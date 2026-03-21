El Spotify Camp Nou será escenario de un vibrante encuentro este domingo 22 de marzo de 2026 en punto de las 6:00 a.m. PT / 9:00 a.m. ET / 2:00 p.m. (horario peninsular), cuando el FC Barcelona reciba a Rayo Vallecano en la jornada 29 de LaLiga 2025/26. Si quieres ver el partido FC Barcelona vs. Rayo Vallecano EN VIVO EN DIRECTO por TV y streaming online, te comparto la lista de canales y plataformas que están disponibles.
El Barça llega encendido tras aplastar 7-2 al Newcastle United en un recital de 19 remates, liderado por el desequilibrante Lamine Yamal, tercer máximo artillero del torneo con 14 goles. Por su parte, el equipo madrileño buscará redimirse de su reciente y sorpresiva caída 1-0 ante el Samsunspor, confiando ciegamente en el olfato goleador de Jorge De Frutos, quien ya suma 10 dianas.
Dónde ver FC Barcelona - Rayo Vallecano EN VIVO por TV y Streaming Online
Conoce cuáles son los canales de TV y streaming online disponibles para ver el partido FC Barcelona - Rayo Vallecano EN VIVO EN DIRECTO desde el Spotify Camp Nou, por la jornada 29 de LaLiga.
|País / Región
|TV (abierta / pago)
|Streaming / OTT oficial
|España
|DAZN y DAZN LaLiga / LaLiga TV Bar HD
|Movistar Plus+
|Estados Unidos
|ESPN Deportes
|ESPN Select, ESPN App y fuboTV
|México
|SKY Sports
|Sky+ e izzi
|Costa Rica
|SKY Sports Norte
|Sky+ / Blue To Go / SKY Go regional
|El Salvador
|SKY Sports Norte
|Sky+ / Blue To Go / SKY Go regional
|Guatemala
|SKY Sports Norte
|Sky+ / Blue To Go / SKY Go regional
|Honduras
|SKY Sports Norte
|Sky+ / Blue To Go / SKY Go regional
|Nicaragua
|SKY Sports Norte
|Sky+ / Blue To Go / SKY Go regional
|Panamá
|SKY Sports Norte
|Sky+ / Blue To Go / SKY Go regional
|República Dominicana
|SKY Sports Norte, SKY Plus (feed México–Caribe).
|Sky+ / Blue To Go / SKY Go regional
|Colombia
|DIRECTV Sports
|DGO
|Ecuador
|DIRECTV Sports
|DGO
|Perú
|DIRECTV Sports
|DGO
|Venezuela
|DIRECTV Sports
|DGO e inter
|Argentina
|DIRECTV Sports
|DGO
|Uruguay
|DIRECTV Sports
|DGO
|Brasil
|ESPN Brasil
|Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+ y Vivo Play
Horarios para ver FC Barcelona - Rayo Vallecano
Conoce los horarios por país para ver el partido entre FC Barcelona vs. Rayo Vallecano este domingo 22 de marzo.
|País
|Hora local
|Argentina
|10:00
|Uruguay
|10:00
|Paraguay
|10:00
|Chile
|10:00
|Venezuela
|09:00
|Bolivia
|09:00
|Perú
|08:00
|Colombia
|08:00
|Ecuador
|08:00