Este miércoles 16 de septiembre, FC Barcelona se enfrentará a Racing de Santander por la sexta fecha de LaLiga EA Sports 2026-27. El encuentro se disputará en el Spotify Camp Nou, donde el conjunto dirigido por Hansi Flick buscará prolongar su espectacular inicio de temporada. El cuadro azulgrana llega como líder del campeonato y con puntaje perfecto, respaldado por un poderoso registro ofensivo: suma 21 goles a favor y apenas cuatro en contra.
El arranque del Barcelona genera expectativa entre sus aficionados, especialmente por el rendimiento que vienen mostrando sus principales figuras. Lamine Yamal se ha convertido nuevamente en uno de los grandes protagonistas del equipo, con una participación cada vez más determinante en el ataque y en la generación de juego. A su lado, Raphinha atraviesa un gran momento y se mantiene como una de las referencias ofensivas del conjunto catalán, además de ejercer como capitán.
En la zona central del campo, Rodri y Pedri comienzan a demostrar que pueden formar una sociedad fundamental para el esquema de Flick. La llegada del exjugador del Manchester City había generado interrogantes sobre cómo se adaptaría al mediocampo azulgrana y cómo conviviría con Pedri. Sin embargo, el desarrollo de las primeras jornadas ha dejado buenas sensaciones, con ambos futbolistas ganando protagonismo y aportando equilibrio al funcionamiento del Barcelona.
¿A qué hora juega Barcelona vs. Racing por LaLiga?
Los horarios del partido entre Barcelona contra Racing juegan por LaLiga según tu país.
|País
|Hora
|México
|1:30 p. m.
|España
|9:30 p.m.
|Guatemala
|1:30 p. m.
|El Salvador
|1:30 p. m.
|Honduras
|1:30 p. m.
|Nicaragua
|1:30 p. m.
|Costa Rica
|1:30 p. m.
|Belice
|1:30 p. m.
|Colombia
|2:30 p. m.
|Perú
|2:30 p. m.
|Ecuador
|2:30 p. m.
|Panamá
|2:30 p. m.
|Venezuela
|3:30 p. m.
|Bolivia
|3:30 p. m.
|Cuba
|3:30 p. m.
|República Dominicana
|3:30 p. m.
|Puerto Rico
|3:30 p. m.
|Chile
|4:30 p. m.
|Argentina
|4:30 p. m.
|Uruguay
|4:30 p. m.
|Paraguay
|4:30 p. m.
|Brasil (Brasilia)
|4:30 p. m.
Horarios del Barcelona vs. Racing en Estados Unidos
Revisa la hora del partido entre Barcelona y Racing en Estados Unidos:
- Hora del Este (Miami, Nueva York, Washington D.C.): 3:30 PM
- Hora del Centro (Chicago, Houston, Dallas): 2:30 PM
- Hora de la Montaña (Denver, Phoenix): 1:30 PM
- Hora del Pacífico (Los Ángeles, Las Vegas, San Francisco): 12:30 PM
¿Dónde ver Barcelona vs. Racing hoy por LaLiga?
La guía de canales para que transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO el partido entre Barcelona contra Racing en Latinoamérica y Centroamérica.
- México: Sky Sports y Sky+
- España: DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD
- Argentina: ESPN y Disney Plus
- Bolivia: ESPN y Disney Plus
- Chile: ESPN y Disney Plus
- Colombia: ESPN y Disney Plus
- Costa Rica: ViX y Sky Sports
- Ecuador: ESPN y Disney Plus
- El Salvador: ViX y Sky Sports
- Guatemala: ViX y Sky Sports
- Honduras: Vix y Sky Sports
- Nicaragua: Vix y Sky Sports
- Panamá: Vix y Sky Sports
- Paraguay: ESPN y Disney Plus
- Perú: ESPN y Disney Plus
- Puerto Rico: ESPN Deportes y NAICOM
- Uruguay: ESPN y Disney Plus
- Venezuela: ESPN y Disney Plus
¿En qué canal ver el partido Barcelona vs. Racing en Estados Unidos?
El partido Barcelona vs. Racing en Estados Unidos será transmitido por ESPN Deportes, ESPN+, FuboTV y ESPN App.