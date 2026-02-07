El Barça conserva la punta de LaLiga. Desde aquel resbalón ante la Real Sociedad (2-1), los blaugranas han firmado un pleno de victorias con la intención de blindar su liderato. FC Barcelona recibe al RCD Mallorca este sábado 7 de febrero a partir de las 12:15 (ARG/URU/CHI) y 10:15 (COL/PER/ECU), 4:15 p.m. (ESP) en el Spotify Camp Nou , correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Si estás en Estados Unidos, España, México y otros países del mundo, te comparto qué canales de TV y dónde ver por señal online el partido en vivo en directo en cualquier dispositivo móvil.

En cuestión de días, el equipo de Hansi Flick ha sellado su clasificación a los octavos de la Champions y a las semifinales de la Copa del Rey. Sin embargo, los azulgranas no se conforman. Su prioridad ahora es consolidar el liderato en LaLiga, buscando una victoria que, sumada a un posible tropiezo del Real Madrid, les permita ampliar la brecha en la cima de la tabla.

Dónde ver FC Barcelona vs. RCD Mallorca EN VIVO EN DIRECTO por TV y Streaming Online

Conoce qué canales de TV y streaming online están disponibles para ver el partido entre FC Barcelona vs. RCD Mallorca EN DIRECTO ONLINE por la jornada 23 de LaLiga.

Región / País Canal de TV principal Streaming / señal online principal España M+ LaLiga, M+ LaLiga 2, M+ LaLiga HDR, LaLiga TV Bar, Orange Fútbol 1. Movistar Plus+, Orange TV (apps y decos con M+ LaLiga). Estados Unidos (inglés) ESPN Select (feed de LaLiga). ESPN App/ESPN+ (con operador que incluya ESPN Select), fuboTV (con paquete ESPN). Estados Unidos (español) ESPN Deportes. ESPN App (login de TV que tenga ESPN Deportes), servicios vMVPD que incluyan ESPN Deportes. México (CDMX, Guadalajara, Monterrey, etc.) Sky Sports (sistema satelital/TV de pago). Sky Go/Sky+ (app de Sky México), DAZN con derechos de LaLiga en México.​ Centroamérica (ej. Costa Rica, Panamá, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua) Operadores que distribuyen señal de ESPN LaLiga o el socio local de LaLiga (suele ser ESPN/Star u operadores regionales asociados). ESPN App / Star+ (donde siga disponible), apps de los operadores de TV de pago locales. República Dominicana SportsMax, TUDN / señal regional con derechos de LaLiga (según operador).​ Apps de SportsMax/TUDN u operadores de TV de pago que tengan estos canales.​ Argentina ESPN Star+ / ESPN App con operador de TV de pago. Colombia ESPN Star+ / ESPN App con suscripción activa. Perú ESPN Star+ / ESPN App. Chile ESPN Star+ / ESPN App. Uruguay / Paraguay ESPN Star+ / ESPN App. Brasil ESPN, eventualmente canales de la red Disney que tengan LaLiga.​ Star+ / ESPN App.​ Bolivia ESPN, Tigo Sports/operador local según acuerdo.​ Plataformas online de ESPN o del operador local (Tigo, etc.).​ Venezuela IVC, ESPN (según paquete).​ Apps de IVC, ESPN App/Star+.​ Europa – Reino Unido e Irlanda LaLiga TV vía Premier Sports / socios locales que tengan los derechos de LaLiga (según temporada).​ Apps de Premier Sports / LaLiga TV, plataformas OTT del operador local.​ Europa – Francia beIN Sports.​ beIN Sports Connect Francia.​ Europa – Alemania, Austria, Suiza DAZN (derechos de LaLiga).​ DAZN (app/web en estos países).​ Europa – Italia DAZN (y en algunas temporadas Sky Italia, según acuerdo vigente).​ DAZN Italia, Sky Go (si aplica la temporada).​ Europa – Portugal Operador local con derechos de LaLiga (a menudo ELEVEN/DAZN según ciclo).​ App del operador local (ELEVEN/DAZN Portugal, etc.).​ Resto de Europa Diferentes canales asociados a LaLiga (DAZN, beIN, operadores locales con sublicencia).​ Plataformas OTT de esos operadores (DAZN, beIN Connect, etc.).​

Alineaciones posibles de FC Barcelona y RCD Mallorca

Barça: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; De Jong, Olmo, Fermín López; Lamine Yamal, Ferran Torres y Rashford.

RCD Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Samú Costa, Mascarell, Darder; Joseph, Muriqi, Virgili.