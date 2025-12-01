El Spotify Camp Nou será escenario del partido más atractivo de la jornada 15 entre FC Barcelona vs. Atlético este martes 2 de diciembre, a partir de las 3:00 p.m. ET, 9:00 p.m. horario peninsular. Los de Hansi Flick aprovecharán su condición de local para sumar tres puntos que les permita liderar la tabla de posiciones de LaLiga EA Sports 2025-2026. Si estás en Estados Unidos, España, México y otros países de Centro y Sudamérica, te comparto en qué canales TV y dónde ver el partido en vivo en directo online desde cualquier dispositivo móvil.
¿Dónde ver el partido FC Barcelona - Atlético Madrid EN VIVO por LaLiga?
Conoce por qué canal TV y dónde ver el partido FC Barcelona - Atlético Madrid EN VIVO EN DIRECTO por la jornada 15 de LaLiga EA Sports 2025-2026 desde el Spotify Camp Nou este martes 2 de diciembre.
|Región
|Países/Territorios
|Canales de TV / Streaming Online (Cable/Satélite/Online)
|Estados Unidos
|Todas las regiones
|ESPN+ (Streaming), ESPN Deportes (TV - por confirmar)
|México
|Todas las regiones
|SKY Sports HD, Sky Plus (Cable/Satélite), Blue To Go (Streaming)
|Centroamérica
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, R. Dominicana
|SKY Sports HD, Sky Plus (Cable/Satélite), Blue To Go (Streaming)
|Brasil
|Todas las regiones
|ESPN (TV Cable), Star+, Disney+ (Streaming), Zapping, Claro TV+, Vivo Play, Sky+
|Sudamérica
|Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Uruguay
|ESPN (TV Cable), Star+, Disney+ (Streaming), DirecTV Sports (DSports) y DGO (Streaming/TV - por confirmar)
|Bolivia
|Tigo Sports (TV Cable), Tigo Sports App/Web (Streaming)
|Paraguay
|Tigo Sports (TV Cable), Tigo Sports App/Web (Streaming), ESPN y Star+ (por confirmar)
|España
|Todas las regiones
|Movistar LaLiga, DAZN LaLiga, Movistar Plus+ (TV Cable/Satélite)
|Canadá
|Todas las regiones
|TSN+ (Streaming), TSN 2 (TV Cable - por confirmar)
|Europa (Otro)
|Reino Unido, Irlanda
|Viaplay, La Liga TV (Streaming/TV)
|Alemania, Austria, Italia, Suiza
|DAZN (Streaming)
|Francia
|beIN Sports (TV Cable/Streaming)
|Bélgica, Luxemburgo, Portugal
|DAZN (Streaming/TV)
|Países Bajos
|Ziggo Sport (TV Cable)
|Polonia
|Eleven Sports, Canal+ (Streaming/TV)
|Rusia
|Match (TV Cable)
|Escandinavia (Noruega, Suecia, Dinamarca)
|TV2, TV4 Football, TV2 Sport (Streaming/TV)
|África del Norte
|Marruecos, Libia, Egipto, etc.
|beIN Sports (TV Cable/Streaming)
|Otros (Asia/Oceanía)
|Turquía
|S Sport (TV Cable)
- Star+ y Disney+ suelen ser los servicios de streaming que complementan o transmiten los partidos de ESPN en gran parte de América Latina.
- En Centroamérica y México, SKY Sports es históricamente el principal canal de transmisión por TV.
- En España, LaLiga se reparte entre Movistar y DAZN.
- ESPN+ es la plataforma clave en Estados Unidos.
¿A qué hora ver el partido FC Barcelona - Atlético Madrid por la Jornada 15?
Estos son los horarios por país para ver el partido entre FC Barcelona vs. Atlético Madrid, válido por la jornada 15 de LaLiga EA Sports 2025-2026 en el Spotufy Camp Nou.
|Región
|Horario Local (Aproximado)
|Estados Unidos
|3:00 PM (ET) / 12:00 PM (PT)
|México
|2:00 PM (CT)
|Centroamérica
|2:00 PM
|3:00 PM
|España
|9:00 PM (21:00)
|Sudamérica
|3:00 PM
|4:00 PM
|5:00 PM
|Brasil
|5:00 PM (BRT)
|Canadá
|3:00 PM (ET)
|Europa (Otros)
|8:00 PM (GMT)
|9:00 PM (21:00)
|9:00 PM (21:00)
|Resto del Mundo
|10:00 PM (Riad)
Fecha, hora, TV y dónde ver el partido FC Barcelona vs. Atlético Madrid EN VIVO
