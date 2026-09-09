FC Barcelona recibe a Feyenoord este miércoles 9 de septiembre de 2026, por la fecha 1 de la fase liga de la UEFA Champions League. Conoce dónde ver por TV y streaming online. (Foto: Composición Mag)
FC Barcelona recibe a Feyenoord este miércoles 9 de septiembre de 2026, por la fecha 1 de la fase liga de la UEFA Champions League. Conoce dónde ver por TV y streaming online. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

La Champions League 2026-27 levanta el telón y el Barcelona inicia su camino europeo con un estreno de alto impacto ante Feyenoord. El equipo azulgrana recibirá al conjunto neerlandés en el Spotify Camp Nou este miércoles 9 de septiembre, por la jornada 1 de la fase de liga de la UEFA Champions League. El partido marcará el primer paso del Barça en una nueva edición del máximo torneo de clubes de Europa, con la misión de hacerse fuerte en casa y comenzar con ventaja su calendario continental.

¿Quieres ver el partido FC Barcelona — Feyenoord EN VIVO ONLINE? A continuación, te comparto la lista de canales de TV abierta, cable, streaming online para seguir la cobertura completa desde México, Estados Unidos, España y otros países del mundo.

¿Dónde ver FC Barcelona — Feyenoord EN VIVO ONLINE por TV y Streaming Online?

FC Barcelona recibe a Feyenoord este miércoles 9 de septiembre de 2026, por la fecha 1 de la fase liga de la UEFA Champions League. El partido empieza a las 18:45 en Barcelona (CEST), equivalentes a las 11:45 a. m. en Perú, y se juega en el Spotify Camp Nou.

País o regiónTV / canalStreaming online
PerúESPNDisney+
ColombiaESPNDisney+
EcuadorESPNDisney+
BoliviaESPNDisney+
VenezuelaESPNDisney+
ArgentinaESPNDisney+
ChileESPNDisney+
UruguayESPNDisney+
ParaguayESPNDisney+
BrasilTNT Sports, SBTHBO Max
MéxicoFOXMax / FOX One vía Prime Video
CentroaméricaESPN, Televideo, CPSL, S&TDepende del operador y país
Estados UnidosTUDNParamount+, ViX, DAZN
CanadáOneSoccerDAZN
EspañaMovistar Liga de CampeonesMovistar Plus+
Países BajosZiggo SportZiggo GO
Reino UnidoTNT SportsDiscovery+ / Amazon Prime*
IrlandaTNT Sports, Virgin Media TwoVirgin Media Play / HBO Max*
FranciaCanal+myCANAL
PoloniaCanal+, TVPCanal+ online
UcraniaFootball TV UAMEGOGO
TurquíaTRTTRT İzle / plataforma del operador
Países árabesbeIN SportsbeIN CONNECT
IndiaSony SportsSony LIV
IndonesiaSCTVbeIN CONNECT
ChinaiQIYI
JapónWOWOWLemino / U-NEXT*
AustraliaStan Sport

¿A qué hora juega FC Barcelona - Feyenoord EN VIVO HOY 9 de septiembre?

País o regiónHora local
Perú11:45 a. m.
Colombia11:45 a. m.
Ecuador11:45 a. m.
Bolivia12:45 p. m.
Venezuela12:45 p. m.
Argentina1:45 p. m.
Chile1:45 p. m.
Uruguay1:45 p. m.
Paraguay1:45 p. m.
Brasil1:45 p. m.
México10:45 a. m.
Centroamérica10:45–11:45 a. m.*
Estados Unidos12:45 p. m. ET / 9:45 a. m. PT
Canadá12:45 p. m. Toronto / 9:45 a. m. Vancouver
España6:45 p. m.
Países Bajos6:45 p. m.
Reino Unido5:45 p. m.
Irlanda5:45 p. m.
Francia6:45 p. m.
Polonia6:45 p. m.
Ucrania7:45 p. m.
Turquía7:45 p. m.
Países árabes7:45 p. m. en La Meca
India10:15 p. m.
Indonesia11:45 p. m.
China12:45 a. m. del jueves
Japón1:45 a. m. del jueves
Australia2:45 a. m. del jueves

Alineaciones posibles de FC Barcelona y Feyenoord

Barcelona: Joan García, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Andreas Christensen, Xavi Espart, Marc Bernal, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Anthony Gordon y Raphinha.

Feyenoord: Tjark Ernst, Givairo Read, Tsuyoshi Watanabe, Jerry St. Juste, Mika Mármol, Charles Vanhoutte, Gjivai Zechiël, Oussama Targhalline, Luciano Valente, Nacho Ferri y Gaoussou Diarra.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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