (hora local, CEST).

  • España: 21:00 CEST.
  • Reino Unido: 20:00 BST.
  • Portugal: 20:00 WEST (misma que GMT+1 en esa fecha, una hora menos que España).
  • Estados Unidos Este (ET): 15:00.
  • Estados Unidos Centro (CT): 14:00 (una hora menos que ET).
  • Estados Unidos Pacífico (PT): 12:00.
  • Canadá (Toronto/Montreal): 15:00 ET.
  • México (CDMX): 14:00.
  • Costa Rica: 13:00 (una hora menos que CDMX).
  • Panamá: 14:00 (misma hora que CDMX en abril 2026).
  • Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua: 13:00 (una hora menos que CDMX).
  • Colombia: 14:00.
  • Perú: 14:00.
  • Ecuador: 14:00.
  • Venezuela: 15:00 (una hora más que Colombia/Perú en 2026).
  • Chile: 16:00 (hora de Chile continental en abril, dos horas más que Perú).
  • Argentina: 16:00.
  • Uruguay: 16:00.
  • Paraguay: 16:00.
  • Brasil (Brasilia, São Paulo, Río): 16:00.
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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