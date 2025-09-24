Con las bajas confirmadas por lesión de Lamine Yamal, Balde y Gavi, el FC Barcelona buscará mantenerse a la caza del Real Madrid, líder de la clasificación, en su visita al Real Oviedo. El encuentro, correspondiente a la Jornada 6 de LaLiga EA Sports, se disputará este jueves 25 de septiembre en el Estadio Carlos Tartiere de Oviedo (Asturias, España). El árbitro madrileño Miguel Ángel Ortiz Arias, designado por el Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la RFEF, será el encargado de impartir justicia.

El equipo de Hansi Flick llega tras golear 3-0 al Getafe, con doblete de Ferran Torres y un tanto de Dani Olmo, resultado que le mantiene segundo con 13 puntos, los mismos que el Villarreal. Por su parte, los dirigidos por Veljko Paunović sufrieron su cuarta derrota consecutiva (1-0 ante el Elche) y ocupan la decimoctava posición con solo 3 unidades.

¿Dónde ver FC Barcelona — Real Oviedo EN DIRECTO ONLINE por LaLiga 2025?

En España, el juego entre FC Barcelona y Real Oviedo será televisado por DAZN LaLiga (Dial 55 de Movistar+; Dial 113 de Orange TV), DAZN LaLiga 2 (Dial 58 de Movistar+; Dial 114 de Orange TV), LaLiga TV Bar (Dial 300 de Movistar+) y las plataformas online de Movistar Plus+, DAZN Spain y Amazon Prime Video.

Canales TV para ver FC Barcelona — Real Oviedo

España : DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Amazon Prime Video, LaLiga TV Bar HD y Movistar Plus

: DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Amazon Prime Video, LaLiga TV Bar HD y Movistar Plus Estados Unidos : ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes

: ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras : SKY Sports y SKY Plus

: SKY Sports y SKY Plus Argentina, Perú, Ecuador, Uruguay, Chile, Colombia y Venezuela : DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV GO (DGO)

: DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV GO (DGO) Paraguay y Bolivia : TiGo Sports y TiGo Play

: TiGo Sports y TiGo Play Canadá: TSN+, Amazon Prime Video y TSN3

¿A qué hora juega FC Barcelona — Real Oviedo por LaLiga 2025?

El duelo entre FC Barcelona y Real Oviedo empieza a partir de las 21:30 del horario peninsular (20:30 en Islas Canarias) este jueves 25 de septiembre por la Jornada 6 de LaLiga 2025-26 desde el Estadio Municipal Carlos en Tartiere, España.

Horarios para ver FC Barcelona — Real Oviedo

13:30 horas de México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala

14:30 horas de Perú, Ecuador, Colombia y Panamá

15:30 horas de Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Bolivia, Cuba y Canadá

16:30 horas de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay

20:30 horas de Reino Unido e Irlanda

21:30 horas de España, Alemania, Italia y Francia

En Estados Unidos

3:30 pm ET

2:30 pm CT

1:30 pm MT

12:30 pm PT

