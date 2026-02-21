El FC Barcelona recibirá al Levante UD este domingo 22 de febrero de 2026 en el Camp Nou, en un duelo correspondiente a la jornada 24 de LaLiga 2025/2026 . El encuentro está programado para las 10:15 horas (ET). El conjunto azulgrana afronta este compromiso con la presión de recuperar el liderato perdido en la última fecha y demostrar su capacidad de reacción ante su afición.

El equipo dirigido por Hansi Flick llega golpeado tras sufrir dos derrotas consecutivas entre la Copa del Rey y el torneo local, resultados que frenaron el buen impulso que venía mostrando durante la temporada. Por su parte, Levante atraviesa una campaña complicada, ubicado en la zona de descenso y necesitado de sumar puntos con urgencia. Aunque el reto será mayúsculo, el conjunto visitante intentará dar la sorpresa en uno de los escenarios más exigentes del fútbol español, con la ilusión de rescatar un resultado que le permita mantener viva su lucha por la permanencia.

Barcelona perdió la cima de LaLiga en la última jornada y hay que ver cómo reacciona el equipo (Foto: FC Barcelona)

¿Dónde ver el partido Barcelona vs Levante EN VIVO por LaLiga 2025-26?

La transmisión del partido Barcelona vs Levante por la jornada 25 de LaLiga será transmitido en ESPN y Disney+ para toda Sudamérica, incluyendo a Perú.

Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de DAZN, Movistar+ y LaLiga TV.

Después, en México, la transmisión del partido va a través de Sky Sports. Y finalmente en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: ESPN Deportes y fuboTV.

¿A qué hora juega Barcelona vs Levante EN VIVO por LaLiga?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 9:15 a.m.

9:15 a.m. Estados Unidos: 10:15 a.m. ET, 9:15 a.m. CT, 8:15 a.m. MT, 7:15 a.m. PT

Perú, Colombia, Ecuador: 10:15 a.m.

10:15 a.m. Bolivia, Venezuela: 11:15 a.m.

11:15 a.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 12:15 p.m.

12:15 p.m. España: 4:15 p.m.

¿Qué canal transmite Barcelona vs Levante EN VIVO por LaLiga 2025-26?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 10:15 a.m. ESPN Disney+ Colombia 10:15 a.m. ESPN Disney+ Ecuador 10:15 a.m. ESPN Disney+ Argentina 12:15 p.m. ESPN Disney+ Paraguay 12:15 p.m. ESPN Disney+ Uruguay 12:15 p.m. ESPN Disney+ Chile 12:15 p.m. ESPN Disney++ Bolivia 11:15 a.m. ESPN Disney+ Venezuela 11:15 a.m. ESPN Disney+ Costa Rica 9:15 a.m. Sky Sports Sky Sports+ Honduras 9:15 a.m. Sky Sports Sky Sports+ El Salvador 9:15 a.m. Sky Sports Sky Sports+ Guatemala 9:15 a.m. Sky Sports Sky Sports+ México 9:15 a.m. Sky Sports Sky Sports+ Estados Unidos 10:15 a.m. ET ESPN Deportes fuboTV España 4:15 p.m. Movistar TV DAZN, Movistar+

Fecha : Domingo 22 de febrero del 2026

: Domingo 22 de febrero del 2026 Partido : Barcelona vs. Levante

: Barcelona vs. Levante Horario : 4:15 p.m., hora de Barcelona, España

: 4:15 p.m., hora de Barcelona, España Canal : ESPN, Sky Sports, DAZN y Movistar Plus

: ESPN, Sky Sports, DAZN y Movistar Plus Estadio: Spotify Camp Nou