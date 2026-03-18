Una de las llaves más atractivas de la UEFA Champions League es el partido entre Barcelona vs. Newcastle, que se juegan el pase a los cuartos de final, en el histórico Camp Nou este miércoles 18 de marzo, desde las 13:45 (hora del Este de Estados Unidos). Tras el 1-1 de la ida en Inglaterra, la serie queda abierta y todo se decidirá esta noche. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo por TV y streaming online? La transmisión para Estados Unidos estará disponible por TUDN, accesible en DirecTV, y también vía streaming por Paramount+, de acuerdo con la programación publicada por ambas cadenas en sus sitios oficiales.
Dónde ver FC Barcelona - Newcastle EN VIVO por TV y Streaming Online
Estos son los canales de TV disponibles y streaming online para ver el partido entre FC Barcelona vs. Newcastle EN VIVO EN DIRECTO ONLINE este miércoles 18 de marzo.
|País / Región
|TV (canal)
|Streaming / Online
|Estados Unidos
|TUDN USA
|Paramount+
|Canadá
|–
|DAZN
|Reino Unido
|TNT Sports 2
|Discovery+ / app TNT Sports
|Irlanda
|–
|Virgin Media Player
|España
|Movistar Liga de Campeones*
|Movistar+*
|México
|–
|Max, Caliente TV
|Sudamérica (ej. Perú)
|ESPN (TV cable)
|Disney+ Premium
|India
|–
|SonyLIV
|Australia
|–
|Stan Sport
A qué hora juega FC Barcelona vs. Newcastle en el Camp Nou
A continuación, los horarios por país para ver el partido de octavos de final entre FC Barcelona vs. Newcastle EN VIVO EN DIRECTO este miércoles 18 de marzo.
- Estados Unidos (Este, ET): 13:45
- Estados Unidos (Centro, CT): 12:45
- Estados Unidos (Pacífico, PT): 10:45
- México: 11:45
- Perú: 12:45
- Colombia: 12:45
- Ecuador: 12:45
- Bolivia: 13:45
- Venezuela: 13:45
- Argentina: 14:45
- Chile: 14:45
- Paraguay: 14:45
- Uruguay: 14:45
- Brasil: 14:45
- España (CET): 18:45
- Reino Unido (GMT): 17:45
- Nigeria (WAT): 18:45
- India (IST): 23:15
- Australia (Sídney, AEDT): 05:45 del 19 de marzo
Barcelona vs Newcastle: posibles alineaciones
- Barcelona: Joan García; Gerard Martin, Pau Cubarsí, Ronald Araujo, Joao Cancelo: Marc Bernal, Pedri; Raphinha, Fermín López, Lamine Yamal; y Robert Lewandowski.
- Newcastle: Aaron Ramsdale; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Dan Burn, Lewis Hall; Jacob Ramsey, Sandro Tonali, Joelinton; Anthony Elanga, William Osula; y Harvey Barnes.