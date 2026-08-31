BARCELONA, ESPAÑA, (31-08-2026).- Canales de TV para ver EN DIRECTO el partido entre Barcelona contra Rayo Vallecano desde el Spotify Camp Nou que se realizará este lunes 31 de agosto. FOTO: X de Barcelona.
BARCELONA, ESPAÑA, (31-08-2026).- Canales de TV para ver EN DIRECTO el partido entre Barcelona contra Rayo Vallecano desde el Spotify Camp Nou que se realizará este lunes 31 de agosto. FOTO: X de Barcelona.
Jesús Yupanqui
Jesús Yupanqui

Barcelona se medirá contra Rayo Vallecano por la tercera jornada de LaLiga 2026-27 en el Spotify Camp Nou, este lunes 31 de agosto. El equipo de Hansi Flick tendrá la oportunidad de lograr su tercer triunfo consecutivo y continuar como líder del campeonato. Los azulgranas están mostrando un gran poder en la ofensiva; registran siete goles en dos partidos. Además, no han recibido tantos.

Lamine Yamal y Raphinha son los principales referentes en ataque. El extremo español le permite generar los espacios y abrir una defensa que generalmente se cierra en el Camp Nou. El brasileño sabe aparecer en el área y es eficaz en la definición.

Pedri es el conductor y Rodri le da una dinámica en el mediocampo. Si bien Hansi Flick quiere llevar paso a paso al exManchester City, su presencia en el once es un pedido de los hinchas.

Señal de ESPN y Disney Plus para ver la transmisión de FC Barcelona vs. Rayo Vallecano, este lunes 31 de agosto, por la Jornada 3 de LaLiga. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)
Señal de ESPN y Disney Plus para ver la transmisión de FC Barcelona vs. Rayo Vallecano, este lunes 31 de agosto, por la Jornada 3 de LaLiga. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)
/ Piero Hatto

¿Dónde ver Barcelona vs. Rayo Vallecano EN VIVO?

Revisa los canales de transmisión del partido entre Barcelona contra Rayo Vallecano que se realizará este lunes 31 de agosto en el Spotify Camp Nou.

Región / PaísCanales de TV principalesStreaming oficial / apps
Estados UnidosESPN Deportes, ESPN Select, ESPN Unlimited (según zona y operador) ESPN App / ESPN+ (según paquete), fuboTV con ESPN Deportes, ESPN Select/Unlimited
MéxicoSky Sports (SKY)Izzi (con Sky), Sky+ app; en algunos casos Disney+ Premium si integra señal ESPN
GuatemalaSky Sports Norte--
HondurasSky Sports Norte--
El SalvadorSky Sports Norte --
NicaraguaSky Sports Norte--
Costa RicaSky Sports Norte --
PanamáSky Sports Norte--
ColombiaESPN ColombiaDisney+ Premium Sur
PerúESPN ColombiaDisney+ Premium Chile
EcuadorESPN ColombiaDisney+ Premium Sur
BoliviaESPN ColombiaDisney+ Premium Chile
ChileESPN ChileDisney+ Premium Chile
ArgentinaESPN ArgentinaDisney+ Premium Argentina
UruguayESPN ColombiaDisney+ Premium Argentina
ParaguayESPN ColombiaDisney+ Premium Argentina
Brasil--Amazon Prime Video, CazéTV

¿Dónde ver Barcelona vs. Rayo Vallecano EN DIRECTO en Estados Unidos?

La transmisión del Barcelona contra Rayo Vallecano en Estados Unidos será por los siguientes canales: ESPN Deportes, ESPN Select, ESPN Unlimited (según zona y operador). En streaming, el duelo se podrá ver por ESPN App / ESPN+ (según paquete), fuboTV con ESPN Deportes, ESPN Select/Unlimited.

¿En qué canal ver Barcelona vs. Rayo Vallecano en México?

En México, el partido entre Barcelona y Rayo Vallecano se podrá ver EN VIVO por Sky Sports. Por streaming sigue el duelo por: Izzi (con Sky) y Sky+.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Rayo Vallecano hoy?

Los horarios del partido entre Barcelona y Rayo Vallecano que se realizará hoy lunes 31 de agosto, según tu país.

País / CiudadHora local del partido
España (Barcelona/Madrid)21:30
México (CDMX)13:30
Estados Unidos – ET (NY, Miami)15:30
Estados Unidos – CT (Chicago, Dallas)14:30
Estados Unidos – MT (Denver)13:30
Estados Unidos – PT (Los Ángeles)12:30
Guatemala13:30
Honduras13:30
El Salvador13:30
Nicaragua13:30
Costa Rica13:30
Panamá14:30
Colombia (Bogotá)14:30
Perú (Lima)14:30
Ecuador (Quito)14:30
Venezuela (Caracas)15:30
Bolivia (La Paz)15:30
Chile (Santiago)15:30
Argentina (Buenos Aires)16:30
Brasil (São Paulo)16:30
Paraguay (Asunción)16:30
Uruguay (Montevideo)16:30
SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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