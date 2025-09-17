El FC Barcelona de Hansi Flick inicia su camino en la UEFA Champions League visitando al Newcastle en el estadio St. James’ Park, este jueves 18 de septiembre, a partir de las 13:00 horas CDMX | 15:00 ET | 13:00 Centroamérica | 14:00 horas Colombia | 16:00 horas Argentina , correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos. Desde Estados Unidos y México, conoce dónde ver por televisión y streaming online el partido en vivo online desde cualquier dispositivo móvil.

El Barcelona se presenta en óptimas condiciones para enfrentar al Newcastle, después de su contundente victoria 6-0 sobre el Valencia. Las rotaciones estratégicas que se implementaron tras el parón de selecciones permitieron que el equipo llegue en un estado físico ideal para este crucial partido. Sin embargo, la ausencia de Lamine Yamal en el último encuentro genera incertidumbre sobre su participación contra las “urracas”.

El Newcastle recibirá al FC Barcelona en su estadio, Saint James Park. Tras lograr la clasificación a la Champions la temporada anterior como quinto de la Premier, el equipo llega en buen momento después de su reciente victoria 1-0 contra el Wolves, donde su nueva incorporación, Woltemade (ex-Stuttgart), anotó el único tanto. Con 5 puntos, una victoria, dos empates y una derrota en la liga inglesa, los de casa buscarán empezar con pie derecho su camino en la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Dónde ver el partido FC Barcelona - Newcastle EN VIVO por TV y Online

Desde México, podrás seguir el partido de la primera jornada de la fase de la liga de la UEFA Champions League entre FC Barcelona vs. Newcastle en vivo online por la señal de MAX y Amazon Prime Video. Desde Estados Unidos, puedes ver el enfrentamiento a través de la señal de Paramount+, TUDN y Amazon Prime Video, en cualquier dispositivo móvil

A qué hora juega Barcelona vs. Newcastle desde USA y México

Te comparto los horarios de inicio para ver el partido entre FC Barcelona vs. Newcastle este jueves 18 de septiembre, por la primera jornada de la fase de la liga de la UEFA Champions League . Desde Estados Unidos, podrás seguir el juego a partir de las 3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. CT / 1:00 p.m. MT / 12:00 p.m. PT; mientras que en México puedes seguirlo desde las 1:00 p.m. CDMX. A continuación, las horas de otros países que debes tomar en cuenta.

Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas

Colombia, Ecuador y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Bolivia: 15:00 horas

Reino Unido: 20:00 horas

España: 21:00 horas