Este miércoles 16 de septiembre, FC Barcelona se enfrentará a Racing de Santander por la sexta fecha de LaLiga EA Sports 2026-27. El encuentro se disputará en el Spotify Camp Nou, donde el conjunto dirigido por Hansi Flick buscará prolongar su espectacular inicio de temporada. El cuadro azulgrana llega como líder del campeonato y con puntaje perfecto, respaldado por un poderoso registro ofensivo: suma 21 goles a favor y apenas cuatro en contra.

El arranque del Barcelona genera expectativa entre sus aficionados, especialmente por el rendimiento que vienen mostrando sus principales figuras. Lamine Yamal se ha convertido nuevamente en uno de los grandes protagonistas del equipo, con una participación cada vez más determinante en el ataque y en la generación de juego. A su lado, Raphinha atraviesa un gran momento y se mantiene como una de las referencias ofensivas del conjunto catalán, además de ejercer como capitán.

En la zona central del campo, Rodri y Pedri comienzan a demostrar que pueden formar una sociedad fundamental para el esquema de Flick. La llegada del exjugador del Manchester City había generado interrogantes sobre cómo se adaptaría al mediocampo azulgrana y cómo conviviría con Pedri. Sin embargo, el desarrollo de las primeras jornadas ha dejado buenas sensaciones, con ambos futbolistas ganando protagonismo y aportando equilibrio al funcionamiento del Barcelona.

Revisa esta nota para que sepas cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el FC Barcelona - Racing por LaLiga 2026-27 vía DAZN. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿A qué hora juega Barcelona vs. Racing por LaLiga?

Los horarios del partido entre Barcelona contra Racing juegan por LaLiga según tu país.

País Hora México 1:30 p. m. España 9:30 p.m. Guatemala 1:30 p. m. El Salvador 1:30 p. m. Honduras 1:30 p. m. Nicaragua 1:30 p. m. Costa Rica 1:30 p. m. Belice 1:30 p. m. Colombia 2:30 p. m. Perú 2:30 p. m. Ecuador 2:30 p. m. Panamá 2:30 p. m. Venezuela 3:30 p. m. Bolivia 3:30 p. m. Cuba 3:30 p. m. República Dominicana 3:30 p. m. Puerto Rico 3:30 p. m. Chile 4:30 p. m. Argentina 4:30 p. m. Uruguay 4:30 p. m. Paraguay 4:30 p. m. Brasil (Brasilia) 4:30 p. m.

Horarios del Barcelona vs. Racing en Estados Unidos

Revisa la hora del partido entre Barcelona y Racing en Estados Unidos:

Hora del Este (Miami, Nueva York, Washington D.C.): 3:30 PM

Hora del Centro (Chicago, Houston, Dallas): 2:30 PM

Hora de la Montaña (Denver, Phoenix): 1:30 PM

Hora del Pacífico (Los Ángeles, Las Vegas, San Francisco): 12:30 PM

¿Dónde ver Barcelona vs. Racing hoy por LaLiga?

La guía de canales para que transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO el partido entre Barcelona contra Racing en Latinoamérica y Centroamérica.

México: Sky Sports y Sky+

España: DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD

Argentina: ESPN y Disney Plus

Bolivia: ESPN y Disney Plus

Chile: ESPN y Disney Plus

Colombia: ESPN y Disney Plus

Costa Rica: ViX y Sky Sports

Ecuador: ESPN y Disney Plus

El Salvador: ViX y Sky Sports

Guatemala: ViX y Sky Sports

Honduras: Vix y Sky Sports

Nicaragua: Vix y Sky Sports

Panamá: Vix y Sky Sports

Paraguay: ESPN y Disney Plus

Perú: ESPN y Disney Plus

Puerto Rico: ESPN Deportes y NAICOM

Uruguay: ESPN y Disney Plus

Venezuela: ESPN y Disney Plus

¿En qué canal ver el partido Barcelona vs. Racing en Estados Unidos?

El partido Barcelona vs. Racing en Estados Unidos será transmitido por ESPN Deportes, ESPN+, FuboTV y ESPN App.