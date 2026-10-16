El Estadio La Cartuja será escenario de un electrizante enfrentamiento este sábado de 17 de octubre de 2026 en punto de las 9:30 a.m. PT / 10:30 a.m. Tiempo del Centro de México / 12:30 p.m. ET / 6:30 p.m. (horario peninsular) , cuando el FC Barcelona visite al Real Betis en la jornada 9 de LaLiga EA Sports 2026/27. Si quieres ver el partido FC Barcelona — Real Betis EN VIVO EN DIRECTO por TV y streaming online, te comparto la lista de canales y plataformas que están disponibles.

El equipo dirigido por Hansi Flick mantiene un inicio de temporada perfecto con 8 victorias en 8 partidos y vienen de derrotar con comodidad 3-0 al Getafe, con anotaciones de Gabriel Jesus, Jules Koundé y el nuevo fichaje Anthony Gordon. La gran figura del torneo viene siendo el juvenil Lamine Yamal, quien lidera la liga con 7 goles y 5 asistencias; sin embargo, su principal baja será su capitán Raphinha por lesión. Por el lado del local, el conjunto comandado por Manuel Pellegrini se consolida como la revelación de la temporada con un gran registro de 6 victorias en 8 jornadas. Los helipolitanos llegan con la moral a tope tras golear 5-2 al Osasuna en su partido más reciente, donde el veterano enganche Isco Alarcón brilló con un doblete.

Cobertura televisiva del encuentro entre Real Betis y FC Barcelona disponible para los aficionados mediante Movistar Plus+ y Movistar LaLiga. | Crédito: FC Barcelona / Facebook / Composición Mag

Dónde ver FC Barcelona — Real Betis EN VIVO por TV y Streaming Online

Conoce cuáles son los canales de TV y streaming online disponibles para ver el partido FC Barcelona — Real Betis EN VIVO EN DIRECTO desde el Estadio La Cartuja de Sevilla, por la jornada 9 de LaLiga EA Sports 2026-27.

País / Región TV (abierta / pago) Streaming / OTT oficial España LaLiga TV Bar HD DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+ Estados Unidos ESPN Deportes ESPN+, fuboTV, ESPN App México SKY Sports Sky+, izzi Costa Rica SKY Sports Norte ViX El Salvador SKY Sports Norte ViX Guatemala SKY Sports Norte ViX Honduras SKY Sports Norte ViX Nicaragua SKY Sports Norte ViX Panamá SKY Sports Norte ViX República Dominicana SKY Sports Norte, SKY Plus (feed México–Caribe). ViX Colombia DAZN, DSports (DirecTV) DGO, Paramount+ Ecuador DAZN, DSports (DirecTV) DGO, Paramount+ Perú DAZN, DSports (DirecTV) DGO, Paramount+ Venezuela DAZN, DSports (DirecTV) DGO, Paramount+ Argentina DAZN, DSports (DirecTV) DGO, Paramount+ Uruguay DAZN, DSports (DirecTV) DGO, Paramount+ Brasil DAZN, DSports (DirecTV) DGO, Paramount+

El Estadio La Cartuja será escenario del partido entre Real Betis y FC Barcelona transmitido en directo por DAZN en España. | Crédito: FC Barcelona / Facebook / Composición Mag

Horarios para ver FC Barcelona — Real Betis por LaLiga

Conoce los horarios por país para ver el partido FC Barcelona — Real Betis por la Fecha 9 de LaLiga 2026-27 este sábado 17 de octubre.

País Hora local Argentina 13:30 Uruguay 13:30 Paraguay 13:30 Chile 13:30 Venezuela 12:30 Bolivia 12:30 Perú 11:30 Colombia 11:30 Ecuador 11:30