El Spotify Camp Nou se prepara para una de esas noches que definen legados. Tras el adverso escenario táctico vivido en el Metropolitano, el FC Barcelona de Hansi Flick enfrenta a Atlético de Madrid este martes 3 de marzo desde las 9:00 p.m. con el desafío de revertir un 4-0, en una vuelta de semifinales de la Copa del Rey 2026 que trasciende lo deportivo. Para todo el público español, podrás seguir la retransmisión del partido vía TVE La 1 HD y RTVE Play en directo online por televisión y plataformas streaming desde cualquier dispositivo móvil.

Tras una exhibición de autoridad técnica en el 4-1 frente al Villarreal, donde Lamine Yamal se consagró con un hat-trick para la historia, el FC Barcelona encara su próximo compromiso europeo bajo una dualidad de emociones. El brillo de su nueva joya contrasta con la severidad del parte médico: la fractura de la órbita ocular de Robert Lewandowski deja al equipo sin su máxima referencia de área. Por otra parte, el Atlético de Madrid atraviesa un estado de plenitud competitiva, consolidando su jerarquía europea tras una exhibición táctica sin fisuras. Bajo la batuta de la efectividad, el conjunto colchonero ha encontrado en Julián Álvarez al catalizador perfecto: “La Araña” no solo aporta el instinto goleador en momentos críticos, sino que despliega una sinergia técnica superior junto a la lectura magistral de Antoine Griezmann y la verticalidad física de Ademola Lookman.

¿Dónde ver FC Barcelona - Atlético de Madrid EN DIRECTO por TV y Online?

El partido FC Barcelona - Atlético de Madrid de Copa del Rey se emitirá en abierto en La 1 y en streaming gratuito por RTVE Play en todo el territorio español, el martes 3 de marzo a las 21:00 (hora peninsular) . La siguiente tabla resume cómo verlo por región/comunidad autónoma priorizando la señal de RTVE.

¿Cómo ver La 1 TVE en directo?

La señal de La 1 TVE está disponible a nivel nacional a través de la televisión digital y también por internet. Los usuarios pueden acceder a la emisión en directo desde cualquier dispositivo con conexión, ya sea ordenador, móvil o smart TV. Solo es necesario ingresar al portal de RTVE o acceder mediante la aplicación oficial, disponible para iOS y Android.

La plataforma ofrece la retransmisión simultánea del canal con la misma programación que se emite en televisión, por lo que podrás ver FC Barcelona vs. Atlético Madrid EN DIRECTO en La 1 TVE en vivo y sin interrupciones.

¿Cómo ver RTVE Play online?

RTVE Play es el servicio digital de Televisión Española que permite ver canales, programas y eventos deportivos en streaming y bajo demanda. Para disfrutar del partido, solo debes acceder a la sección “Directo” dentro de la plataforma y seleccionar el canal La 1.

También puedes usar la aplicación móvil de RTVE Play para ver el partido en tu smartphone, tablet o smart TV, con la misma calidad de transmisión que en la emisión tradicional. De esta manera, los aficionados podrán seguir FC Barcelona vs. Atlético Madrid EN DIRECTO ONLINE desde cualquier lugar.

Fecha, hora, TV y Online para ver FC Barcelona - Atlético de Madrid

Fecha: martes 3 de marzo de 2026

Partido: FC Barcelona vs. Atlético de Madrid

Fase: Semifinal de vuelta

Hora del partido: 21:00 en España, 20:00 GMT, 15:00 ET en EE. UU.

Televisión: TVE La 1 HD

Estadio: Spotify Camp Nou