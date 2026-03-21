El Spotify Camp Nou será escenario de un vibrante encuentro este domingo 22 de marzo de 2026 en punto de las 6:00 a.m. PT / 9:00 a.m. ET / 2:00 p.m. (horario peninsular) , cuando el FC Barcelona reciba a Rayo Vallecano en la jornada 29 de LaLiga 2025/26. Si quieres ver el partido FC Barcelona vs. Rayo Vallecano EN VIVO EN DIRECTO por TV y streaming online, te comparto la lista de canales y plataformas que están disponibles.

El Barça llega encendido tras aplastar 7-2 al Newcastle United en un recital de 19 remates, liderado por el desequilibrante Lamine Yamal, tercer máximo artillero del torneo con 14 goles. Por su parte, el equipo madrileño buscará redimirse de su reciente y sorpresiva caída 1-0 ante el Samsunspor, confiando ciegamente en el olfato goleador de Jorge De Frutos, quien ya suma 10 dianas.

Transmisión de DIRECTV para seguir mediante DSports, el partido de FC Barcelona vs. Rayo Vallecano, este domingo 22 de marzo, por la Jornada 29 de LaLiga de España. (Fotos: @fcbarcelona / @rayovallecano / Composición El Comercio MAG) / Piero Hatto

Dónde ver FC Barcelona - Rayo Vallecano EN VIVO por TV y Streaming Online

Conoce cuáles son los canales de TV y streaming online disponibles para ver el partido FC Barcelona - Rayo Vallecano EN VIVO EN DIRECTO desde el Spotify Camp Nou, por la jornada 29 de LaLiga.

País / Región TV (abierta / pago) Streaming / OTT oficial España DAZN y DAZN LaLiga / LaLiga TV Bar HD Movistar Plus+ Estados Unidos ESPN Deportes ESPN Select, ESPN App y fuboTV México SKY Sports Sky+ e izzi Costa Rica SKY Sports Norte Sky+ / Blue To Go / SKY Go regional El Salvador SKY Sports Norte Sky+ / Blue To Go / SKY Go regional Guatemala SKY Sports Norte Sky+ / Blue To Go / SKY Go regional Honduras SKY Sports Norte Sky+ / Blue To Go / SKY Go regional Nicaragua SKY Sports Norte Sky+ / Blue To Go / SKY Go regional Panamá SKY Sports Norte Sky+ / Blue To Go / SKY Go regional República Dominicana SKY Sports Norte, SKY Plus (feed México–Caribe). Sky+ / Blue To Go / SKY Go regional Colombia DIRECTV Sports DGO Ecuador DIRECTV Sports DGO Perú DIRECTV Sports DGO Venezuela DIRECTV Sports DGO e inter Argentina DIRECTV Sports DGO Uruguay DIRECTV Sports DGO Brasil ESPN Brasil Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+ y Vivo Play

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite FC Barcelona vs. Rayo Vallecano EN VIVO hoy por LaLiga. (Foto: Composición Mag)

Horarios para ver FC Barcelona - Rayo Vallecano

Conoce los horarios por país para ver el partido entre FC Barcelona vs. Rayo Vallecano este domingo 22 de marzo.

País Hora local Argentina 10:00 Uruguay 10:00 Paraguay 10:00 Chile 10:00 Venezuela 09:00 Bolivia 09:00 Perú 08:00 Colombia 08:00 Ecuador 08:00