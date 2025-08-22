El FC Barcelona vuelve a la acción en LaLiga EA Sports 2025/26 este sábado 23 de agosto. A las 21:30 horas (CET), visitará el estadio Ciutat de Valancia para medirse al Levante UD. Los dirigidos de Hansi Flick aspiran a mantener su racha perfecta y el liderato, después de una contundente victoria 0-3 frente al Mallorca. En el otro lado, el conjunto local, que inició la temporada con una derrota 2-1 ante el Deportivo Alavés, buscará revertir su suerte y conseguir sus primeros puntos. Desde España, México y Estados Unidos, conoce cómo y dónde ver el partido en vivo online desde cualquier dispositivo móvil.

Dónde ver FC Barcelona - Levante EN DIRECTO desde España

Si estás en España y quieres seguir la transmisión completa del partido FC Barcelona vs. Levante en directo y online, correspondiente a la segunda jornada de LaLiga 2025-2026 EA Sports, podrás hacerlo a través de la señal de Movistar La Liga, a través de la aplicación de Movistar+.

Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también estará disponible la página web de este medio y se podrá acceder a ella de una manera cómoda y sencilla con un ordenador.

Movistar LaLiga (canal exclusivo de Movistar Plus+)

(canal exclusivo de Movistar Plus+) Movistar Plus+ (plataforma principal)

(plataforma principal) Fútbol 1 (canal deportivo de Movistar)

(canal deportivo de Movistar) Barra LaLiga TV (canal 300 de Movistar Plus+)

Cómo ver Barcelona - Levante EN VIVO ONLINE por TV desde México

Desde México, u otro país de Centroamérica como Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala, puedes seguir el partido entre FC Barcelona vs. Levante en vivo y online por la señal oficial de Sky Sports.

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de México

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Costa Rica

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de República Dominicana

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Nicaragua

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de El Salvador

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Honduras

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Panamá

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Guatemala

Dónde ver Barcelona - Mallorca en vivo por TV y online desde Estados Unidos

Por la segunda jornada de LaLiga 2025-2026, FC Barcelona juega contra Levante en vivo, desde el Estadio Ciudad de Valencia. Si te encuentras en Estados Unidos, puedes seguir la transmisión del partido en directo a través de la señal de ESPN y por ESPN+, la plataforma de streaming oficial de LaLiga para el mercado estadounidense.​