Barcelona se medirá contra Rayo Vallecano por la tercera jornada de LaLiga 2026-27 en el Spotify Camp Nou, este lunes 31 de agosto. El equipo de Hansi Flick tendrá la oportunidad de lograr su tercer triunfo consecutivo y continuar como líder del campeonato. Los azulgranas están mostrando un gran poder en la ofensiva; registran siete goles en dos partidos. Además, no han recibido tantos.

Lamine Yamal y Raphinha son los principales referentes en ataque. El extremo español le permite generar los espacios y abrir una defensa que generalmente se cierra en el Camp Nou. El brasileño sabe aparecer en el área y es eficaz en la definición.

Pedri es el conductor y Rodri le da una dinámica en el mediocampo. Si bien Hansi Flick quiere llevar paso a paso al exManchester City, su presencia en el once es un pedido de los hinchas.

Señal de ESPN y Disney Plus para ver la transmisión de FC Barcelona vs. Rayo Vallecano, este lunes 31 de agosto, por la Jornada 3 de LaLiga. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT) / Piero Hatto

¿Dónde ver Barcelona vs. Rayo Vallecano EN VIVO?

Revisa los canales de transmisión del partido entre Barcelona contra Rayo Vallecano que se realizará este lunes 31 de agosto en el Spotify Camp Nou.

Región / País Canales de TV principales Streaming oficial / apps Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN Select, ESPN Unlimited (según zona y operador) ESPN App / ESPN+ (según paquete), fuboTV con ESPN Deportes, ESPN Select/Unlimited México Sky Sports (SKY) Izzi (con Sky), Sky+ app; en algunos casos Disney+ Premium si integra señal ESPN Guatemala Sky Sports Norte -- Honduras Sky Sports Norte -- El Salvador Sky Sports Norte -- Nicaragua Sky Sports Norte -- Costa Rica Sky Sports Norte -- Panamá Sky Sports Norte -- Colombia ESPN Colombia Disney+ Premium Sur Perú ESPN Colombia Disney+ Premium Chile Ecuador ESPN Colombia Disney+ Premium Sur Bolivia ESPN Colombia Disney+ Premium Chile Chile ESPN Chile Disney+ Premium Chile Argentina ESPN Argentina Disney+ Premium Argentina Uruguay ESPN Colombia Disney+ Premium Argentina Paraguay ESPN Colombia Disney+ Premium Argentina Brasil -- Amazon Prime Video, CazéTV

¿Dónde ver Barcelona vs. Rayo Vallecano EN DIRECTO en Estados Unidos?

La transmisión del Barcelona contra Rayo Vallecano en Estados Unidos será por los siguientes canales: ESPN Deportes, ESPN Select, ESPN Unlimited (según zona y operador). En streaming, el duelo se podrá ver por ESPN App / ESPN+ (según paquete), fuboTV con ESPN Deportes, ESPN Select/Unlimited.

¿En qué canal ver Barcelona vs. Rayo Vallecano en México?

En México, el partido entre Barcelona y Rayo Vallecano se podrá ver EN VIVO por Sky Sports. Por streaming sigue el duelo por: Izzi (con Sky) y Sky+.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Rayo Vallecano hoy?

Los horarios del partido entre Barcelona y Rayo Vallecano que se realizará hoy lunes 31 de agosto, según tu país.

País / Ciudad Hora local del partido España (Barcelona/Madrid) 21:30 México (CDMX) 13:30 Estados Unidos – ET (NY, Miami) 15:30 Estados Unidos – CT (Chicago, Dallas) 14:30 Estados Unidos – MT (Denver) 13:30 Estados Unidos – PT (Los Ángeles) 12:30 Guatemala 13:30 Honduras 13:30 El Salvador 13:30 Nicaragua 13:30 Costa Rica 13:30 Panamá 14:30 Colombia (Bogotá) 14:30 Perú (Lima) 14:30 Ecuador (Quito) 14:30 Venezuela (Caracas) 15:30 Bolivia (La Paz) 15:30 Chile (Santiago) 15:30 Argentina (Buenos Aires) 16:30 Brasil (São Paulo) 16:30 Paraguay (Asunción) 16:30 Uruguay (Montevideo) 16:30