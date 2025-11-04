Club Brujas y FC Barcelona se enfrentan este miércoles 5 de noviembre de 2025 en el estadio Jan Breydel, por la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League 2025-26. El encuentro está programado para las 21:00 horas (España), y promete ser uno de los duelos más atractivos de la fecha, con dos equipos que buscan consolidarse en la clasificación.

Hora del partido de Club Brujas vs. FC Barcelona por Champions League

21:00 horas México: 14:00 horas

El encuentro se disputará en el Jan Breydel Stadion, casa del conjunto belga.

Cómo ver Club Brujas vs. FC Barcelona, Champions League 2025-26: Canales de TV y streaming en vivo

En España, el partido podrá seguirse por M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 4 y LaLiga TV Bar.En México, la transmisión estará disponible a través de Caliente TV.

En Sudamérica, el encuentro se verá por ESPN y Disney+ Premium, dependiendo del país.En Estados Unidos, el duelo se podrá disfrutar en Paramount+, TUDN, ViX Premium y UniMás.

FC Barcelona — Club Brujas: así llegan al partido

El Club Brujas llega al compromiso tras caer por un contundente 0-4 ante Bayern Múnich en la fecha anterior, resultado que lo deja en la vigésima posición de la tabla con solo tres puntos. El conjunto dirigido por Nicky Hayen buscará redimirse ante su público y sumar una victoria que lo mantenga con vida en el certamen continental.

Por su parte, el FC Barcelona arriba a Bélgica con la moral en alto después de golear 6-1 a Olympiacos, con un hat-trick de Fermín López, un doblete de Marcus Rashford y una anotación de Lamine Yamal. Bajo la conducción de Hansi Flick, los azulgranas ocupan el noveno lugar de la clasificación con seis unidades y quieren seguir en racha positiva para asegurar su pase a la siguiente fase.

Club Brujas recibe a FC Barcelona este miércoles 05 de noviembre en el Jan Breydel Stadium por la Jornada 4 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26. | Crédito: GEC