El FC Barcelona se juega este martes una noche decisiva en la vuelta de los cuartos de final ante Atlético de Madrid por la UEFA Champions League. Tras el resultado adverso en la ida, el equipo dirigido por Hansi Flick está obligado a responder con carácter, intensidad y máxima concentración si quiere mantener viva la ilusión de la remontada este martes 14 de abril a partir de las 15 horas ET / 21 hora local desde el Riyadh Air Metropolitano . ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo por TV, tablet, celular o cualquier dispositivo móvil? Te comparto la lista de canales señal abierta, cable y streaming para seguir la cobertura desde el lugar que te encuentres.

El conjunto azulgrana afronta el desafío con la presión de competir hasta el final y la necesidad de convertir su propuesta en goles. Con la eliminatoria abierta, el Barça buscará apoyarse en su experiencia europea, en el empuje de su afición y en la capacidad competitiva de su plantilla para intentar revertir la serie.

Atlético de Madrid llega con ventaja y confianza al duelo de vuelta tras imponerse 2-0 en la ida en el Camp Nou, un resultado que lo deja muy cerca de sellar su clasificación a las semifinales. El equipo dirigido por Diego Simeone ya eliminó al conjunto catalán en la Copa del Rey semanas atrás, y ahora afronta una oportunidad histórica de volver a una fase decisiva del torneo europeo.

El partido FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por la Champions League ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿Dónde ver FC Barcelona - Atlético de Madrid EN VIVO GRATIS por TV y Streaming Online?

El partido Atlético Madrid vs FC Barcelona por los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025‑26 de este martes 14 de abril se verá principalmente por plataformas de pago (TV de cable/satélite y streaming) según cada país o región.

Región / País Canal(es) de TV (pago / abierta) Streaming oficial principal Estados Unidos TUDN (TV de pago, en español) Paramount+ (inglés), TUDN app / site Canadá – DAZN España Movistar Liga de Campeones (M+ Liga de Campeones) Movistar Plus+ (M+ Liga de Campeones online) México Canales de TV de pago con paquete Champions (según cableoperador), posible señal asociada a TUDN/Max según acuerdos locales Max, Caliente TV (según guía Barça) Costa Rica ESPN Disney+ o app de ESPN según operador Panamá ESPN Disney+ o app de ESPN según operador Resto Centroamérica (ej. Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua)* ESPN (según contratos regionales de Champions) Disney+ / plataforma ESPN (según país) República Dominicana Televideo Plataforma del operador local Caribe (Jamaica, Cuba, Bahamas, etc.) CPSL (Flow Sports & SportsMax), S&T Apps propias de los canales (Flow Sports, etc.) Colombia ESPN Disney+ (Latinoamérica), app de ESPN Perú ESPN Disney+ (Latinoamérica), app de ESPN Ecuador ESPN Disney+ (Latinoamérica), app de ESPN Venezuela ESPN Disney+ (Latinoamérica), app de ESPN Chile ESPN Disney+ (Latinoamérica), app de ESPN Argentina ESPN Disney+ (Latinoamérica), app de ESPN Uruguay ESPN Disney+ (Latinoamérica), app de ESPN Brasil TNT, SBT Max (según acuerdos locales con TNT) Surinam ATV Plataforma local (según operador)

¿A qué hora juega FC Barcelona vs. Atlético Madrid por cuartos de final de la Champions League?

El partido se juega el martes 14 de abril a las 21:00 en Madrid (hora local, CEST).

España: 21:00 CEST.

Reino Unido: 20:00 BST.

Portugal: 20:00 WEST (misma que GMT+1 en esa fecha, una hora menos que España).

Estados Unidos Este (ET): 15:00.

Estados Unidos Centro (CT): 14:00 (una hora menos que ET).

Estados Unidos Pacífico (PT): 12:00.

Canadá (Toronto/Montreal): 15:00 ET.

México (CDMX): 14:00.

Costa Rica: 13:00 (una hora menos que CDMX).

Panamá: 14:00 (misma hora que CDMX en abril 2026).

Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua: 13:00 (una hora menos que CDMX).

Colombia: 14:00.

Perú: 14:00.

Ecuador: 14:00.

Venezuela: 15:00 (una hora más que Colombia/Perú en 2026).

Chile: 16:00 (hora de Chile continental en abril, dos horas más que Perú).

Argentina: 16:00.

Uruguay: 16:00.

Paraguay: 16:00.

Brasil (Brasilia, São Paulo, Río): 16:00.