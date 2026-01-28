Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite Barcelona vs. Copenhague EN VIVO. (Foto: Composición Mag)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite Barcelona vs. Copenhague EN VIVO. (Foto: Composición Mag)
El Spotify Camp Nou será el escenario del FC Barcelona vs. Copenhague este miércoles 28 de enero. El partido, que se disputará por la última jornada de la fase de liga de la Champions League, apunta a ser muy emocionante. Dicho ello, entérate de una vez a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés. Aprovecha la oportunidad.

Si en caso te preguntas cómo llegan ambos equipos al enfrentamiento, pues te digo que el conjunto catalán afrontará el compromiso tras haber obtenido un importante triunfo ante el Slavia Praga (2-4) en la fecha anterior del certamen continental. El conjunto visitante, por otro lado, viene de igualar 1-1 con el Napoli, razón por la cual buscará la victoria frente al equipo culé, que espera estirar su buena racha de resultados.

El partido FC Barcelona vs. Copenhague es uno de los partidos más atractivos del miércoles 28 de enero. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Copenhague en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego FC Barcelona vs. Copenhague por la Champions League este miércoles 28 de enero, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

PaísesHorarios
Estados Unidos (ET)3:00 pm
Estados Unidos (CT)2:00 pm
Estados Unidos (MT)1:00 pm
Estados Unidos (PT)12:00 pm
España9:00 pm
México (CDMX)2:00 pm
Puerto Rico4:00 pm
República Dominicana4:00 pm
Panamá3:00 pm
Costa Rica2:00 pm
El Salvador2:00 pm
Guatemala2:00 pm
Honduras2:00 pm
Nicaragua2:00 pm
Argentina5:00 pm
Brasil (Brasilia)5:00 pm
Uruguay5:00 pm
Chile (Santiago)5:00 pm
Paraguay5:00 pm
Bolivia4:00 pm
Venezuela4:00 pm
Ecuador3:00 pm
Perú3:00 pm
Colombia3:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el FC Barcelona vs. Copenhague?

Este 28 de enero de 2026 se podrá ver el FC Barcelona vs. Copenhague por la Champions League a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

PaísesCanales de TV y servicios de streaming
Estados UnidosParamount+, DAZN USA
MéxicoTNT Sports, TNT Go, Max México
EspañaMovistar+, Movistar Liga de Campeones 2
FranciamyCANAL, Canal+ Live 7
AlemaniaDAZN Deutschland, DAZN1 Germany, Sky Go
ArgentinaESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
BrasilMax Brazil
ColombiaESPN 5 Sur, Disney+ Premium Sur
UruguayESPN 5 Sur, Disney+ Premium Argentina
PerúESPN, Disney+ Premium
EcuadorESPN 5 Sur, Disney+ Premium Sur
ChileESPN2 Chile, Disney+ Premium Chile
BoliviaESPN 5 Sur, Disney+ Premium Chile
VenezuelaESPN 5 Sur, Disney+ Premium Sur
Costa RicaESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte
El SalvadorESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte
NicaraguaESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte
República DominicanaESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte
HondurasESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte
Periodista. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres. Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias en secciones web especializadas en México y Estados Unidos dentro del Grupo El Comercio.

