Con el orgullo herido y la obligación de reencontrarse con su fútbol, el FC Barcelona saldrá a buscar redención este sábado en el Estadio Olímpico de Montjuïc. La goleada sufrida por 4-1 ante el Sevilla —que le costó ceder el liderato al Real Madrid— todavía escuece en la afición blaugrana, que espera una reacción inmediata frente a un Girona FC dispuesto a aguar la noche barcelonesa en la jornada 9 de LaLiga EA Sports 2025-26. Gil Manzano, del CTA de la RFEF, será el encargado de impartir justicia en un duelo que promete emociones fuertes.

Tras el parón de selecciones rumbo al Mundial 2026, el conjunto de Hansi Flick afronta la cita con la necesidad imperiosa de recuperar sensaciones. El técnico alemán volverá a contar con sus principales armas ofensivas: Lamine Yamal, Lewandowski y un Pedri que, con su toque y visión, se antoja decisivo en el engranaje culé. El Barça sabe que no vale otro resultado que la victoria si quiere mantener el pulso con el Real Madrid en lo más alto de la tabla.

Del otro lado, el Girona de Míchel Sánchez llega con un punto de esperanza tras imponerse 2-1 al Valencia. Pero la realidad de los rojiblancos sigue siendo exigente: ocupan el decimoséptimo puesto con solo seis puntos y necesitan sumar para alejarse del abismo. Con su propuesta valiente y un fútbol de presión alta, el Girona FC buscará dar otro golpe de autoridad y firmar una noche histórica en Montjuïc.

La cita promete intensidad, revancha y fútbol de altos vuelos. El Barça, herido pero ambicioso; el Girona, necesitado y valiente. Todo está preparado para una batalla catalana que puede marcar el rumbo de ambos equipos en la temporada.

En España, el juego entre FC Barcelona y Girona FC será televisado por DAZN LaLiga (Dial 55 de Movistar+; Dial 113 de Orange TV), DAZN LaLiga 2 (Dial 58 de Movistar+; Dial 114 de Orange TV), LaLiga TV Bar (Dial 300 de Movistar+) y las plataformas online de Movistar Plus+, DAZN Spain y Amazon Prime Video.

Canales TV para ver FC Barcelona — Girona FC

España : DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Amazon Prime Video, LaLiga TV Bar HD y Movistar Plus

: DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Amazon Prime Video, LaLiga TV Bar HD y Movistar Plus Estados Unidos : ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes

: ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras : SKY Sports y SKY Plus

: SKY Sports y SKY Plus Argentina, Perú, Ecuador, Uruguay, Chile, Colombia y Venezuela : DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV GO (DGO)

: DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV GO (DGO) Paraguay y Bolivia : TiGo Sports y TiGo Play

: TiGo Sports y TiGo Play Canadá: TSN+, Amazon Prime Video y TSN3

¿A qué hora juega FC Barcelona — Girona FC por LaLiga 2025?

El duelo entre FC Barcelona y Girona FC empieza a partir de las 16:15 del horario peninsular (15:15 en Islas Canarias) este sábado 18 de octubre por la Jornada 9 de LaLiga 2025-26 desde el Estadio Olímpico de Montjuic de Barcelona, España.

Horarios para ver FC Barcelona — Girona FC

08:15 horas de México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala

09:15 horas de Perú, Ecuador, Colombia y Panamá

10:15 horas de Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Bolivia, Cuba y Canadá

11:15 horas de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay

15:15 horas de Reino Unido e Irlanda

16:15 horas de España, Alemania, Italia y Francia

En Estados Unidos

10:15 am ET

9:15 am CT

8:15 am MT

7:15 am PT

Alineaciones probables del FC Barcelona - Girona FC

FC Barcelona: Aaron; Lucas, Bailly, David Carmo, Rahim; Hassan, Dendocker, Reina, Ilyas; Cazorla y Rondón.

Girona FC: Joan García; Eric García, Araújo, Cubarsí, Gerard Martín; Casadó, Pedri y Olmo; Raphinha, Ferran y Rashford.

