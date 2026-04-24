El Coliseum será escenario de un gran partido este sábado 25 de abril, pues ahí se enfrentarán el FC Barcelona y el Getafe por la Fecha 32 de LaLiga 2026. Como es un duelo imperdible, aquí descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.
Después de vencer 1-0 al Celta de Vigo en la jornada anterior, el cuadro catalán buscará un nuevo triunfo, pero ahora de visita. Sin embargo, al frente tendrá a un rival que también está decidido a sumar tres puntos otra vez en el certamen. Y es que le ganó 1-0 a la Real Sociedad en la fecha pasada. Sin duda, habrá un gran partido para ver.
¿A qué hora ver EN VIVO el FC Barcelona - Getafe en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego FC Barcelona - Getafe por LaLiga 2026 este sábado 25 de abril, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 10:15 am
- Estados Unidos (CT): 9:15 am
- Estados Unidos (MT): 8:15 am
- Estados Unidos (PT): 7:15 am
- México (CDMX): 8:15 am
- España: 4:15 pm
- Puerto Rico: 10:15 am
- República Dominicana: 10:15 am
- Panamá: 9:15 am
- Costa Rica: 8:15 am
- El Salvador: 8:15 am
- Guatemala: 8:15 am
- Honduras: 8:15 am
- Nicaragua: 8:15 am
- Argentina: 11:15 am
- Brasil (Brasilia): 11:15 am
- Uruguay: 11:15 am
- Chile (Santiago): 11:15 am
- Paraguay: 11:15 am
- Bolivia: 10:15 am
- Venezuela: 10:15 am
- Ecuador: 9:15 am
- Perú: 9:15 am
- Colombia: 9:15 am
¿Qué canal transmite EN VIVO el FC Barcelona - Getafe?
Este sábado 25 de abril se podrá ver el FC Barcelona - Getafe por LaLiga 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App
- México: SKY Sports México, SKY+, izzi
- España: Movistar+, Movistar Plus+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
- Francia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 2, Free, myCANAL
- Alemania: DAZN Deutschland, DAZN2 Germany
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Brasil: Disney+ Premium Brazil
- Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Uruguay: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- Ecuador: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Bolivia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Venezuela: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Puerto Rico: ESPN Deportes, NAICOM
- Costa Rica: Sky Sports Norte
- El Salvador: Sky Sports Norte
- Nicaragua: Sky Sports Norte
- República Dominicana: Sky Sports Norte