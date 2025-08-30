Un partido vibrante protagonizarán FC Barcelona - Rayo Vallecano, este domingo 31 de agosto, a partir de las 2:30 p.m. CT / 3:30 p.m. ET; 9:30 p.m. horario peninsular, desde el estadio Vallecas . El juego es válido por la tercera jornada de LaLiga 2025-2026, donde ambos equipos llegan con realidades diferentes. Desde España, México, Estados Unidos y países de Sudamérica, conoce cómo y dónde ver el partido en vivo online vía SmarTV, tablet, iphone, android o cualquier dispositivo móvil.

Los Culés llegan de vencer por 3-2 a Levante en su más reciente partido de liga, con anotaciones de Pedri y Ferran Torres. El cuadro a cargo de Hansi Flick acumula seis unidades. Por su parte, el Rayo llega al compromiso después de perder por marcador de 0-1 a manos de Athletic Club en la fecha 2. El equipo dirigido por Iñigo Pérez suma tres puntos hasta el momento.

Dónde ver FC Barcelona - Rayo Vallecano EN DIRECTO ONLINE desde España

Si estás en España y quieres ver el partido entre FC Barcelona vs. Rayo Vallecano en directo , podrás hacerlo a través de la señal de DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar.

Dónde ver FC Barcelona - Rayo Vallecano EN VIVO ONLINE desde México

Desde México y otros países de Centroamérica como Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala, puedes ver el partido en vivo entre FC Barcelona vs. Rayo Vallecano por la señal oficial de Sky Sports.

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de México

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Costa Rica

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de República Dominicana

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Nicaragua

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de El Salvador

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Honduras

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Panamá

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Guatemala

Dónde ver FC Barcelona - Rayo Vallecano EN VIVO en Argentina, Chile, Colombia y Perú

Si estás en Argentina, Chile, Colombia, Perú u otro país de Sudamérica, podrás seguir la cobertura en exclusiva del partido FC Barcelona vs. Rayo Vallecano , por la señal de ESPN y Disney+ Premium, este domingo 31 de agosto, desde el Estadio Vallecas.

Dónde ver FC Barcelona - Rayo Vallecano EN VIVO ONLINE desde Estados Unidos

Por la tercera jornada de LaLiga 2025-2026, FC Barcelona vs. Rayo Vallecano juegan este domingo 31 de agosto desde el Estadio Vallecas. Si te encuentras en Estados Unidos, podrás seguir el partido en vivo y en directo online por las plataformas de ESPN Deportes, ESPN+ Plus, Fubo Sports.

Dónde ver por TV y Online el partido Barcelona vs. Rayo Vallecano

País/Zona Canal o Streaming España DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, LaLiga TV Bar Sudamérica ESPN, Disney+ Premium México Sky Sports Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN+ Plus, Fubo Sports

Fecha, horario,TV y online del partido FC Barcelona vs. Rayo Vallecano

Partido: FC Barcelona vs. Rayo Vallecano

Fecha: sábado, 31 de agosto de 2025Horario: 21:30 (ESP), 16:30 (ARG y CHI), 15:30 (ET), 14:30 (COL), 13:30 (MEX).

Jornada: Tercera de LaLiga EA Sports 2025-2026

Estadio: Santiago Bernabéu.