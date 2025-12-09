El encuentro Barcelona vs Eintracht Frankfurt se disputará el martes 9 de diciembre de 2025 en el Spotify Camp Nou (Foto: Composición MAG)
Enzo Mori
El Camp Nou volverá a encenderse este martes 9 de diciembre cuando Barcelona y Eintracht Frankfurt se enfrenten en un duelo que definirá sus aspiraciones europeas en esta sexta jornada de la Champions League 2025/26. Con el pitazo inicial programado para las 21:00 horas en España y las 2:00 p.m. en CDMX, el estadio azulgrana será escenario de un choque donde ambos equipos necesitan respuestas urgentes.

El Barcelona llega herido y presionado tras la dura caída por 3-0 ante el Chelsea, un resultado que lo dejó en la decimoctava posición con apenas 7 puntos. La irregularidad ha marcado su fase de grupos y Xavi necesita que su equipo recupere personalidad en casa, donde todavía se espera una reacción que devuelva algo de ilusión a la afición culé.

En el otro lado, el Eintracht Frankfurt tampoco atraviesa mejores momentos: con solo 4 unidades y ubicado en el puesto 28 de la clasificación general, el conjunto alemán encara este partido después de un contundente 0-3 frente a la Atalanta. Con el margen prácticamente agotado, los alemanes llegan al Camp Nou obligados a sumar si quieren mantener viva cualquier aspiración continental.

Dónde ver el partido Barcelona vs. Frankfurt EN VIVO EN DIRECTO ONLINE

Estos son los canales de televisión y plataformas streaming que transmiten el partido Barcelona vs. Frankfurt en vivo en directo online, por la fecha 6 de la UEFA Champions League 2025-2026 desde el Spotify Camp Nou.

Región/PaísTelevisión (TV)Streaming Online
Estados Unidos
(USA)		TUDN, Univisión, CBSSN, ESPN DeportesParamount+, ViX, Fubo Sports
MéxicoTNT SportsHBO Max (MAX)
CanadáNo aplica*DAZN
Sudamérica (Mayoría)ESPN, FOX Sports (depende del país)Disney+ (Star+ en algunos casos), ESPN (por cableoperador)
ArgentinaESPN, FOX SportsDisney+ Premium
Colombia, Ecuador, Perú, VenezuelaESPNDisney+
ChileESPN, FOX SportsDisney+
Centroamérica (Mayoría)ESPNDisney+, Flow Sports (Caribe y algunas zonas)
Costa Rica, PanamáESPNDisney+
República DominicanaESPN, Televideo, CPSL, S&TFlow Sports, SportsMax
EspañaMovistar Liga de Campeones, M+ Liga de CampeonesMovistar+ (App), Orange TV
Reino Unido (UK)TNT Sports, BBC (sujeto a programación), Sport TVAmazon Prime Video, TNT Sports (App)
Otros Países de Europa (Ejemplos)Sport TV (Portugal), Arena Sport (Serbia), Nova (República Checa)DAZN (Portugal), Viaplay (Suecia), Blue/SRG (Suiza), Okko (Rusia)
Oriente Medio y Norte de ÁfricabeIN SPORTSbeIN SPORTS (App/Streaming)

¿Quién arbitra el partido Barcelona vs. Frankfurt?

La UEFA designó al árbitro italiano Davide Massa. Cabe mencionar que Filippo Meli y Stefano Alassio serán los asistentes y Simone Sozza el cuarto árbitro. Y en el VAR estarán Marco Di Bello y Aleandro Di Paolo.

Posibles alineaciones del Barcelona vs. Frankfurt por la UEFA Champions League

  • FC Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Marc Casadó, Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha y Robert Lewandowski.
  • Eintracht Frankfurt: Michael Zetterer; Nnamdi Collins, Robin Koch, Arthur Theate, Nathaniel Brown; Mahmoud Dahoud, Farès Chaïbi, Ritsu Doan, Mario Götze, Ansgar Knauff; Jonathan Burkardt.

Fecha, hora, canal TV y dónde ver online el partido Barcelona vs. Frankfurt EN VIVO

Datos claves para ver el partido Barcelona vs. Frankfurt EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, por la fecha 6 de la UEFA Champions League.

  • Día: Martes 9 de diciembre
  • Estadio: Spotify Camp Nou, España
  • Horario: España: 21:00; ET USA: 15:00; CDMX: 14:00
  • Jornada: sexta de la UEFA Champions League
