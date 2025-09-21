El FC Barcelona se prepara para un crucial duelo ante el Getafe CF en la jornada 5 de LaLiga EA Sports 2025-26, un partido clave en su lucha por el liderato. El partido se jugará este domingo 21 de septiembre a las 21:00 (hora peninsular de España) . Tras una contundente goleada de 6-0 sobre el Valencia, el equipo de Hansi Flick llega con la moral en alto y busca mantener el pulso con el Real Madrid en la cima de la tabla. A pesar de un tropiezo en la Champions League, el Barça ha demostrado su dominio en el ámbito doméstico. Si estás en España, México, Estados Unidos u otros países, descubre cómo y dónde ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO, a través de TV abierta y streaming online desde cualquier dispositivo.

Debido a retrasos en las obras, el encuentro no se disputará en el Spotify Camp Nou, sino en el Estadi Johan Cruyff. El equipo catalán enfrenta el desafío de continuar su racha ganadora a pesar de una crisis de lesiones, con jugadores clave como Marc-André ter Stegen y Dani Olmo fuera de juego, lo que podría abrir la puerta a talentos emergentes como Pablo Torre.

El rival, el Getafe de José Bordalás, llega al encuentro sin haber logrado una victoria en la campaña 2024-25 y con una notable falta de gol. Sin embargo, el equipo madrileño buscará aprovechar sus oportunidades, con la posible vuelta al once titular de Borja Mayoral, quien podría ser un factor de peligro. A pesar de la urgencia del Getafe por sumar puntos, el Barcelona llega como el claro favorito para sumar de a tres y mantener la presión en lo más alto de la clasificación.

Dónde ver Barcelona - Valencia EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE por LaLiga

Para ver el partido de la jornada 5 de LaLiga EA Sports 2025-2026, te damos a conocer los canales de televisión y qué señal streaming online pasará el Barcelona vs. Getafe desde el Estadi Johan Cruyff.

PAÍS HORARIO CANALES TV / STREAMING ONLINE España 21:00 horas DAZN, Movistar+, Amazon Prime Video, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar HD Argentina 16:00 horas ESPN y Disney+ Premium Chile 15:00 horas ESPN y Disney+ Premium Colombia 14:00 horas ESPN y Disney+ Premium Ecuador 14:00 horas ESPN y Disney+ Premium Perú 14:00 horas ESPN y Disney+ Premium Paraguay 16:00 horas ESPN y Disney+ Premium Uruguay 16:00 horas ESPN y Disney+ Premium Venezuela 15:00 horas ESPN, inter y Disney+ Premium Bolivia 15:00 horas ESPN y Disney+ Premium México 13:00 horas Sky Sports y Sky+ Costa Rica 13:00 horas Sky Sports Norte El Salvador 13:00 horas Sky Sports Norte Nicaragua 13:00 horas Sky Sports Norte Guatemala 13:00 horas Sky Sports Norte Honduras 13:00 horas Sky Sports Norte Puerto Rico 15:00 horas ESPN Deportes y NAICOM República Dominicana 15:00 horas Sky Sports Norte Estados Unidos 12pm PT / 1pm MT / 2pm CT / 3pm ET ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App

