El PSG vs Barcelona pondrá a prueba las aspiraciones de ambos equipos este martes 20 de octubre en el Parque de los Príncipes de París, por la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-2027 . El Paris Saint-Germain llega después de vencer 4-2 al Manchester City en el Etihad y busca su tercera victoria consecutiva en el torneo. Frente al conjunto azulgrana, los parisinos tendrán una nueva oportunidad de confirmar el nivel mostrado en Inglaterra y sumar tres puntos ante un rival de máxima exigencia.

¿Quieres ver el partido FC Barcelona vs. PSG EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE? Te comparto la lista de horarios por país, canales de TV abierta, cable y streaming online disponibles para seguir la cobertura de la UEFA Champions League desde cualquier plataforma digital.

¿Dónde ver FC Barcelona - PSG EN VIVO GRATIS por TV y Streaming Online?

El partido PSG vs. Barcelona se jugará este martes 20 de octubre de 2026 en el Parque de los Príncipes, por la tercera jornada de la fase liga de la Champions League. En Perú, se podrá ver por ESPN y por streaming en Disney+; el encuentro comenzará a las 2:00 p. m.

País o región Canal de TV Streaming online Perú ESPN Disney+ Premium. Colombia ESPN Disney+ Premium. Ecuador ESPN Disney+ Premium. Bolivia y Venezuela ESPN Disney+ Premium. Argentina ESPN Disney+ Premium. Uruguay y Paraguay ESPN Disney+ Premium. Chile ESPN 5 Disney+ Premium. México —hora del centro— TNT Sports HBO Max. Estados Unidos TUDN y UniMás, en español Paramount+ y ViX. España M+ Liga de Campeones y M+ Liga de Campeones 4 Movistar Plus+, con acceso al paquete que incluya estos canales.

En Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela, la transmisión televisiva del PSG vs. Barcelona está programada por ESPN, mientras que la alternativa online es Disney+ Premium . Chile presenta una diferencia en la señal de televisión: el encuentro figura en ESPN 5, aunque mantiene la misma opción de streaming.rpp+3

En México, el partido comenzará a la 1:00 p. m., hora del centro, y se podrá seguir por TNT Sports en televisión de paga y HBO Max por internet . Estas opciones corresponden específicamente a la programación del encuentro entre parisinos y azulgranas.clarosports+1

Para Estados Unidos, las opciones anunciadas en español son TUDN y UniMás por televisión, además de ViX por streaming; Paramount+ también ofrecerá el encuentro . El inicio está previsto para las 3:00 p. m. del Este y las 12:00 p. m. del Pacífico. Algunas alternativas digitales asociadas a los canales pueden requerir autenticación con un proveedor de televisión.

En España, el duelo arrancará a las 9:00 p. m., hora peninsular, y se emitirá por M+ Liga de Campeones y M+ Liga de Campeones 4 . Para verlo online, será necesario contar con acceso a esos canales dentro de la contratación de Movistar Plus+.

¿A qué hora juega FC Barcelona - PSG EN VIVO HOY por UEFA Champions League?

El PSG vs. Barcelona se jugará este martes 20 de octubre de 2026 desde las 14:00 en Perú, Colombia y Ecuador; las 13:00 en el centro de México; y las 21:00 en España peninsular y Francia. El encuentro corresponde a la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League 2026-2027. La ficha oficial del Barcelona confirma el inicio a las 21:00 CEST.

País o región Hora local del partido México — Ciudad de México y zona centro 13:00 Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica 13:00 Perú 14:00 Colombia 14:00 Ecuador continental 14:00 Panamá 14:00 Bolivia 15:00 Venezuela 15:00 República Dominicana y Puerto Rico 15:00 Argentina 16:00 Uruguay 16:00 Paraguay 16:00 Chile — Santiago 16:00 Brasil — Brasilia, São Paulo y Río de Janeiro 16:00 Estados Unidos — Los Ángeles, hora del Pacífico 12:00 Estados Unidos — Chicago, hora central 14:00 Estados Unidos — Miami y Nueva York, hora del Este 15:00 España — Islas Canarias 20:00 España peninsular 21:00 Francia — París 21:00

En Perú, Colombia y Ecuador continental, el PSG vs. Barcelona comenzará a las 2:00 p. m. del martes 20 de octubre. Para quienes lo sigan desde Ciudad de México, el encuentro arrancará una hora antes, a la 1:00 p. m., horario también señalado por la programación publicada para México.

En Argentina, Uruguay, Paraguay y Santiago de Chile, el inicio será a las 4:00 p. m.; mientras que en Bolivia y Venezuela se podrá seguir desde las 3:00 p. m. Estas horas corresponden al mismo inicio oficial de las 21:00 CEST anunciado por el Barcelona.

En Estados Unidos, el compromiso empezará a las 3:00 p. m. del Este, las 2:00 p. m. del centro y las 12:00 p. m. del Pacífico. En España peninsular y París arrancará a las 9:00 p. m., mientras que en las Islas Canarias será a las 8:00 p. m. El partido se disputará en el Parque de los Príncipes, con el PSG como local.

El FC Barcelona vs. PSG se enfrentan este martes 20 de octubre por la tercera jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27, en un duelo de alto voltaje europeo que concentra la atención de los aficionados al fútbol. Sigue el partido EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO, con todos los detalles de la transmisión por televisión y streaming, incluidos los canales y plataformas que debes consultar según tu país: ESPN y Disney+ Premium en Latinoamérica, TNT Sports y HBO Max en México y otros mercados donde corresponda, además de Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones en España y TUDN en Estados Unidos, de acuerdo con la disponibilidad de derechos audiovisuales de cada región. (VIDEO DE X: @Barcelona)