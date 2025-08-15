El FC Barcelona, actual campeón de La Liga, visita al Real Mallorca en Son Moix para su debut en la jornada 1. Ambos equipos buscarán con ahínco los tres puntos para empezar con buen pie esta nueva temporada, este sábado 16 de agosto desde las 7:30 p.m horario peninsular . El equipo de Hansi Flick, tras una sólida pretemporada, sabe que será el rival a vencer en este campeonato. A continuación, te detallamos la información para ver este emocionante encuentro: fecha, hora y canal.

En la jornada inaugural de la Liga, el Barcelona se desplaza a Son Moix para su encuentro con el Real Mallorca. Mientras ambos conjuntos anhelan un debut exitoso, los baleares tendrán un incentivo adicional para lograr una victoria ante su público frente al campeón vigente.

Por su parte, el equipo dirigido por Hansi Flick, nuevamente en el grupo de los favoritos para ganar el campeonato, arriba a este partido con una moral altísima, impulsada por sus impecables resultados en la pretemporada, tanto en su gira por Asia como en el reciente Trofeo Joan Gamper.

Dónde ver FC Barcelona - Mallorca EN DIRECTO desde España

Si vives en España, el partido entre el FC Barcelona vs. Real Mallorca, que forma parte de la primera jornada de la Liga, se transmitirá exclusivamente por Movistar La Liga, a través de la aplicación de Movistar+.

Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también estará disponible la página web de este medio y se podrá acceder a ella de una manera cómoda y sencilla con un ordenador.

Cómo ver FC Barcelona - Mallorca EN DIRECTO por TV y online desde México

Si estás en México, u otra parte de Centroamérica como Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala, podrás seguir el partido entre FC Barcelona vs. Mallorca en directo online vía Sky Sports.

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de México

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Costa Rica

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de República Dominicana

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Nicaragua

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de El Salvador

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Honduras

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Panamá

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Guatemala

Recuerda seguir los partidos de la LaLiga 2024-25 con las aplicaciones en Google Play Store y App Store con una previa suscripción.

Dónde seguir FC Barcelona vs. Mallorca en vivo y en directo en Estados Unidos

El partido del FC Barcelona vs. Mallorca en vivo y en directo, que corresponde a la primera jornada de LaLiga 2025-2026, se jugará el día sábado 16 de agosto desde las 19.30 (hora España) . En Estados Unidos, la transmisión exclusiva estará disponible a través de ESPN y por ESPN+, la plataforma de streaming oficial de LaLiga para el mercado estadounidense.​