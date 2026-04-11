El FC Barcelona y el RCD Espanyol disputarán este sábado 11 de abril de 2026 una nueva edición del derbi catalán en el Spotify Camp Nou, por la jornada 31 de LaLiga EA Sports. El encuentro está programado para las 18:30 horas (CET) y se perfila como uno de los duelos más atractivos de la fecha en el fútbol español. Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido en vivo y en directo online desde Estados Unidos, España, México, países de Centroamérica y Sudamérica.
¿Dónde ver el partido FC Barcelona vs. RCD Espanyol EN VIVO por TV y Streaming Online?
Por la jornada 31, Barcelona vs. Espanyol juegan este sábado 11 de abril (J31 de LaLiga EA Sports) se juega en el Spotify Camp Nou a las 18:30 hora local (16:30 UTC / 12:30 ET). Estos son los canales de TV y streaming online disponibles para ver el partido en vivo y en directo online.
|Región / país
|Canal(es) de TV principales
|Streaming / OTT asociada (apps / web)
|España
|Movistar LaLiga, GOL PLAY, DAZN
|Movistar Plus+, DAZN
|Sub‑Sahara África (multipaís)
|SuperSport, StarTimes, Canal+, New World TV
|SuperSport app, StarTimes ON, myCanal (según país)
|Angola, Mozambique
|ZAP
|ZAP GO
|Kenia, Malawi, Tanzania, Uganda, Zimbabue
|Azam TV
|Azam TV app
|Caribe (multipaís)
|SportsMax, ESPN
|SportsMax app, ESPN App
|Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela
|ESPN, DSports
|Star+ (donde siga operativo) o ESPN App, DGO
|Bolivia, Brasil, Paraguay, Puerto Rico
|ESPN
|Star+ / ESPN App
|Canadá
|TSN, RDS
|TSN+
|Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá
|Sky Sports, Vix+ en Tigo
|Sky Go, VIX+ (Tigo)
|Cuba
|Tele Rebelde
|—
|República Dominicana
|Sky Sport, SportsMax
|Sky Go, SportsMax app
|Haití
|Ayiti Sport
|—
|México
|Sky Sports, Canal 5 (Televisa)
|Sky Go, VIX
|Surinam
|SCCN, SportsMax
|SportsMax app
|Estados Unidos
|ESPN, ESPN Deportes, ESPN Select
|ESPN+ (ESPN App), fuboTV, DirecTV Stream, Hulu Live, Sling (según plan)
thesportscast+1
|Europa Central / Occidental (Austria, Bélgica, Alemania, Italia, Luxemburgo, Portugal…)
|DAZN
|DAZN
|Francia
|beIN Sports
|beIN Connect
|Reino Unido
|Premier Sports, ITV
|Premier Sports Player, ITVX
|Irlanda
|Premier Sports
|Premier Sports Player
|Países Bajos
|Ziggo Sport
|Ziggo GO
|Suiza, Liechtenstein
|Blue Sport
|Blue Sport app
|Noruega, Dinamarca
|TV 2 Sport
|TV 2 Play
|Suecia, Finlandia
|C More Sport
|C More
|Polonia
|Eleven Sports, Canal+
|Eleven Sports online, myCanal
|Rumanía
|Digi Sport, Prima Sport
|Digi Online, Prima Play
|Bulgaria
|Max Sport
|Max Sport Plus
|Grecia
|Nova Sports
|Nova Go
|Chipre
|CYTA
|Cytavision Go
|Albania
|SuperSport
|SuperSport Albania OTT
|Bosnia, Croacia, Montenegro, Macedonia N., Serbia, Eslovenia
|Arena Sport
|Arena Cloud
|Kosovo
|ArtSport, K Sport
|Artmotion / K Sport apps
|República Checa, Eslovaquia
|Nova Sport
|VOYO
|Estados bálticos (Estonia, Letonia, Lituania)
|Setanta Sports Eurasia, Go3 Sport
|Setanta, Go3
|Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Moldavia (y parte de Eurasia)
|Setanta Sports Eurasia
|Setanta Sports OTT
|Georgia
|Setanta Sports Eurasia, Silk Sport
|Setanta, Silk Sport OTT
|Ucrania
|MEGOGO
|MEGOGO
|Rusia
|Okko Sport
|Okko Sport
|Turquía
|S Sport
|S Sport Plus
|Reino Unido extra (copas y resúmenes, según parrilla)
|ITV
|ITVX
|Australia, Brunei, Camboya, Hong Kong, Indonesia, Laos, Malasia, NZ, Filipinas, etc.
|beIN Sports
|beIN Connect / beIN Sports Connect
|China
|CCTV‑5
|Migu, iQIYI
|Macau
|TDM
|iQIYI
|Taiwán
|ELTA TV
|ELTA OTT
|India
|Fancode
|Fancode app
|Japón
|DAZN, U‑NEXT
|DAZN, U‑NEXT
|Corea del Sur
|Coupang Play
|Coupang Play
|Maldivas
|ICE Sports
|ICE Sports OTT
|Asia Central (Kazajistán y región similar vía Eurasia)
|Setanta Sports Eurasia
|Setanta OTT
|Vietnam
|SCTV, VTV Cab
|OTT de SCTV/VTV
|Oriente Medio y Norte de África (MENA)
|beIN Sports
|beIN Connect
¿A qué hora juega FC Barcelona vs. Espanyol el 11 de abril?
Revisa los horarios por región para ver el partido FC Barcelona vs. Espanyol EN VIVO EN DIRECTO ONLINE por la jornada 31 de LaLiga EA Sports 2026 desde el Spotify Camp Nou.
- España: 18:30
- Portugal: 17:30
- Reino Unido, Irlanda: 17:30
- Marruecos: 17:30
- Nigeria, Ghana, Senegal (África occidental): 17:30
- Argelia, Túnez: 17:30
- Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos, Suiza, Austria: 18:30
- Noruega, Suecia, Dinamarca: 18:30
- Finlandia: 19:30
- Grecia, Rumanía, Bulgaria: 19:30
- Turquía: 19:30
- Egipto, Sudáfrica: 18:30
- Arabia Saudita, Catar, Kuwait, Bahrein: 19:30
- EAU (Dubái, Abu Dabi): 20:30
- Irán: 20:00
- India: 22:00
- Pakistán: 21:30
- Bangladés: 22:30
- Tailandia, Vietnam, Camboya: 23:30
- Indonesia (Jakarta): 23:30
- China, Malasia, Singapur, Filipinas, Hong Kong, Taiwán: 00:30 (madrugada del 12)
- Japón, Corea del Sur: 01:30 (12 de abril)
- Australia (Sídney): 02:30 (12 de abril)
- Nueva Zelanda: 04:30 (12 de abril)