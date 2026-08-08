Este sábado 8 de agosto, en el Estadio Bluenergy de Údine, chocan el FC Barcelona - Nottingham Forest por un amistoso de pretemporada. Para que no te pierdas el duelo, aquí te doy a conocer a qué hora sonó el pitazo inicial y qué canales de televisión transmiten el compromiso, según el país en el que estés.

Pero antes de brindarte la información prometida es necesario que tengas en cuenta que el compromiso en cuestión solo durará 45 minutos. Además, formará parte de un triangular en el que también está Udinese. Sí, el FC Barcelona, el Nottingham Forest y el mencionado cuadro italiano chocarán todos contra todos en tres duelos.

Según eurosport.es, los tres partidos, que durarán 45 minutos, son: Udinese - Nottingham Forest, FC Barcelona - Nottingham Forest y Udinese - FC Barcelona. Si en caso hay empate al término del tiempo reglamentario, el ganador se decidirá por penales. También es importante que sepas que se estableció un sistema de puntos que otorga tres unidades por victoria en los 45 minutos, dos al vencedor en la tanda y uno al que perdió.

El FC Barcelona - Nottingham Forest por un amistoso de pretemporada es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el FC Barcelona - Nottingham Forest en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego FC Barcelona - Nottingham Forest por un amistoso de pretemporada este sábado 8 de agosto, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 3:00 pm

Estados Unidos (CT): 2:00 pm

Estados Unidos (MT): 1:00 pm

Estados Unidos (PT): 12:00 pm

México (CDMX): 1:00 pm

España: 9:00 pm

Puerto Rico: 3:00 pm

República Dominicana: 3:00 pm

Panamá: 2:00 pm

Costa Rica: 1:00 pm

El Salvador: 1:00 pm

Guatemala: 1:00 pm

Honduras: 1:00 pm

Nicaragua: 1:00 pm

Argentina: 4:00 pm

Brasil (Brasilia): 4:00 pm

Uruguay: 4:00 pm

Chile (Santiago): 3:00 pm

Paraguay: 4:00 pm

Bolivia: 3:00 pm

Venezuela: 3:00 pm

Ecuador: 2:00 pm

Perú: 2:00 pm

Colombia: 2:00 pm

Alineaciones posibles del FC Barcelona - Nottingham Forest

FC Barcelona: Szczęsny; Gerard Martín, Christensen, Jofre Torrents, Xavi Espart; Marc Bernal, Marc Casadó; Tunkara, Shane Kluivert, Hamza Abdelkarim y Karim Adeyemi.

Szczęsny; Gerard Martín, Christensen, Jofre Torrents, Xavi Espart; Marc Bernal, Marc Casadó; Tunkara, Shane Kluivert, Hamza Abdelkarim y Karim Adeyemi. Nottingham Forest: Sels; Neco Williams, Milenković, Zach Abbott, Jair Cunha, Ola Aina; Gibbs-White, Nicolás Domínguez, James McAtee; Igor Jesus y Chris Wood.

¿Qué canal transmite EN VIVO el FC Barcelona - Nottingham Forest?

Este sábado 8 de agosto se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el FC Barcelona - Nottingham Forest por un amistoso de pretemporada a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Paramount+, CBS Sports Golazo

España: TV3, Movistar+, 3Cat

Gran Bretaña: Forest TV

Italia: TV8, Sky Sport Uno

Portugal: Sport TV4, Sport TV Multiscreen