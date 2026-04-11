Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido FC Barcelona vs. RCD Espanyol EN VIVO EN DIRECTO por la jornada 31 de LaLiga EA Sports.
El FC Barcelona y el RCD Espanyol disputarán este sábado 11 de abril de 2026 una nueva edición del derbi catalán en el Spotify Camp Nou, por la jornada 31 de LaLiga EA Sports. El encuentro está programado para las 18:30 horas (CET) y se perfila como uno de los duelos más atractivos de la fecha en el fútbol español. Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido en vivo y en directo online desde Estados Unidos, España, México, países de Centroamérica y Sudamérica.

Conoce los horarios y canales de TV para ver el partido FC Barcelona vs. Espanyol en vivo y en directo este sábado 11 de abril por la jornada 31 de LaLiga EA Sports.
¿Dónde ver el partido FC Barcelona vs. RCD Espanyol EN VIVO por TV y Streaming Online?

Por la jornada 31, Barcelona vs. Espanyol juegan este sábado 11 de abril (J31 de LaLiga EA Sports) se juega en el Spotify Camp Nou a las 18:30 hora local (16:30 UTC / 12:30 ET). Estos son los canales de TV y streaming online disponibles para ver el partido en vivo y en directo online.

Región / paísCanal(es) de TV principalesStreaming / OTT asociada (apps / web)
EspañaMovistar LaLiga, GOL PLAY, DAZNMovistar Plus+, DAZN
Sub‑Sahara África (multipaís)SuperSport, StarTimes, Canal+, New World TVSuperSport app, StarTimes ON, myCanal (según país)
Angola, MozambiqueZAPZAP GO
Kenia, Malawi, Tanzania, Uganda, ZimbabueAzam TVAzam TV app
Caribe (multipaís)SportsMax, ESPNSportsMax app, ESPN App
Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, VenezuelaESPN, DSportsStar+ (donde siga operativo) o ESPN App, DGO
Bolivia, Brasil, Paraguay, Puerto RicoESPNStar+ / ESPN App
CanadáTSN, RDSTSN+
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, PanamáSky Sports, Vix+ en TigoSky Go, VIX+ (Tigo)
CubaTele Rebelde
República DominicanaSky Sport, SportsMaxSky Go, SportsMax app
HaitíAyiti Sport
MéxicoSky Sports, Canal 5 (Televisa)Sky Go, VIX
SurinamSCCN, SportsMaxSportsMax app
Estados UnidosESPN, ESPN Deportes, ESPN SelectESPN+ (ESPN App), fuboTV, DirecTV Stream, Hulu Live, Sling (según plan)
Europa Central / Occidental (Austria, Bélgica, Alemania, Italia, Luxemburgo, Portugal…)DAZNDAZN
FranciabeIN SportsbeIN Connect
Reino UnidoPremier Sports, ITVPremier Sports Player, ITVX
IrlandaPremier SportsPremier Sports Player
Países BajosZiggo SportZiggo GO
Suiza, LiechtensteinBlue SportBlue Sport app
Noruega, DinamarcaTV 2 SportTV 2 Play
Suecia, FinlandiaC More SportC More
PoloniaEleven Sports, Canal+Eleven Sports online, myCanal
RumaníaDigi Sport, Prima SportDigi Online, Prima Play
BulgariaMax SportMax Sport Plus
GreciaNova SportsNova Go
ChipreCYTACytavision Go
AlbaniaSuperSportSuperSport Albania OTT
Bosnia, Croacia, Montenegro, Macedonia N., Serbia, EsloveniaArena SportArena Cloud
KosovoArtSport, K SportArtmotion / K Sport apps
República Checa, EslovaquiaNova SportVOYO
Estados bálticos (Estonia, Letonia, Lituania)Setanta Sports Eurasia, Go3 SportSetanta, Go3
Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Moldavia (y parte de Eurasia)Setanta Sports EurasiaSetanta Sports OTT
GeorgiaSetanta Sports Eurasia, Silk SportSetanta, Silk Sport OTT
UcraniaMEGOGOMEGOGO
RusiaOkko SportOkko Sport
TurquíaS SportS Sport Plus
Reino Unido extra (copas y resúmenes, según parrilla)ITVITVX
Australia, Brunei, Camboya, Hong Kong, Indonesia, Laos, Malasia, NZ, Filipinas, etc.beIN SportsbeIN Connect / beIN Sports Connect
ChinaCCTV‑5Migu, iQIYI
MacauTDMiQIYI
TaiwánELTA TVELTA OTT
IndiaFancodeFancode app
JapónDAZN, U‑NEXTDAZN, U‑NEXT
Corea del SurCoupang PlayCoupang Play
MaldivasICE SportsICE Sports OTT
Asia Central (Kazajistán y región similar vía Eurasia)Setanta Sports EurasiaSetanta OTT
VietnamSCTV, VTV CabOTT de SCTV/VTV
Oriente Medio y Norte de África (MENA)beIN SportsbeIN Connect

¿A qué hora juega FC Barcelona vs. Espanyol el 11 de abril?

Revisa los horarios por región para ver el partido FC Barcelona vs. Espanyol EN VIVO EN DIRECTO ONLINE por la jornada 31 de LaLiga EA Sports 2026 desde el Spotify Camp Nou.

  • España: 18:30
  • Portugal: 17:30
  • Reino Unido, Irlanda: 17:30
  • Marruecos: 17:30
  • Nigeria, Ghana, Senegal (África occidental): 17:30
  • Argelia, Túnez: 17:30
  • Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos, Suiza, Austria: 18:30
  • Noruega, Suecia, Dinamarca: 18:30
  • Finlandia: 19:30
  • Grecia, Rumanía, Bulgaria: 19:30
  • Turquía: 19:30
  • Egipto, Sudáfrica: 18:30
  • Arabia Saudita, Catar, Kuwait, Bahrein: 19:30
  • EAU (Dubái, Abu Dabi): 20:30
  • Irán: 20:00
  • India: 22:00
  • Pakistán: 21:30
  • Bangladés: 22:30
  • Tailandia, Vietnam, Camboya: 23:30
  • Indonesia (Jakarta): 23:30
  • China, Malasia, Singapur, Filipinas, Hong Kong, Taiwán: 00:30 (madrugada del 12)
  • Japón, Corea del Sur: 01:30 (12 de abril)
  • Australia (Sídney): 02:30 (12 de abril)
  • Nueva Zelanda: 04:30 (12 de abril)
