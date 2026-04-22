Este miércoles 22 de abril, continúa el desarrollo de la Jornada 32 de LaLiga de España y es el turno del líder. Mira el partido de FC Barcelona vs. Celta de Vigo EN VIVO y EN DIRECTO, desde el Estadio Camp Nou de Cataluña, un duelo clave para que los blaugranas mantengan su ventaja sobre el Real Madrid a muy poco de El Clásico. A continuación, conoce dónde puedes ver el partido y cuáles son los horarios para seguirlo desde cualquier parte del mundo.
¿Dónde ver partido FC Barcelona vs. Celta de Vigo EN VIVO por LaLiga 2026?
El partido entre FC Barcelona y Celta de Vigo por la Jornada 32 de LaLiga se podrá ver en España a través de Movistar LaLiga, Movistar LaLiga TV Bar (en locales autorizados) y la plataforma Movistar Plus+.
En Estados Unidos, la transmisión estará disponible por ESPN Deportes y ESPN Select, con opciones en inglés y español para disfrutarlo desde dispositivos móviles. Por su parte, en México, el encuentro será emitido por Sky Sports HD y Sky Plus+.
Finalmente, en países de Centroamérica como Honduras, Guatemala, Costa Rica y El Salvador, los aficionados podrán seguir el partido mediante ESPN, mientras que en el Caribe estará disponible a través de Flowsports.
FC Barcelona vs. Celta de Vigo por LaLiga: horarios y canales
|País
|Horario
|Canal TV
|España
|9:30 p.m.
|Movistar LaLiga o Movistar Plus+
|Estados Unidos
|3:30 p.m. ET
|ESPN Deportes o ESPN Select
|México
|1:30 p.m. CDMX
|Sky Sports HD o Sky Plus+
|Argentina
|4:30 p.m.
|ESPN y Disney Plus
|Bolivia
|3:30 p.m.
|ESPN y Disney Plus
|Chile
|3:30 p.m.
|ESPN y Disney Plus
|Costa Rica
|1:30 p.m.
|ESPN y Disney Plus
|Colombia
|2:30 p.m.
|ESPN y Disney Plus
|Ecuador
|2:30 p.m.
|ESPN y Disney Plus
|El Salvador
|1:30 p.m.
|ESPN y Disney Plus
|Guatemala
|1:30 p.m.
|ESPN y Disney Plus
|Honduras
|1:30 p.m.
|ESPN y Disney Plus
|Paraguay
|4:30 p.m.
|ESPN y Disney Plus
|Perú
|2:30 p.m.
|ESPN y Disney Plus
|Uruguay
|4:30 p.m.
|ESPN y Disney Plus
|Venezuela
|3:30 p.m.
|ESPN y Disney Plus
Horarios, TV y dónde ver FC Barcelona vs. Celta de Vigo EN VIVO por LaLiga 2026
- Fecha: Miércoles 22 de abril 2026
- Lugar: Estadio Spotify Camp Nou, Barcelona
- Horario: 3:30 p.m. Tiempo del Este / 2:30 p.m. Perú y Colombia / 4:30 p.m. Argentina
- Canal TV: ESPN o ESPN Select
- Streaming: Disney Plus Premium Latinoamérica / ESPN App