Este martes 13 de octubre, Barcelona se enfrentará a Galatasaray por la segunda jornada de la fase liga de la Champions League. Este emocionante compromiso se realizará en el RAMS Park de la ciudad de Estambul. El conjunto azulgrana es el principal candidato para llevarse el título (la última vez que lo ganó fue en el 2015) por el buen rendimiento que viene atravesando y cómo Hansi Flick logró que sus dirigidos entiendan a la perfección su idea futbolística.

Lamine Yamal y Raphinha son sus dos principales elementos en la ofensiva. El brasileño es el capitán del equipo y goleador. Entiende a la perfección los movimientos de la estrella española y cada vez que pisa el área es peligro de gol. Actualmente, es el goleador de LaLiga. Por su parte, el 10 de Barcelona regala magia con el balón. Supera a sus rivales gracias a su habilidad con el esférico. Y cumple un rol táctico importante, es el encargado en generar los espacios ante una defensa cerrada.

Galatasaray es un equipo complicado y más cuando juega en casa, con el aliento de sus hinchas. Rafael Leão, Lucas Torreira, Leroy Sané y Victor Osimhen son sus principales figuras. Cuenta con una volante a la que le gusta presionar a sus contrincantes. Además, la rapidez de sus atacantes le permite aprovechar los contragolpes.

Horarios del partido Barcelona vs. Galatasaray

Los horarios para que puedas ver el partido entre Barcelona y Galatasaray hoy martes 13 de octubre por la Champions League según tu localidad.

México: 13:00 horas

Costa Rica: 13:00 horas

El Salvador: 13:00 horas

Honduras: 13:00 horas

Nicaragua: 13:00 horas

Perú: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Panamá: 14:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas

Chile: 16:00 horas

Paraguay: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

España: 21:00 horas

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Galatasaray en Estados Unidos?

Los horarios en Estados Unidos para que puedas disfrutar del partido Barcelona vs. Galatasaray:

Hora del Este (ET) (Miami, Nueva York, Washington D. C., Atlanta, Boston): 3:00 p. m.

Hora del Centro (CT) (Chicago, Dallas, Houston, Nueva Orleans): 2:00 p. m.

Hora de la Montaña (MT) (Denver, Salt Lake City, Phoenix): 1:00 p. m.

Hora del Pacífico (PT) (Los Ángeles, San Francisco, Seattle, Las Vegas): 12:00 p. m. (mediodía)

¿Dónde ver Barcelona vs. Galatasaray?

El canal de transmisión del partido Barcelona contra Galatasaray será por ESPN 5 para América Latina (menos Argentina y Brasil) y Disney Plus (en streaming). Si te encuentras en México, el duelo estará disponible por TNT y la plataforma de streaming de MAX.

Argentina: FOX Sports y Disney Plus

Bolivia: ESPN 5 y Disney Plus

Brasil: TNT Brasil

Chile: Disney Plus y ESPN 5

Colombia: ESPN 5 y Disney Plus

Costa Rica: Disney+ Premium Norte

Ecuador: ESPN 5 y Disney Plus

El Salvador: Disney+ Premium Norte

Guatemala: Disney+ Premium Norte

Honduras: Disney+ Premium

México: TNT Sports y MAX

Nicaragua: Disney+ Premium Norte

Panamá: Disney+ Premium Norte

Paraguay: ESPN 5 y Disney+ Premium

Perú: ESPN y Disney+ Premium

España: Movistar +, Movistar Liga de Campeones 2 y Movistar Plus +.

Uruguay: ESPN 5 y Disney+ Premium

Estados Unidos: Paramount+ y DAZN USA

Venezuela: Disney+ Premium y ESPN 5