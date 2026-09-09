La Champions League 2026-27 levanta el telón y el Barcelona inicia su camino europeo con un estreno de alto impacto ante Feyenoord. El equipo azulgrana recibirá al conjunto neerlandés en el Spotify Camp Nou este miércoles 9 de septiembre, por la jornada 1 de la fase de liga de la UEFA Champions League. El partido marcará el primer paso del Barça en una nueva edición del máximo torneo de clubes de Europa, con la misión de hacerse fuerte en casa y comenzar con ventaja su calendario continental.
¿Quieres ver el partido FC Barcelona — Feyenoord EN VIVO ONLINE? A continuación, te comparto la lista de canales de TV abierta, cable, streaming online para seguir la cobertura completa desde México, Estados Unidos, España y otros países del mundo.
¿Dónde ver FC Barcelona — Feyenoord EN VIVO ONLINE por TV y Streaming Online?
FC Barcelona recibe a Feyenoord este miércoles 9 de septiembre de 2026, por la fecha 1 de la fase liga de la UEFA Champions League. El partido empieza a las 18:45 en Barcelona (CEST), equivalentes a las 11:45 a. m. en Perú, y se juega en el Spotify Camp Nou.
|País o región
|TV / canal
|Streaming online
|Perú
|ESPN
|Disney+
|Colombia
|ESPN
|Disney+
|Ecuador
|ESPN
|Disney+
|Bolivia
|ESPN
|Disney+
|Venezuela
|ESPN
|Disney+
|Argentina
|ESPN
|Disney+
|Chile
|ESPN
|Disney+
|Uruguay
|ESPN
|Disney+
|Paraguay
|ESPN
|Disney+
|Brasil
|TNT Sports, SBT
|HBO Max
|México
|FOX
|Max / FOX One vía Prime Video
|Centroamérica
|ESPN, Televideo, CPSL, S&T
|Depende del operador y país
|Estados Unidos
|TUDN
|Paramount+, ViX, DAZN
|Canadá
|OneSoccer
|DAZN
|España
|Movistar Liga de Campeones
|Movistar Plus+
|Países Bajos
|Ziggo Sport
|Ziggo GO
|Reino Unido
|TNT Sports
|Discovery+ / Amazon Prime*
|Irlanda
|TNT Sports, Virgin Media Two
|Virgin Media Play / HBO Max*
|Francia
|Canal+
|myCANAL
|Polonia
|Canal+, TVP
|Canal+ online
|Ucrania
|Football TV UA
|MEGOGO
|Turquía
|TRT
|TRT İzle / plataforma del operador
|Países árabes
|beIN Sports
|beIN CONNECT
|India
|Sony Sports
|Sony LIV
|Indonesia
|SCTV
|beIN CONNECT
|China
|—
|iQIYI
|Japón
|WOWOW
|Lemino / U-NEXT*
|Australia
|—
|Stan Sport
¿A qué hora juega FC Barcelona - Feyenoord EN VIVO HOY 9 de septiembre?
|País o región
|Hora local
|Perú
|11:45 a. m.
|Colombia
|11:45 a. m.
|Ecuador
|11:45 a. m.
|Bolivia
|12:45 p. m.
|Venezuela
|12:45 p. m.
|Argentina
|1:45 p. m.
|Chile
|1:45 p. m.
|Uruguay
|1:45 p. m.
|Paraguay
|1:45 p. m.
|Brasil
|1:45 p. m.
|México
|10:45 a. m.
|Centroamérica
|10:45–11:45 a. m.*
|Estados Unidos
|12:45 p. m. ET / 9:45 a. m. PT
|Canadá
|12:45 p. m. Toronto / 9:45 a. m. Vancouver
|España
|6:45 p. m.
|Países Bajos
|6:45 p. m.
|Reino Unido
|5:45 p. m.
|Irlanda
|5:45 p. m.
|Francia
|6:45 p. m.
|Polonia
|6:45 p. m.
|Ucrania
|7:45 p. m.
|Turquía
|7:45 p. m.
|Países árabes
|7:45 p. m. en La Meca
|India
|10:15 p. m.
|Indonesia
|11:45 p. m.
|China
|12:45 a. m. del jueves
|Japón
|1:45 a. m. del jueves
|Australia
|2:45 a. m. del jueves
Alineaciones posibles de FC Barcelona y Feyenoord
Barcelona: Joan García, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Andreas Christensen, Xavi Espart, Marc Bernal, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Anthony Gordon y Raphinha.
Feyenoord: Tjark Ernst, Givairo Read, Tsuyoshi Watanabe, Jerry St. Juste, Mika Mármol, Charles Vanhoutte, Gjivai Zechiël, Oussama Targhalline, Luciano Valente, Nacho Ferri y Gaoussou Diarra.