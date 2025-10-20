El FC Barcelona enfrenta a Olympiacos en el Estadio Olímpico de Montjuic por la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League 2025. (Fotos: AFP / Composición Mag)
Andrés Manrique
La Champions League 2025 sigue su curso con la tercera jornada de la fase de liga, y este martes 21 de octubre el FC Barcelona buscará recuperarse ante el Olympiacos en el Estadio Olímpico de Montjuic. Los dirigidos por Hansi Flick llegan con la presión de sumar tras la derrota frente al PSG, que complicó su inicio en el nuevo formato del torneo.

En su estreno, el Barça venció 2-1 al Newcastle en St James’ Park, pero en la siguiente fecha cayó como local frente al vigente campeón. Aunque Ferran Torres adelantó a los culés, Mayulu empató y Gonçalo Ramos selló la remontada en el minuto 90, dejando a los catalanes sin premio en casa.

Del otro lado, el Olympiacos tampoco ha tenido un comienzo favorable. El conjunto griego, dirigido por José Luis Mendilibar, igualó sin goles ante el Pafos en su debut y perdió luego 2-0 ante el Arsenal en Londres. Sin triunfos en dos jornadas, necesita sumar para mantener opciones de clasificación.

Será el tercer enfrentamiento histórico entre ambos equipos. En la Champions League 2017-18, el Barcelona ganó 3-1 en casa (con gol de Lionel Messi) y empató 0-0 en Grecia. Ahora, con un nuevo formato de competencia, ambos buscan reencontrarse con la victoria en Europa.

¿Qué canal transmite Barcelona vs. Olympiacos EN VIVO por Champions League 2025?

El partido entre Barcelona y Olympiacos se disputará este martes 21 de octubre de 2025 en el Estadio Olímpico de Montjuic. Consulta a continuación los horarios y canales de TV para seguirlo EN VIVO desde tu país:

País / RegiónHora LocalCanales de TVStreaming Online
España18:45Movistar Liga de CampeonesMovistar Plus+
Estados Unidos (ET)12:45TUDN / UniMásParamount+ / ViX
México10:45TNT SportsHBO Max
Argentina13:45ESPN / Fox SportsDisney+ / DGO / Flow / Telecentro Play
Chile13:45ESPNDisney+ / DGO
Colombia11:45ESPNDisney+ / DGO
Perú11:45ESPNDisney+ / DGO
Ecuador11:45ESPNDisney+ / DGO
Uruguay13:45ESPNDisney+ / DGO
SOBRE EL AUTOR

Periodista y redactor en el Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Anteriormente trabajé en los diarios El Bocón y Depor. Tengo experiencia en medios impresos y digitales, escribiendo sobre deportes, actualidad, tendencias, videojuegos y tecnología.

