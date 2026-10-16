Consulta dónde ver el duelo entre FC Barcelona y Real Betis por la jornada 9 de LaLiga 2026. | Crédito: FC Barcelona / Facebook / Composición Mag
Consulta dónde ver el duelo entre FC Barcelona y Real Betis por la jornada 9 de LaLiga 2026. | Crédito: FC Barcelona / Facebook / Composición Mag
Ronie Bautista
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El Estadio La Cartuja será escenario de un electrizante enfrentamiento este sábado de 17 de octubre de 2026 en punto de las 9:30 a.m. PT / 10:30 a.m. Tiempo del Centro de México / 12:30 p.m. ET / 6:30 p.m. (horario peninsular), cuando el FC Barcelona visite al Real Betis en la jornada 9 de LaLiga EA Sports 2026/27. Si quieres ver el partido FC Barcelona — Real Betis EN VIVO EN DIRECTO por TV y streaming online, te comparto la lista de canales y plataformas que están disponibles.

El equipo dirigido por Hansi Flick mantiene un inicio de temporada perfecto con 8 victorias en 8 partidos y vienen de derrotar con comodidad 3-0 al Getafe, con anotaciones de Gabriel Jesus, Jules Koundé y el nuevo fichaje Anthony Gordon. La gran figura del torneo viene siendo el juvenil Lamine Yamal, quien lidera la liga con 7 goles y 5 asistencias; sin embargo, su principal baja será su capitán Raphinha por lesión. Por el lado del local, el conjunto comandado por Manuel Pellegrini se consolida como la revelación de la temporada con un gran registro de 6 victorias en 8 jornadas. Los helipolitanos llegan con la moral a tope tras golear 5-2 al Osasuna en su partido más reciente, donde el veterano enganche Isco Alarcón brilló con un doblete.

Cobertura televisiva del encuentro entre Real Betis y FC Barcelona disponible para los aficionados mediante Movistar Plus+ y Movistar LaLiga. | Crédito: FC Barcelona / Facebook / Composición Mag
Cobertura televisiva del encuentro entre Real Betis y FC Barcelona disponible para los aficionados mediante Movistar Plus+ y Movistar LaLiga. | Crédito: FC Barcelona / Facebook / Composición Mag

Dónde ver FC Barcelona — Real Betis EN VIVO por TV y Streaming Online

Conoce cuáles son los canales de TV y streaming online disponibles para ver el partido FC Barcelona — Real Betis EN VIVO EN DIRECTO desde el Estadio La Cartuja de Sevilla, por la jornada 9 de LaLiga EA Sports 2026-27.

País / RegiónTV (abierta / pago)Streaming / OTT oficial
EspañaLaLiga TV Bar HDDAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+
Estados UnidosESPN DeportesESPN+, fuboTV, ESPN App
MéxicoSKY SportsSky+, izzi
Costa RicaSKY Sports NorteViX
El SalvadorSKY Sports NorteViX
GuatemalaSKY Sports NorteViX
HondurasSKY Sports NorteViX
NicaraguaSKY Sports NorteViX
PanamáSKY Sports NorteViX
República DominicanaSKY Sports Norte, SKY Plus (feed México–Caribe).ViX
ColombiaDAZN, DSports (DirecTV)DGO, Paramount+
EcuadorDAZN, DSports (DirecTV)DGO, Paramount+
PerúDAZN, DSports (DirecTV)DGO, Paramount+
VenezuelaDAZN, DSports (DirecTV)DGO, Paramount+
ArgentinaDAZN, DSports (DirecTV)DGO, Paramount+
UruguayDAZN, DSports (DirecTV)DGO, Paramount+
BrasilDAZN, DSports (DirecTV)DGO, Paramount+
El Estadio La Cartuja será escenario del partido entre Real Betis y FC Barcelona transmitido en directo por DAZN en España. | Crédito: FC Barcelona / Facebook / Composición Mag
El Estadio La Cartuja será escenario del partido entre Real Betis y FC Barcelona transmitido en directo por DAZN en España. | Crédito: FC Barcelona / Facebook / Composición Mag

Horarios para ver FC Barcelona — Real Betis por LaLiga

Conoce los horarios por país para ver el partido FC Barcelona — Real Betis por la Fecha 9 de LaLiga 2026-27 este sábado 17 de octubre.

PaísHora local
Argentina13:30
Uruguay13:30
Paraguay13:30
Chile13:30
Venezuela12:30
Bolivia12:30
Perú11:30
Colombia11:30
Ecuador11:30
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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