El Estadi Johan Cruyff listo para el partido FC Barcelona vs. Getafe en LaLiga 2025-26, con horarios y transmisión en vivo para los aficionados. | Crédito: FC Barcelona / Facebook
El Estadi Johan Cruyff listo para el partido FC Barcelona vs. Getafe en LaLiga 2025-26, con horarios y transmisión en vivo para los aficionados. | Crédito: FC Barcelona / Facebook
Ronie Bautista
Ronie Bautista

El FC Barcelona se prepara para un crucial duelo ante el Getafe CF en la jornada 5 de , un partido clave en su lucha por el liderato. El partido se jugará este domingo 21 de septiembre a las 21:00 (hora peninsular de España). Tras una contundente goleada de 6-0 sobre el Valencia, el equipo de Hansi Flick llega con la moral en alto y busca mantener el pulso con el Real Madrid en la cima de la tabla. A pesar de un tropiezo en la Champions League, el Barça ha demostrado su dominio en el ámbito doméstico. Si estás en España, México, Estados Unidos u otros países, descubre cómo y dónde ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO, a través de TV abierta y streaming online desde cualquier dispositivo.

FC Barcelona recibe a Getafe en el Estadi Johan Cruyff este domingo 21 de septiembre por la Fecha 5 de LaLiga EA Sports 2025-26. | Crédito: FC Barcelona / Facebook
FC Barcelona recibe a Getafe en el Estadi Johan Cruyff este domingo 21 de septiembre por la Fecha 5 de LaLiga EA Sports 2025-26. | Crédito: FC Barcelona / Facebook

Debido a retrasos en las obras, el encuentro no se disputará en el Spotify Camp Nou, sino en el Estadi Johan Cruyff. El equipo catalán enfrenta el desafío de continuar su racha ganadora a pesar de una crisis de lesiones, con jugadores clave como Marc-André ter Stegen y Dani Olmo fuera de juego, lo que podría abrir la puerta a talentos emergentes como Pablo Torre.

El rival, el Getafe de José Bordalás, llega al encuentro sin haber logrado una victoria en la campaña 2024-25 y con una notable falta de gol. Sin embargo, el equipo madrileño buscará aprovechar sus oportunidades, con la posible vuelta al once titular de Borja Mayoral, quien podría ser un factor de peligro. A pesar de la urgencia del Getafe por sumar puntos, el Barcelona llega como el claro favorito para sumar de a tres y mantener la presión en lo más alto de la clasificación.

Getafe visita a Barcelona en el Estadi Johan Cruyff este domingo 21 de septiembre por la Jornada 5 de LaLiga EA Sports 2025-26. | Crédito: Getafe C.F. / Facebook
Getafe visita a Barcelona en el Estadi Johan Cruyff este domingo 21 de septiembre por la Jornada 5 de LaLiga EA Sports 2025-26. | Crédito: Getafe C.F. / Facebook

Dónde ver Barcelona - Valencia EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE por LaLiga

Para ver el partido de la jornada 5 de LaLiga EA Sports 2025-2026, te damos a conocer los canales de televisión y qué señal streaming online pasará el Barcelona vs. Getafe desde el Estadi Johan Cruyff.

PAÍSHORARIOCANALES TV / STREAMING ONLINE
España21:00 horasDAZN, Movistar+, Amazon Prime Video, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar HD
Argentina16:00 horasESPN y Disney+ Premium
Chile15:00 horasESPN y Disney+ Premium
Colombia14:00 horasESPN y Disney+ Premium
Ecuador14:00 horasESPN y Disney+ Premium
Perú14:00 horasESPN y Disney+ Premium
Paraguay16:00 horasESPN y Disney+ Premium
Uruguay16:00 horasESPN y Disney+ Premium
Venezuela15:00 horasESPN, inter y Disney+ Premium
Bolivia15:00 horasESPN y Disney+ Premium
México13:00 horasSky Sports y Sky+
Costa Rica13:00 horasSky Sports Norte
El Salvador13:00 horasSky Sports Norte
Nicaragua13:00 horasSky Sports Norte
Guatemala13:00 horasSky Sports Norte
Honduras13:00 horasSky Sports Norte
Puerto Rico15:00 horasESPN Deportes y NAICOM
República Dominicana15:00 horasSky Sports Norte
Estados Unidos12pm PT / 1pm MT / 2pm CT / 3pm ETESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App

FC Barcelona vs. Getafe CF por la Jornada 5 de LaLiga EA Sports 2025-26
FC Barcelona recibe a Getafe CF este domingo 21 de septiembre en el Estadi Johan Cruyff por la Jornada 5 de LaLiga EA Sports 2025-26. | Crédito: GEC
SOBRE EL AUTOR

Soy periodista generalista, generador de contenido y analista SEO del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo más de 14 años de experiencia escribiendo artículos de interés y de deportes (Béisbol, Boxeo, Fútbol, Fútbol Americano, MMA, F1, Wrestling) en inglés y español para Estados Unidos, México y España.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC