El Camp Nou volverá a encenderse este martes 9 de diciembre cuando Barcelona y Eintracht Frankfurt se enfrenten en un duelo que definirá sus aspiraciones europeas en esta sexta jornada de la Champions League 2025/26. Con el pitazo inicial programado para las 21:00 horas en España y las 2:00 p.m. en CDMX, el estadio azulgrana será escenario de un choque donde ambos equipos necesitan respuestas urgentes.
El Barcelona llega herido y presionado tras la dura caída por 3-0 ante el Chelsea, un resultado que lo dejó en la decimoctava posición con apenas 7 puntos. La irregularidad ha marcado su fase de grupos y Xavi necesita que su equipo recupere personalidad en casa, donde todavía se espera una reacción que devuelva algo de ilusión a la afición culé.
En el otro lado, el Eintracht Frankfurt tampoco atraviesa mejores momentos: con solo 4 unidades y ubicado en el puesto 28 de la clasificación general, el conjunto alemán encara este partido después de un contundente 0-3 frente a la Atalanta. Con el margen prácticamente agotado, los alemanes llegan al Camp Nou obligados a sumar si quieren mantener viva cualquier aspiración continental.
Dónde ver el partido Barcelona vs. Frankfurt EN VIVO EN DIRECTO ONLINE
Estos son los canales de televisión y plataformas streaming que transmiten el partido Barcelona vs. Frankfurt en vivo en directo online, por la fecha 6 de la UEFA Champions League 2025-2026 desde el Spotify Camp Nou.
|Región/País
|Televisión (TV)
|Streaming Online
|Estados Unidos
(USA)
|TUDN, Univisión, CBSSN, ESPN Deportes
|Paramount+, ViX, Fubo Sports
|México
|TNT Sports
|HBO Max (MAX)
|Canadá
|No aplica*
|DAZN
|Sudamérica (Mayoría)
|ESPN, FOX Sports (depende del país)
|Disney+ (Star+ en algunos casos), ESPN (por cableoperador)
|Argentina
|ESPN, FOX Sports
|Disney+ Premium
|Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela
|ESPN
|Disney+
|Chile
|ESPN, FOX Sports
|Disney+
|Centroamérica (Mayoría)
|ESPN
|Disney+, Flow Sports (Caribe y algunas zonas)
|Costa Rica, Panamá
|ESPN
|Disney+
|República Dominicana
|ESPN, Televideo, CPSL, S&T
|Flow Sports, SportsMax
|España
|Movistar Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones
|Movistar+ (App), Orange TV
|Reino Unido (UK)
|TNT Sports, BBC (sujeto a programación), Sport TV
|Amazon Prime Video, TNT Sports (App)
|Otros Países de Europa (Ejemplos)
|Sport TV (Portugal), Arena Sport (Serbia), Nova (República Checa)
|DAZN (Portugal), Viaplay (Suecia), Blue/SRG (Suiza), Okko (Rusia)
|Oriente Medio y Norte de África
|beIN SPORTS
|beIN SPORTS (App/Streaming)
¿Quién arbitra el partido Barcelona vs. Frankfurt?
La UEFA designó al árbitro italiano Davide Massa. Cabe mencionar que Filippo Meli y Stefano Alassio serán los asistentes y Simone Sozza el cuarto árbitro. Y en el VAR estarán Marco Di Bello y Aleandro Di Paolo.
Posibles alineaciones del Barcelona vs. Frankfurt por la UEFA Champions League
- FC Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Marc Casadó, Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha y Robert Lewandowski.
- Eintracht Frankfurt: Michael Zetterer; Nnamdi Collins, Robin Koch, Arthur Theate, Nathaniel Brown; Mahmoud Dahoud, Farès Chaïbi, Ritsu Doan, Mario Götze, Ansgar Knauff; Jonathan Burkardt.
Fecha, hora, canal TV y dónde ver online el partido Barcelona vs. Frankfurt EN VIVO
Datos claves para ver el partido Barcelona vs. Frankfurt EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, por la fecha 6 de la UEFA Champions League.
- Día: Martes 9 de diciembre
- Estadio: Spotify Camp Nou, España
- Horario: España: 21:00; ET USA: 15:00; CDMX: 14:00
- Jornada: sexta de la UEFA Champions League