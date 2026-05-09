El equipo azulgrana podría convertirse en campeón de LaLiga en el clásico español de la fecha 35 cuando reciba en el Spotify Camp Nou al archirrival de toda la vida, con un empate o una victoria. FC Barcelona juega contra Real Madrid este domingo 10 de mayo por la jornada 35 de LaLiga EA Sports, a partir de las 21 horas local, 14 horas ECU/PER/COL, 16 horas ARG/CHI . ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo online? A continuación, te comparto por qué canales de televisión y streaming online están disponibles para seguir la cobertura del enfrentamiento en Estados Unidos, España, México, países de Centroamérica y Sudamérica desde cualquier plataforma digital.

El Barcelona afronta la jornada 35 instalado en la cima de la clasificación con 88 puntos, mientras que el Real Madrid persigue desde atrás con 77 unidades. Con solo 12 puntos por disputarse, el escenario es claro: un empate o una victoria blaugrana sellarían matemáticamente el campeonato, mientras que un triunfo blanco prolongaría la pelea por LaLiga hasta el tramo final del calendario.

La particularidad de este clásico reside en que no se trata solo de un golpe moral, sino de una posible coronación, algo que añade una carga emocional enorme al ambiente que se vivirá en el Camp Nou. En clave madridista, el partido se asume casi como una final: no hay margen de error si quieren mantener opciones reales de remontar en las últimas tres jornadas.

¿Dónde ver FC Barcelona - Real Madrid EN VIVO GRATIS por TV y Streaming Online?

El clásico FC Barcelona – Real Madrid del domingo 10 de mayo de 2026 (jornada 35 de LaLiga EA Sports) se juega a las 21:00 hora peninsular en el Spotify Camp Nou y su señal se reparte por derechos regionales de LaLiga.

Región / País TV (canales lineales) Streaming / Online principal España M+ LaLiga (Movistar Plus+), canales LaLiga en operadoras con paquete LaLiga. Movistar Plus+ (app y web), DAZN (dentro del paquete LaLiga según operador). Portugal Canales con derechos de LaLiga (habitualmente ELEVEN/DAZN local, según contrato vigente). Apps de esos mismos canales (p. ej. DAZN/ELEVEN, según operador portugués). Reino Unido / Irlanda Canal que tenga paquete de LaLiga (ej.: LaLigaTV / Premier Sports / Viaplay, según acuerdo 25‑26). App propia de ese operador (LaLigaTV/Viaplay/etc.). Francia, Italia, Alemania, Países Bajos Canal premium de fútbol que tiene los derechos (beIN, DAZN o similar según país). App de dicho operador (beIN CONNECT, DAZN, etc.). Estados Unidos (inglés) ESPN / ESPN2 (según asignación de parrilla), a través de cable o satélite. ESPN+ y ESPN App; Fubo (con canales ESPN). Estados Unidos (español) ESPN Deportes (cable/satélite). ESPN App, algunos paquetes de Fubo y otros vMVPD con ESPN Deportes. Canadá TSN o canal con paquete ESPN/LaLiga según operador local. TSN Direct / app asociada o ESPN+ según disponibilidad. México Cadenas deportivas con derechos de LaLiga (habitualmente SKY Sports / ESPN). Disney+ Premium / Star+ (según integración regional), apps de SKY/ESPN. Centroamérica (Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá) ESPN (señal regional). Disney+ Premium / Star+ (LatAm), apps de cableoperadores con ESPN. Caribe ESPN Caribbean / canales regionales con derechos de LaLiga. ESPN App / Disney+ Premium según país. Perú, Colombia, Ecuador ESPN (señal Andina). Disney+ Premium (que integra LaLiga), ESPN App. Bolivia, Venezuela ESPN (señal Sur). Disney+ Premium / ESPN App. Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay ESPN (Cono Sur). Disney+ Premium / Star+ (según transición), ESPN App. Brasil Canal deportivo con paquete LaLiga (ej.: ESPN Brasil). Star+ / Disney+ Premium / ESPN App, según integración local. África Norte (Magreb) beIN Sports MENA (principal feed). beIN CONNECT MENA. África subsahariana Canal con derechos (generalmente SuperSport o canal panregional, según país). App del operador (DStv / SuperSport, etc.). Oriente Medio y Golfo beIN Sports MENA. beIN CONNECT. India y subcontinente Canal con derechos de LaLiga (ej.: Viacom18 / Sports18 en ciclos recientes). JioCinema / app correspondiente. Sudeste Asiático Canales regionales con paquete LaLiga (ej.: SPOTV, beIN SEA o similar). Apps de esos operadores (SPOTV NOW, beIN CONNECT, etc.). China Canal deportivo estatal o plataforma con derechos (CCTV Sports / iQIYI Sports, según contrato). Apps oficiales de esos servicios. Japón Operador con derechos de LaLiga (ej.: DAZN Japan en ciclos recientes). DAZN Japan / app del operador. Oceanía (Australia, NZ) Canal deportivo con derechos (ej.: Optus Sport / beIN / Stan Sport según país). Apps de esos operadores.

¿A qué hora juega FC Barcelona - Real Madrid HOY 10 de mayo?

El clásico Barcelona – Real Madrid del domingo 10 de mayo de 2026 empieza a las 21:00 en España (14:00 en Perú/Colombia) y desde ahí se sacan los horarios regionales.

Región / País Hora local del partido España (peninsular) 21:00 Islas Canarias 20:00 Portugal 20:00 Reino Unido / Irlanda 20:00 Francia, Italia, Alemania, Países Bajos 21:00 México (centro: CDMX) 13:00 México (Pacífico: Tijuana) 12:00 Guatemala 13:00 Honduras 13:00 El Salvador 13:00 Nicaragua 13:00 Costa Rica 13:00 Panamá 14:00 Estados Unidos – Costa Este (ET) 15:00 Estados Unidos – Centro (CT) 14:00 Estados Unidos – Pacífico (PT) 12:00 Canadá (Toronto, Montreal) 15:00 Perú 14:00 Colombia 14:00 Ecuador 14:00 Bolivia 15:00 Venezuela 15:00 Paraguay 15:00 Chile (continental) 16:00 Argentina 16:00 Uruguay 16:00 Brasil (Brasilia, São Paulo) 16:00 Marruecos, Argelia, Túnez 19:00–20:00 aprox. Sudáfrica 21:00 Arabia Saudí, Catar, EAU 22:00–23:00 Turquía 22:00 India 00:30 (del 11 de mayo) Indonesia (Jakarta) 02:00 (del 11 de mayo) China (Beijing) 03:00 (del 11 de mayo) Japón 04:00 (del 11 de mayo) Australia (Sydney) 05:00 (del 11 de mayo) Nueva Zelanda (Wellington) 07:00 (del 11 de mayo)