Este miércoles 1 de octubre, FC Barcelona vs. PSG protagonizarán el partido más importante de la Jornada 2 de la UEFA Champions League 2025-26. Desde el Estadio Olímpico de Montjuic, blaugranas y parisinos estarán cara a cara, en un duelo clave para empezar a meterse en el pelotón de los líderes del certamen. Aquí te dejo con las opciones en TV y Streaming para ver el partido, así como los horarios en diferentes parte del mundo para que puedas verlo minuto a minuto.

Cabe señalar que PSG contará con 4 bajas fundamentales y todo su tridente en ataque será suplente: Dembélé, Marquinhos, Doué y Kvaratskhelia. Barcelona puede tener una oportunidad clave en este aspecto si quiere sacar una ventaja durante el juego, aunque los de Luis Enrique han demostrado una gran solidez en el certamen.

¿Dónde ver FC Barcelona vs. PSG EN VIVO y EN DIRECTO, por Champions League?

La transmisión del juego de FC Barcelona vs. PSG EN VIVO será a través de Movistar Liga de Campeones, este miércoles 1 de octubre a partir de las 9:00 p.m. hora peninsular. Este será el partido más destacado de la Jornada 2 del torneo de clubes más importante del mundo.

Si te encuentras en México, el partido de Barcelona-PSG empezará a partir de la 1:00 p.m. hora CDMX y contará con la transmisión de TNT Sports en TV o HBO Max en streaming. De otro lado, si te encuentras en Estados Unidos podrás seguirlo en ESPN Deportes o ESPN+ desde las 3:00 p.m. Tiempo del Este.

Aquí te dejo con más opciones en TV y Streaming, así como la hora de inicio, para que puedas ver el partido de FC Barcelona vs. PSG EN VIVO desde cualquier parte del mundo.

País Horario Canal TV Streaming Argentina 4:00 p.m. ESPN Disney Plus Bolivia 3:00 p.m. ESPN Disney Plus Chile 4:00 p.m. ESPN Disney Plus Colombia 2:00 p.m. ESPN Disney Plus Ecuador 2:00 p.m. ESPN Disney Plus Paraguay 3:00 p.m. ESPN Disney Plus Perú 4:00 p.m. ESPN Disney Plus Puerto Rico 3:00 p.m. ESPN Disney Plus República Dominicana 3:00 p.m. ESPN Disney Plus Uruguay 4:00 p.m. ESPN Disney Plus Venezuela 3:00 p.m. ESPN Disney Plus

FC Barcelona vs. PSG: posibles alineaciones

FC Barcelona: Szczesny;Koundé,Araujo,Cubarsí,Balde;De Jong,Pedri;Lamine Yamal,Dani Olmo,RashfordyLewandowski.

Szczesny;Koundé,Araujo,Cubarsí,Balde;De Jong,Pedri;Lamine Yamal,Dani Olmo,RashfordyLewandowski. PSG: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Zaïre-Emery; Lee, Mayulu y Barcola.

