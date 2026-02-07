El Barça conserva la punta de LaLiga. Desde aquel resbalón ante la Real Sociedad (2-1), los blaugranas han firmado un pleno de victorias con la intención de blindar su liderato. FC Barcelona recibe al RCD Mallorca este sábado 7 de febrero a partir de las 12:15 (ARG/URU/CHI) y 10:15 (COL/PER/ECU), 4:15 p.m. (ESP) en el Spotify Camp Nou, correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Si estás en Estados Unidos, España, México y otros países del mundo, te comparto qué canales de TV y dónde ver por señal online el partido en vivo en directo en cualquier dispositivo móvil.
En cuestión de días, el equipo de Hansi Flick ha sellado su clasificación a los octavos de la Champions y a las semifinales de la Copa del Rey. Sin embargo, los azulgranas no se conforman. Su prioridad ahora es consolidar el liderato en LaLiga, buscando una victoria que, sumada a un posible tropiezo del Real Madrid, les permita ampliar la brecha en la cima de la tabla.
Dónde ver FC Barcelona vs. RCD Mallorca EN VIVO EN DIRECTO por TV y Streaming Online
Conoce qué canales de TV y streaming online están disponibles para ver el partido entre FC Barcelona vs. RCD Mallorca EN DIRECTO ONLINE por la jornada 23 de LaLiga.
|Región / País
|Canal de TV principal
|Streaming / señal online principal
|España
|M+ LaLiga, M+ LaLiga 2, M+ LaLiga HDR, LaLiga TV Bar, Orange Fútbol 1.
|Movistar Plus+, Orange TV (apps y decos con M+ LaLiga).
|Estados Unidos (inglés)
|ESPN Select (feed de LaLiga).
|ESPN App/ESPN+ (con operador que incluya ESPN Select), fuboTV (con paquete ESPN).
|Estados Unidos (español)
|ESPN Deportes.
|ESPN App (login de TV que tenga ESPN Deportes), servicios vMVPD que incluyan ESPN Deportes.
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey, etc.)
|Sky Sports (sistema satelital/TV de pago).
|Sky Go/Sky+ (app de Sky México), DAZN con derechos de LaLiga en México.
|Centroamérica (ej. Costa Rica, Panamá, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua)
|Operadores que distribuyen señal de ESPN LaLiga o el socio local de LaLiga (suele ser ESPN/Star u operadores regionales asociados).
|ESPN App / Star+ (donde siga disponible), apps de los operadores de TV de pago locales.
|República Dominicana
|SportsMax, TUDN / señal regional con derechos de LaLiga (según operador).
|Apps de SportsMax/TUDN u operadores de TV de pago que tengan estos canales.
|Argentina
|ESPN
|Star+ / ESPN App con operador de TV de pago.
|Colombia
|ESPN
|Star+ / ESPN App con suscripción activa.
|Perú
|ESPN
|Star+ / ESPN App.
|Chile
|ESPN
|Star+ / ESPN App.
|Uruguay / Paraguay
|ESPN
|Star+ / ESPN App.
|Brasil
|ESPN, eventualmente canales de la red Disney que tengan LaLiga.
|Star+ / ESPN App.
|Bolivia
|ESPN, Tigo Sports/operador local según acuerdo.
|Plataformas online de ESPN o del operador local (Tigo, etc.).
|Venezuela
|IVC, ESPN (según paquete).
|Apps de IVC, ESPN App/Star+.
|Europa – Reino Unido e Irlanda
|LaLiga TV vía Premier Sports / socios locales que tengan los derechos de LaLiga (según temporada).
|Apps de Premier Sports / LaLiga TV, plataformas OTT del operador local.
|Europa – Francia
|beIN Sports.
|beIN Sports Connect Francia.
|Europa – Alemania, Austria, Suiza
|DAZN (derechos de LaLiga).
|DAZN (app/web en estos países).
|Europa – Italia
|DAZN (y en algunas temporadas Sky Italia, según acuerdo vigente).
|DAZN Italia, Sky Go (si aplica la temporada).
|Europa – Portugal
|Operador local con derechos de LaLiga (a menudo ELEVEN/DAZN según ciclo).
|App del operador local (ELEVEN/DAZN Portugal, etc.).
|Resto de Europa
|Diferentes canales asociados a LaLiga (DAZN, beIN, operadores locales con sublicencia).
|Plataformas OTT de esos operadores (DAZN, beIN Connect, etc.).
Alineaciones posibles de FC Barcelona y RCD Mallorca
- Barça: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; De Jong, Olmo, Fermín López; Lamine Yamal, Ferran Torres y Rashford.
- RCD Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Samú Costa, Mascarell, Darder; Joseph, Muriqi, Virgili.