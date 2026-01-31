Pese al sólido triunfo por 3-0 ante el Real Oviedo, el Barça no puede relajarse en la cima de la tabla. La presión del Real Madrid es máxima, situándose a apenas una unidad de distancia tras su reciente éxito. Con este contexto, FC Barcelona juega contra Elche con la obligación de sumar tres puntos para asegurar su permanencia en el liderato sin depender de otros resultados. El partido es el sábado 31 de enero, a partir de las 9:00 p.m. horario peninsular / 3:00 p.m. ET en el Estadio Manuel Martínez Valero . Conoce cómo verlo por TV y streaming online desde Estados Unidos, España, México y otros países del mundo.

Dónde ver el partido FC Barcelona - Elche EN VIVO por TV y Streaming Online

El FC Barcelona vs. Elche (Jornada 22 de LaLiga 2025-26, 31 de enero de 2026) se emite de forma centralizada por la plataforma local de derechos de LaLiga en cada región: Sky en México y Centroamérica, ESPN/Disney/DGO en Sudamérica, ESPN/ESPN Deportes/Fubo en EE. UU. y Movistar+/DAZN en España.

Región / País Tipo de señal Canal / Plataforma principal para Elche vs Barcelona España TV de paga M+ LaLiga, M+ LaLiga 2, M+ LaLiga HDR, LaLiga TV Bar. España Streaming Movistar+ (app/OTT con los canales M+ LaLiga). España (algunos paquetes) Streaming/TV DAZN LaLiga en paquetes que integran DAZN + Movistar. México TV de paga Sky Sports / Sky Sports HD. México Streaming operador Sky+ / Blue To Go (app de Sky que replica la señal Sky Sports, según plan). Estados Unidos – zona Este (NY, FL, etc.) TV de paga ESPN Deportes, ESPN Select (feed LaLiga). Estados Unidos – Centro, Montaña, Pacífico TV de paga ESPN Deportes, ESPN Select, con horarios locales ajustados. Estados Unidos (todos los estados) Streaming Fubo Sports / FuboTV. Centroamérica (Costa Rica, Panamá, etc.) TV de paga Sky (misma señal de Sky Sports México para LaLiga). Centroamérica Streaming operador Apps de Sky disponibles en la región (según país). Sudamérica hispanohablante (Perú, Colombia, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Bolivia, Venezuela) TV de paga DSports (DirecTV Sports) con feed LaLiga. Sudamérica hispanohablante Streaming DGO (OTT de DirecTV con los canales DSports). Sudamérica hispanohablante (otra ventana habitual de LaLiga) TV/Streaming ESPN y Disney (según país/operador, como ventana complementaria de LaLiga). Brasil TV de paga ESPN Brasil para LaLiga.​ Brasil Streaming Disney+ / Star+ con contenido de ESPN (según configuración local 2025-26).​

México: Sky Sports como dueño de la señal de LaLiga; el partido va por sus canales lineales y apps propias.

Estados Unidos: parrilla con ESPN Deportes y ESPN Select en TV, y Fubo como opción OTT principal para este encuentro.

España: ecosistema Movistar+ (M+ LaLiga y variantes) con integración de DAZN según el paquete contratado.

Centroamérica: consumo principalmente vía Sky con el feed mexicano de LaLiga.

Sudamérica: combinación de DSports/DGO como señal eje y ventanas de ESPN/Disney según el país, horarios típicos 17:00 Argentina y 15:00 Perú/Colombia.