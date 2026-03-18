Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido FC Barcelona vs. Newcastle EN VIVO EN DIRECTO por octavos de final de la UEFA Champions League. (Foto: Composición Mag)
Una de las llaves más atractivas de la UEFA Champions League es el partido entre Barcelona vs. Newcastle, que se juegan el pase a los cuartos de final, en el histórico Camp Nou este miércoles 18 de marzo, desde las 13:45 (hora del Este de Estados Unidos). Tras el 1-1 de la ida en Inglaterra, la serie queda abierta y todo se decidirá esta noche. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo por TV y streaming online? La transmisión para Estados Unidos estará disponible por TUDN, accesible en DirecTV, y también vía streaming por Paramount+, de acuerdo con la programación publicada por ambas cadenas en sus sitios oficiales.

Dónde ver FC Barcelona - Newcastle EN VIVO por TV y Streaming Online

Estos son los canales de TV disponibles y streaming online para ver el partido entre FC Barcelona vs. Newcastle EN VIVO EN DIRECTO ONLINE este miércoles 18 de marzo.

País / RegiónTV (canal)Streaming / Online
Estados UnidosTUDN USAParamount+
CanadáDAZN
Reino UnidoTNT Sports 2Discovery+ / app TNT Sports
IrlandaVirgin Media Player
EspañaMovistar Liga de Campeones*Movistar+*
MéxicoMax, Caliente TV
Sudamérica (ej. Perú)ESPN (TV cable)Disney+ Premium
IndiaSonyLIV
AustraliaStan Sport

A qué hora juega FC Barcelona vs. Newcastle en el Camp Nou

A continuación, los horarios por país para ver el partido de octavos de final entre FC Barcelona vs. Newcastle EN VIVO EN DIRECTO este miércoles 18 de marzo.

  • Estados Unidos (Este, ET): 13:45
  • Estados Unidos (Centro, CT): 12:45
  • Estados Unidos (Pacífico, PT): 10:45
  • México: 11:45
  • Perú: 12:45
  • Colombia: 12:45
  • Ecuador: 12:45
  • Bolivia: 13:45
  • Venezuela: 13:45
  • Argentina: 14:45
  • Chile: 14:45
  • Paraguay: 14:45
  • Uruguay: 14:45
  • Brasil: 14:45
  • España (CET): 18:45
  • Reino Unido (GMT): 17:45
  • Nigeria (WAT): 18:45
  • India (IST): 23:15
  • Australia (Sídney, AEDT): 05:45 del 19 de marzo

Barcelona vs Newcastle: posibles alineaciones

  • Barcelona: Joan García; Gerard Martin, Pau Cubarsí, Ronald Araujo, Joao Cancelo: Marc Bernal, Pedri; Raphinha, Fermín López, Lamine Yamal; y Robert Lewandowski.
  • Newcastle: Aaron Ramsdale; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Dan Burn, Lewis Hall; Jacob Ramsey, Sandro Tonali, Joelinton; Anthony Elanga, William Osula; y Harvey Barnes.
