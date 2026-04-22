Consulta dónde puedes ver FC Barcelona vs. Celta de Vigo, este miércoles 22 de abril de 2026, por la Jornada 32 de LaLiga de España, desde el Camp Nou. (Fotos: @fcbarcelona / @rccelta / Composición MAG)
Consulta dónde puedes ver FC Barcelona vs. Celta de Vigo, este miércoles 22 de abril de 2026, por la Jornada 32 de LaLiga de España, desde el Camp Nou. (Fotos: @fcbarcelona / @rccelta / Composición MAG)
/ Piero Hatto
Piero Hatto
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Este miércoles 22 de abril, continúa el desarrollo de la Jornada 32 de LaLiga de España y es el turno del líder. Mira el partido de FC Barcelona vs. Celta de Vigo EN VIVO y EN DIRECTO, desde el Estadio Camp Nou de Cataluña, un duelo clave para que los blaugranas mantengan su ventaja sobre el Real Madrid a muy poco de El Clásico. A continuación, conoce dónde puedes ver el partido y cuáles son los horarios para seguirlo desde cualquier parte del mundo.

Señal de ESPN para ver el partido de FC Barcelona vs. Celta de Vigo en vivo y en directo, este miércoles 22 de abril de 2026, por la Jornada 32 de LaLiga. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG)
Señal de ESPN para ver el partido de FC Barcelona vs. Celta de Vigo en vivo y en directo, este miércoles 22 de abril de 2026, por la Jornada 32 de LaLiga. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG)
/ Piero Hatto

¿Dónde ver partido FC Barcelona vs. Celta de Vigo EN VIVO por LaLiga 2026?

El partido entre FC Barcelona y Celta de Vigo por la Jornada 32 de LaLiga se podrá ver en España a través de Movistar LaLiga, Movistar LaLiga TV Bar (en locales autorizados) y la plataforma Movistar Plus+.

En Estados Unidos, la transmisión estará disponible por ESPN Deportes y ESPN Select, con opciones en inglés y español para disfrutarlo desde dispositivos móviles. Por su parte, en México, el encuentro será emitido por Sky Sports HD y Sky Plus+.

Finalmente, en países de Centroamérica como Honduras, Guatemala, Costa Rica y El Salvador, los aficionados podrán seguir el partido mediante ESPN, mientras que en el Caribe estará disponible a través de Flowsports.

FC Barcelona vs. Celta de Vigo por LaLiga: horarios y canales

PaísHorarioCanal TV
España9:30 p.m.Movistar LaLiga o Movistar Plus+
Estados Unidos3:30 p.m. ETESPN Deportes o ESPN Select
México1:30 p.m. CDMXSky Sports HD o Sky Plus+
Argentina4:30 p.m.ESPN y Disney Plus
Bolivia3:30 p.m.ESPN y Disney Plus
Chile3:30 p.m.ESPN y Disney Plus
Costa Rica1:30 p.m.ESPN y Disney Plus
Colombia2:30 p.m.ESPN y Disney Plus
Ecuador2:30 p.m.ESPN y Disney Plus
El Salvador1:30 p.m.ESPN y Disney Plus
Guatemala1:30 p.m.ESPN y Disney Plus
Honduras1:30 p.m.ESPN y Disney Plus
Paraguay4:30 p.m.ESPN y Disney Plus
Perú2:30 p.m.ESPN y Disney Plus
Uruguay4:30 p.m.ESPN y Disney Plus
Venezuela3:30 p.m.ESPN y Disney Plus

Horarios, TV y dónde ver FC Barcelona vs. Celta de Vigo EN VIVO por LaLiga 2026

  • Fecha: Miércoles 22 de abril 2026
  • Lugar: Estadio Spotify Camp Nou, Barcelona
  • Horario: 3:30 p.m. Tiempo del Este / 2:30 p.m. Perú y Colombia / 4:30 p.m. Argentina
  • Canal TV: ESPN o ESPN Select
  • Streaming: Disney Plus Premium Latinoamérica / ESPN App
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