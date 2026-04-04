En el partido más atractivo del fin de semana, FC Barcelona visita a Atlético de Madrid este sábado 4 de abril de 2026, a partir de las 9:00 p.m. horario peninsular, en el Riyadh Air Metropolitano, en el partido estelar de la jornada 30 de LaLiga EA Sports. Para el público de Estados Unidos, España, México y otras partes del mundo, conoce cuáles son los horarios de inicio, qué canales de TV pasan y dónde seguir la transmisión online desde el lugar que te encuentres, por señal abierta y streaming desde cualquier dispositivo móvil.
El FC Barcelona se presenta a esta jornada como líder sólido de LaLiga, con 73 puntos en 29 partidos, cuatro por encima del Real Madrid según el registro oficial de LaLiga (laliga.com). El equipo de Hansi Flick llega a un tramo decisivo del calendario, tras mantener al club en la cima de la clasificación. Sin embargo, una derrota en este compromiso podría reducir de forma peligrosa su ventaja en lo más alto de la tabla justo antes del periodo más exigente de la temporada, donde se define buena parte del título.
Atlético de Madrid llega a este partido presionado por la tabla: se mantiene cuarto en LaLiga EA Sports con 57 puntos, en plena pelea por los puestos de Champions League y con un margen de error prácticamente nulo. El equipo de Diego Simeone viene de caer en el derbi madrileño frente al Real Madrid, pero el Cívitas Metropolitano sigue siendo uno de los estadios más determinantes del torneo, donde el Atlético acostumbra a elevar su nivel competitivo y a hacerse fuerte ante rivales directos, lo que convierte este duelo en un choque de alto voltaje con mucho en juego.
Dónde ver el partido FC Barcelona vs. Atlético Madrid EN VIVO por TV y Streaming Online
Conoce qué canales de TV y streaming online pasan el partido entre FC Barcelona vs. Atlético Madrid EN VIVO ONLINE este sábado 4 de abril desde el Estadio Riyadh Air Metropolitano.
|Región / País
|Canal de TV
|Streaming oficial / app
|España
|DAZN LaLiga (TV de pago y OTT)
|DAZN (suscripción online)
|Estados Unidos
|ESPN Deportes
|ESPN+
|Reino Unido
|–
|Disney+
|Latinoamérica (gen.)
|ESPN (según parrilla local)
|Star+/ESPN Play (según país, OTT)
|India
|–
|FanCode
|Australia
|–
|DAZN
¿A qué hora juega FC Barcelona vs. Atlético Madrid por LaLiga?
Conoce los horarios por país para ver el partido de la jornada 30 entre FC Barcelona vs. Atlético Madrid este sábado 4 de abril de 2026.
- España (Madrid): 21:00 (CEST).
- Reino Unido: 20:00 (BST).
- Portugal: 20:00 (WEST, misma hora que Reino Unido).
- Argentina: 16:00 (ART, UTC‑3).
- Uruguay: 16:00 (UYT, UTC‑3).
- Chile: 15:00 (CLT, UTC‑4, horario de invierno en abril).
- Bolivia: 15:00 (BOT, UTC‑4).
- Paraguay: 15:00 (PYT, UTC‑4 en abril).
- Brasil (Brasilia): 15:00 (BRT, UTC‑3 si sin horario de verano).
- Venezuela: 15:30 (VET, UTC‑4:30).
- Colombia: 14:00 (COT, UTC‑5).
- Perú: 14:00 (PET, UTC‑5).
- Ecuador: 14:00 (ECT, UTC‑5, continente).
- México (CDMX): 13:00 (CST, UTC‑6 en abril).
- Estados Unidos Costa Este (ET): 15:00.
- Estados Unidos Centro (CT): 14:00.
- Estados Unidos Pacífico (PT): 12:00.
Detalles clave del partido FC Barcelona - Atlético Madrid
- Competición: LaLiga EA SPORTS 2025/26, jornada 30.
- Partido: Atlético de Madrid vs. FC Barcelona.
- Fecha: sábado 4 de abril de 2026.
- Hora: 21:00 (horario peninsular español) / 3:00 p. m. ET.
- Estadio: Riyadh Air Metropolitano, Madrid.