Conoce los horarios y en qué canal TV ver el partido FC Barcelona vs. Atlético Madrid EN VIVO EN DIRECTO por la jornada 15 de LaLiga EA Sports. (Foto: Composición Mag)
El Spotify Camp Nou será escenario del partido más atractivo de la jornada 15 entre FC Barcelona vs. Atlético este martes 2 de diciembre, a partir de las 3:00 p.m. ET, 9:00 p.m. horario peninsular. Los de Hansi Flick aprovecharán su condición de local para sumar tres puntos que les permita liderar la tabla de posiciones de LaLiga EA Sports 2025-2026. Si estás en Estados Unidos, España, México y otros países de Centro y Sudamérica, te comparto en qué canales TV y dónde ver el partido en vivo en directo online desde cualquier dispositivo móvil.

¿Dónde ver el partido FC Barcelona - Atlético Madrid EN VIVO por LaLiga?

RegiónPaíses/TerritoriosCanales de TV / Streaming Online (Cable/Satélite/Online)
Estados UnidosTodas las regionesESPN+ (Streaming), ESPN Deportes (TV - por confirmar)
MéxicoTodas las regionesSKY Sports HD, Sky Plus (Cable/Satélite), Blue To Go (Streaming)
CentroaméricaGuatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, R. DominicanaSKY Sports HD, Sky Plus (Cable/Satélite), Blue To Go (Streaming)
BrasilTodas las regionesESPN (TV Cable), Star+, Disney+ (Streaming), Zapping, Claro TV+, Vivo Play, Sky+
SudaméricaArgentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, UruguayESPN (TV Cable), Star+, Disney+ (Streaming), DirecTV Sports (DSports) y DGO (Streaming/TV - por confirmar)
BoliviaTigo Sports (TV Cable), Tigo Sports App/Web (Streaming)
ParaguayTigo Sports (TV Cable), Tigo Sports App/Web (Streaming), ESPN y Star+ (por confirmar)
EspañaTodas las regionesMovistar LaLiga, DAZN LaLiga, Movistar Plus+ (TV Cable/Satélite)
CanadáTodas las regionesTSN+ (Streaming), TSN 2 (TV Cable - por confirmar)
Europa (Otro)Reino Unido, IrlandaViaplay, La Liga TV (Streaming/TV)
Alemania, Austria, Italia, SuizaDAZN (Streaming)
FranciabeIN Sports (TV Cable/Streaming)
Bélgica, Luxemburgo, PortugalDAZN (Streaming/TV)
Países BajosZiggo Sport (TV Cable)
PoloniaEleven Sports, Canal+ (Streaming/TV)
RusiaMatch (TV Cable)
Escandinavia (Noruega, Suecia, Dinamarca)TV2, TV4 Football, TV2 Sport (Streaming/TV)
África del NorteMarruecos, Libia, Egipto, etc.beIN Sports (TV Cable/Streaming)
Otros (Asia/Oceanía)TurquíaS Sport (TV Cable)
  • Star+ y Disney+ suelen ser los servicios de streaming que complementan o transmiten los partidos de ESPN en gran parte de América Latina.
  • En Centroamérica y México, SKY Sports es históricamente el principal canal de transmisión por TV.
  • En España, LaLiga se reparte entre Movistar y DAZN.
  • ESPN+ es la plataforma clave en Estados Unidos.

¿A qué hora ver el partido FC Barcelona - Atlético Madrid por la Jornada 15?

Estos son los horarios por país para ver el partido entre FC Barcelona vs. Atlético Madrid, válido por la jornada 15 de LaLiga EA Sports 2025-2026 en el Spotufy Camp Nou.

RegiónHorario Local (Aproximado)
Estados Unidos3:00 PM (ET) / 12:00 PM (PT)
México2:00 PM (CT)
Centroamérica2:00 PM
3:00 PM
España9:00 PM (21:00)
Sudamérica3:00 PM
4:00 PM
5:00 PM
Brasil5:00 PM (BRT)
Canadá3:00 PM (ET)
Europa (Otros)8:00 PM (GMT)
9:00 PM (21:00)
9:00 PM (21:00)
Resto del Mundo10:00 PM (Riad)

Fecha, hora, TV y dónde ver el partido FC Barcelona vs. Atlético Madrid EN VIVO

Datos clave para ver el partido entre FC Barcelona vs. Atlético Madrid por la jornada 14 de LaLiga EA Sports 2025-2026 en el Camp Nou.

  • Día: Sábado 29 de noviembre
  • Hora: 16:15 de España (12:15 de Argentina, 10:15 del Este de Estados Unidos y 9:15 CDMX)
  • Estadio: Camp Nou, Barcelona
  • Canales de TV: España - Movistar La Liga; México y Centroamérica - Sky Sports; Estados Unidos - ESPN Deportes en DirecTV y Argentina - DSports.
