El Spotify Camp Nou será el escenario del FC Barcelona vs. Copenhague este miércoles 28 de enero. El partido, que se disputará por la última jornada de la fase de liga de la Champions League, apunta a ser muy emocionante. Dicho ello, entérate de una vez a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés. Aprovecha la oportunidad.

Si en caso te preguntas cómo llegan ambos equipos al enfrentamiento, pues te digo que el conjunto catalán afrontará el compromiso tras haber obtenido un importante triunfo ante el Slavia Praga (2-4) en la fecha anterior del certamen continental. El conjunto visitante, por otro lado, viene de igualar 1-1 con el Napoli, razón por la cual buscará la victoria frente al equipo culé, que espera estirar su buena racha de resultados.

El partido FC Barcelona vs. Copenhague es uno de los partidos más atractivos del miércoles 28 de enero. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Copenhague en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego FC Barcelona vs. Copenhague por la Champions League este miércoles 28 de enero, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Países Horarios Estados Unidos (ET) 3:00 pm Estados Unidos (CT) 2:00 pm Estados Unidos (MT) 1:00 pm Estados Unidos (PT) 12:00 pm España 9:00 pm México (CDMX) 2:00 pm Puerto Rico 4:00 pm República Dominicana 4:00 pm Panamá 3:00 pm Costa Rica 2:00 pm El Salvador 2:00 pm Guatemala 2:00 pm Honduras 2:00 pm Nicaragua 2:00 pm Argentina 5:00 pm Brasil (Brasilia) 5:00 pm Uruguay 5:00 pm Chile (Santiago) 5:00 pm Paraguay 5:00 pm Bolivia 4:00 pm Venezuela 4:00 pm Ecuador 3:00 pm Perú 3:00 pm Colombia 3:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el FC Barcelona vs. Copenhague?

Este 28 de enero de 2026 se podrá ver el FC Barcelona vs. Copenhague por la Champions League a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Países Canales de TV y servicios de streaming Estados Unidos Paramount+, DAZN USA México TNT Sports, TNT Go, Max México España Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2 Francia myCANAL, Canal+ Live 7 Alemania DAZN Deutschland, DAZN1 Germany, Sky Go Argentina ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina Brasil Max Brazil Colombia ESPN 5 Sur, Disney+ Premium Sur Uruguay ESPN 5 Sur, Disney+ Premium Argentina Perú ESPN, Disney+ Premium Ecuador ESPN 5 Sur, Disney+ Premium Sur Chile ESPN2 Chile, Disney+ Premium Chile Bolivia ESPN 5 Sur, Disney+ Premium Chile Venezuela ESPN 5 Sur, Disney+ Premium Sur Costa Rica ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte El Salvador ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte Nicaragua ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte República Dominicana ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte Honduras ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte