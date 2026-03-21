¡Duelo clave en LaLiga! Consulta dónde ver el FC Barcelona vs. Rayo Vallecano en vivo y en directo. Revisa horarios y canales de TV online gratis para no perderte la magia culé desde Estados Unidos este 2026. | Crédito: FC Barcelona / Facebook / Composición Mag
¡Duelo clave en LaLiga! Consulta dónde ver el FC Barcelona vs. Rayo Vallecano en vivo y en directo. Revisa horarios y canales de TV online gratis para no perderte la magia culé desde Estados Unidos este 2026. | Crédito: FC Barcelona / Facebook / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

El Spotify Camp Nou será escenario de un vibrante encuentro este domingo 22 de marzo de 2026 en punto de las 6:00 a.m. PT / 9:00 a.m. ET / 2:00 p.m. (horario peninsular), cuando el FC Barcelona reciba a Rayo Vallecano en la jornada 29 de LaLiga 2025/26. Si quieres ver el partido FC Barcelona vs. Rayo Vallecano EN VIVO EN DIRECTO por TV y streaming online, te comparto la lista de canales y plataformas que están disponibles.

El Barça llega encendido tras aplastar 7-2 al Newcastle United en un recital de 19 remates, liderado por el desequilibrante Lamine Yamal, tercer máximo artillero del torneo con 14 goles. Por su parte, el equipo madrileño buscará redimirse de su reciente y sorpresiva caída 1-0 ante el Samsunspor, confiando ciegamente en el olfato goleador de Jorge De Frutos, quien ya suma 10 dianas.

Transmisión de DIRECTV para seguir mediante DSports, el partido de FC Barcelona vs. Rayo Vallecano, este domingo 22 de marzo, por la Jornada 29 de LaLiga de España. (Fotos: @fcbarcelona / @rayovallecano / Composición El Comercio MAG)
Transmisión de DIRECTV para seguir mediante DSports, el partido de FC Barcelona vs. Rayo Vallecano, este domingo 22 de marzo, por la Jornada 29 de LaLiga de España. (Fotos: @fcbarcelona / @rayovallecano / Composición El Comercio MAG)
/ Piero Hatto

Dónde ver FC Barcelona - Rayo Vallecano EN VIVO por TV y Streaming Online

Conoce cuáles son los canales de TV y streaming online disponibles para ver el partido FC Barcelona - Rayo Vallecano EN VIVO EN DIRECTO desde el Spotify Camp Nou, por la jornada 29 de LaLiga.

País / RegiónTV (abierta / pago)Streaming / OTT oficial
EspañaDAZN y DAZN LaLiga / LaLiga TV Bar HDMovistar Plus+
Estados UnidosESPN DeportesESPN Select, ESPN App y fuboTV
MéxicoSKY SportsSky+ e izzi
Costa RicaSKY Sports NorteSky+ / Blue To Go / SKY Go regional
El SalvadorSKY Sports NorteSky+ / Blue To Go / SKY Go regional
GuatemalaSKY Sports NorteSky+ / Blue To Go / SKY Go regional
HondurasSKY Sports NorteSky+ / Blue To Go / SKY Go regional
NicaraguaSKY Sports NorteSky+ / Blue To Go / SKY Go regional
PanamáSKY Sports NorteSky+ / Blue To Go / SKY Go regional
República DominicanaSKY Sports Norte, SKY Plus (feed México–Caribe).Sky+ / Blue To Go / SKY Go regional
ColombiaDIRECTV SportsDGO
EcuadorDIRECTV SportsDGO
PerúDIRECTV SportsDGO
VenezuelaDIRECTV SportsDGO e inter
ArgentinaDIRECTV SportsDGO
UruguayDIRECTV SportsDGO
BrasilESPN BrasilZapping, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+ y Vivo Play
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite FC Barcelona vs. Rayo Vallecano EN VIVO hoy por LaLiga. (Foto: Composición Mag)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite FC Barcelona vs. Rayo Vallecano EN VIVO hoy por LaLiga. (Foto: Composición Mag)

Horarios para ver FC Barcelona - Rayo Vallecano

Conoce los horarios por país para ver el partido entre FC Barcelona vs. Rayo Vallecano este domingo 22 de marzo.

PaísHora local
Argentina10:00
Uruguay10:00
Paraguay10:00
Chile10:00
Venezuela09:00
Bolivia09:00
Perú08:00
Colombia08:00
Ecuador08:00
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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