Este miércoles 22 de abril, continúa el desarrollo de la Jornada 32 de LaLiga de España y es el turno del líder. Mira el partido de FC Barcelona vs. Celta de Vigo EN VIVO y EN DIRECTO, desde el Estadio Camp Nou de Cataluña, un duelo clave para que los blaugranas mantengan su ventaja sobre el Real Madrid a muy poco de El Clásico. A continuación, conoce dónde puedes ver el partido y cuáles son los horarios para seguirlo desde cualquier parte del mundo .

Señal de ESPN para ver el partido de FC Barcelona vs. Celta de Vigo en vivo y en directo, este miércoles 22 de abril de 2026, por la Jornada 32 de LaLiga. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG) / Piero Hatto

¿Dónde ver partido FC Barcelona vs. Celta de Vigo EN VIVO por LaLiga 2026?

El partido entre FC Barcelona y Celta de Vigo por la Jornada 32 de LaLiga se podrá ver en España a través de Movistar LaLiga, Movistar LaLiga TV Bar (en locales autorizados) y la plataforma Movistar Plus+.

En Estados Unidos, la transmisión estará disponible por ESPN Deportes y ESPN Select, con opciones en inglés y español para disfrutarlo desde dispositivos móviles. Por su parte, en México, el encuentro será emitido por Sky Sports HD y Sky Plus+.

Finalmente, en países de Centroamérica como Honduras, Guatemala, Costa Rica y El Salvador, los aficionados podrán seguir el partido mediante ESPN, mientras que en el Caribe estará disponible a través de Flowsports.

FC Barcelona vs. Celta de Vigo por LaLiga: horarios y canales

País Horario Canal TV España 9:30 p.m. Movistar LaLiga o Movistar Plus+ Estados Unidos 3:30 p.m. ET ESPN Deportes o ESPN Select México 1:30 p.m. CDMX Sky Sports HD o Sky Plus+ Argentina 4:30 p.m. ESPN y Disney Plus Bolivia 3:30 p.m. ESPN y Disney Plus Chile 3:30 p.m. ESPN y Disney Plus Costa Rica 1:30 p.m. ESPN y Disney Plus Colombia 2:30 p.m. ESPN y Disney Plus Ecuador 2:30 p.m. ESPN y Disney Plus El Salvador 1:30 p.m. ESPN y Disney Plus Guatemala 1:30 p.m. ESPN y Disney Plus Honduras 1:30 p.m. ESPN y Disney Plus Paraguay 4:30 p.m. ESPN y Disney Plus Perú 2:30 p.m. ESPN y Disney Plus Uruguay 4:30 p.m. ESPN y Disney Plus Venezuela 3:30 p.m. ESPN y Disney Plus

Horarios, TV y dónde ver FC Barcelona vs. Celta de Vigo EN VIVO por LaLiga 2026

Fecha: Miércoles 22 de abril 2026

Miércoles 22 de abril 2026 Lugar: Estadio Spotify Camp Nou, Barcelona

Estadio Spotify Camp Nou, Barcelona Horario: 3:30 p.m. Tiempo del Este / 2:30 p.m. Perú y Colombia / 4:30 p.m. Argentina

3:30 p.m. Tiempo del Este / 2:30 p.m. Perú y Colombia / 4:30 p.m. Argentina Canal TV: ESPN o ESPN Select

ESPN o ESPN Select Streaming: Disney Plus Premium Latinoamérica / ESPN App