Conoce los horarios, canales de TV y dónde ver el clásico español entre FC Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO este domingo 10 de mayo por la jornada 35 de LaLiga EA Sports. (Foto: Composición Mag)
Conoce los horarios, canales de TV y dónde ver el clásico español entre FC Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO este domingo 10 de mayo por la jornada 35 de LaLiga EA Sports. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

El equipo azulgrana podría convertirse en campeón de LaLiga en el clásico español de la fecha 35 cuando reciba en el Spotify Camp Nou al archirrival de toda la vida, con un empate o una victoria. FC Barcelona juega contra Real Madrid este domingo 10 de mayo por la jornada 35 de LaLiga EA Sports, a partir de las 21 horas local, 14 horas ECU/PER/COL, 16 horas ARG/CHI. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo online? A continuación, te comparto por qué canales de televisión y streaming online están disponibles para seguir la cobertura del enfrentamiento en Estados Unidos, España, México, países de Centroamérica y Sudamérica desde cualquier plataforma digital.

El Barcelona afronta la jornada 35 instalado en la cima de la clasificación con 88 puntos, mientras que el Real Madrid persigue desde atrás con 77 unidades. Con solo 12 puntos por disputarse, el escenario es claro: un empate o una victoria blaugrana sellarían matemáticamente el campeonato, mientras que un triunfo blanco prolongaría la pelea por LaLiga hasta el tramo final del calendario.

La particularidad de este clásico reside en que no se trata solo de un golpe moral, sino de una posible coronación, algo que añade una carga emocional enorme al ambiente que se vivirá en el Camp Nou. En clave madridista, el partido se asume casi como una final: no hay margen de error si quieren mantener opciones reales de remontar en las últimas tres jornadas.

¿Dónde ver FC Barcelona - Real Madrid EN VIVO GRATIS por TV y Streaming Online?

El clásico FC Barcelona – Real Madrid del domingo 10 de mayo de 2026 (jornada 35 de LaLiga EA Sports) se juega a las 21:00 hora peninsular en el Spotify Camp Nou y su señal se reparte por derechos regionales de LaLiga.

Región / PaísTV (canales lineales)Streaming / Online principal
EspañaM+ LaLiga (Movistar Plus+), canales LaLiga en operadoras con paquete LaLiga. Movistar Plus+ (app y web), DAZN (dentro del paquete LaLiga según operador).
PortugalCanales con derechos de LaLiga (habitualmente ELEVEN/DAZN local, según contrato vigente). Apps de esos mismos canales (p. ej. DAZN/ELEVEN, según operador portugués).
Reino Unido / IrlandaCanal que tenga paquete de LaLiga (ej.: LaLigaTV / Premier Sports / Viaplay, según acuerdo 25‑26). App propia de ese operador (LaLigaTV/Viaplay/etc.).
Francia, Italia, Alemania, Países BajosCanal premium de fútbol que tiene los derechos (beIN, DAZN o similar según país). App de dicho operador (beIN CONNECT, DAZN, etc.).
Estados Unidos (inglés)ESPN / ESPN2 (según asignación de parrilla), a través de cable o satélite. ESPN+ y ESPN App; Fubo (con canales ESPN).
Estados Unidos (español)ESPN Deportes (cable/satélite). ESPN App, algunos paquetes de Fubo y otros vMVPD con ESPN Deportes.
CanadáTSN o canal con paquete ESPN/LaLiga según operador local. TSN Direct / app asociada o ESPN+ según disponibilidad.
MéxicoCadenas deportivas con derechos de LaLiga (habitualmente SKY Sports / ESPN). Disney+ Premium / Star+ (según integración regional), apps de SKY/ESPN.
Centroamérica (Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá)ESPN (señal regional). Disney+ Premium / Star+ (LatAm), apps de cableoperadores con ESPN.
CaribeESPN Caribbean / canales regionales con derechos de LaLiga. ESPN App / Disney+ Premium según país.
Perú, Colombia, EcuadorESPN (señal Andina). Disney+ Premium (que integra LaLiga), ESPN App.
Bolivia, VenezuelaESPN (señal Sur). Disney+ Premium / ESPN App.
Argentina, Chile, Uruguay, ParaguayESPN (Cono Sur). Disney+ Premium / Star+ (según transición), ESPN App.
BrasilCanal deportivo con paquete LaLiga (ej.: ESPN Brasil). Star+ / Disney+ Premium / ESPN App, según integración local.
África Norte (Magreb)beIN Sports MENA (principal feed). beIN CONNECT MENA.
África subsaharianaCanal con derechos (generalmente SuperSport o canal panregional, según país). App del operador (DStv / SuperSport, etc.).
Oriente Medio y GolfobeIN Sports MENA. beIN CONNECT.
India y subcontinenteCanal con derechos de LaLiga (ej.: Viacom18 / Sports18 en ciclos recientes). JioCinema / app correspondiente.
Sudeste AsiáticoCanales regionales con paquete LaLiga (ej.: SPOTV, beIN SEA o similar). Apps de esos operadores (SPOTV NOW, beIN CONNECT, etc.).
ChinaCanal deportivo estatal o plataforma con derechos (CCTV Sports / iQIYI Sports, según contrato). Apps oficiales de esos servicios.
JapónOperador con derechos de LaLiga (ej.: DAZN Japan en ciclos recientes). DAZN Japan / app del operador.
Oceanía (Australia, NZ)Canal deportivo con derechos (ej.: Optus Sport / beIN / Stan Sport según país). Apps de esos operadores.

¿A qué hora juega FC Barcelona - Real Madrid HOY 10 de mayo?

El clásico Barcelona – Real Madrid del domingo 10 de mayo de 2026 empieza a las 21:00 en España (14:00 en Perú/Colombia) y desde ahí se sacan los horarios regionales.

Región / PaísHora local del partido
España (peninsular)21:00
Islas Canarias20:00
Portugal20:00
Reino Unido / Irlanda20:00
Francia, Italia, Alemania, Países Bajos21:00
México (centro: CDMX)13:00
México (Pacífico: Tijuana)12:00
Guatemala13:00
Honduras13:00
El Salvador13:00
Nicaragua13:00
Costa Rica13:00
Panamá14:00
Estados Unidos – Costa Este (ET)15:00
Estados Unidos – Centro (CT)14:00
Estados Unidos – Pacífico (PT)12:00
Canadá (Toronto, Montreal)15:00
Perú14:00
Colombia14:00
Ecuador14:00
Bolivia15:00
Venezuela15:00
Paraguay15:00
Chile (continental)16:00
Argentina16:00
Uruguay16:00
Brasil (Brasilia, São Paulo)16:00
Marruecos, Argelia, Túnez19:00–20:00 aprox.
Sudáfrica21:00
Arabia Saudí, Catar, EAU22:00–23:00
Turquía22:00
India00:30 (del 11 de mayo)
Indonesia (Jakarta)02:00 (del 11 de mayo)
China (Beijing)03:00 (del 11 de mayo)
Japón04:00 (del 11 de mayo)
Australia (Sydney)05:00 (del 11 de mayo)
Nueva Zelanda (Wellington)07:00 (del 11 de mayo)
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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