El FC Barcelona se enfrenta a una de esas citas que forjan la leyenda blaugrana. Tras el adverso resultado en el Metropolitano, la escuadra de Hansi Flick asume el reto de una remontada de tintes históricos en la Copa del Rey ante Atlético de Madrid. El enfrentamiento es este martes 3 de marzo, a partir de las 3:00 p.m. ET / 9:00 p.m. horario peninsular en el Spotify Camp Nou . La premisa es de una exigencia técnica máxima: una ofensiva total para neutralizar la diferencia de cuatro goles. Desde Estados Unidos, España y México, conoce qué canales de TV y streaming online pasan el partido en vivo en directo online desde cualquier dispositivo móvil.

El Atlético de Madrid firmó una exhibición de pragmatismo y verticalidad que deja al FC Barcelona contra las cuerdas. Bajo una ejecución quirúrgica de las transiciones ofensivas, el conjunto de Simeone capitalizó las debilidades estructurales del bloque azulgrana; la fortuna del autogol inicial fue solo el preludio de un vendaval liderado por la jerarquía de Antoine Griezmann, el instinto de Julián Álvarez y la potencia de Lookman. Con una ventaja que trasciende lo numérico para convertirse en un golpe de autoridad táctica, el cuadro rojiblanco acaricia la clasificación, blindando su área y castigando con una eficacia técnica que define a los aspirantes al trono europeo.

Dónde ver FC Barcelona - Atlético de Madrid EN VIVO por TV y Streaming Online

El Barça vs. Atlético de Madrid por la semifinal de la Copa del Rey (martes 3 de marzo de 2026, 21:00 CET) se verá principalmente en señales oficiales de TV abierta en España y en señales de ESPN/Sky en el resto de mercados.

Región / país Canal(es) de TV Streaming / online oficial España TVE La 1, TV3 (Cataluña), 3Cat, posiblemente Movistar LaLiga TV y LaLiga TV Bar (señal de bares) según parrilla de operadoras RTVE Play, apps de TV3/3Cat, fuboTV, Movistar Plus+ (según suscripción) Estados Unidos ESPN 2, ESPN Deportes (según grilla), a veces ESPN canal lineal ESPN App / ESPN+, fuboTV (canales ESPN integrados) Puerto Rico ESPN 2, ESPN Deportes (feed Caribe)​ ESPN App / ESPN+, fuboTV (cuando disponible en la isla) México Sky Sports, Sky Plus (pago), posible señal en izzi ligada a Sky Sky Go / Blue To Go (OTT de Sky), plataformas de izzi con paquete de Sky​ Costa Rica Sky Sports, Sky Plus​ OTT de Sky (Blue To Go / Sky Go) según plan regional​ El Salvador Sky Sports, Sky Plus​ OTT de Sky (Blue To Go / Sky Go)​ Guatemala Sky Sports, Sky Plus (Centroamérica Sky)​ OTT de Sky regional​ Honduras Sky Sports, Sky Plus (Centroamérica Sky)​ OTT de Sky regional​ Nicaragua Sky Sports, Sky Plus (Centroamérica Sky)​ OTT de Sky regional​ Panamá Sky Sports, Sky Plus (Centroamérica Sky)​ OTT de Sky regional​ Rep. Dominicana Sky Sports / Sky Plus (feed México–Caribe) OTT de Sky regional​ Colombia Win Sports (derechos locales listados para Barca–Atleti en esta Copa)​ Win Sports Online / app del operador local (Claro, Movistar, etc.)​ Ecuador Canal del Fútbol (CDF)​ Plataforma online de Canal del Fútbol / apps asociadas​ Perú América TV (abierta), Movistar (señales deportivas LaLiga según acuerdo puntual)​ América TV Go, Movistar TV App / Movistar Play​ Venezuela Meridiano TV, Venevisión, Inter (TV paga)​ Plataformas OTT de los operadores (Inter, apps de canales)​ Argentina Flow Sports (canal de Cablevisión Flow)​ Flow App (Cablevisión Flow)​ Uruguay Flow Sports (feed Cono Sur)​ Flow App​ Paraguay Flow Sports (feed Cono Sur)​ Flow App​ Brasil ESPN Brasil (canal lineal)​ Star+ / Disney+ (paquete deportes), Claro TV+, Vivo Play, Sky+ (OTT)​ Reino Unido Premier Sports 1 (TV paga) Premier Player (OTT de Premier Sports)​ Irlanda Premier Sports (misma señal UK en muchos operadores)​ Premier Player​

Alineaciones posibles de FC Barcelona - Atlético de Madrid

XI de Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Alejandro Balde; Marc Bernal, Fermín López, Dani Olmo; Lamine Yamal, Ferran Torres, Raphinha. DT: Hansi Flick.

XI de Atlético de Madrid: Juan Musso; Molina, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Alex Baena, Marcos Llorente, Koke, Lookman; Griezmann, Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

Fecha, hora, TV y Online para ver FC Barcelona - Atlético de Madrid

Fecha: martes 3 de marzo de 2026

Partido: FC Barcelona vs. Atlético de Madrid

Fase: Semifinal de vuelta

Hora del partido: 21:00 en España, 20:00 GMT, 15:00 ET en EE. UU.

Televisión: TVE La 1, ESPN Deportes, Sky Sports, Canal del Fútbol, Flow Sports

Estadio: Spotify Camp Nou (Camp Nou en la mayoría de textos angloparlantes).