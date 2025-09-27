En la séptima jornada de LaLiga EA Sports, el FC Barcelona juega como local ante la Real Sociedad en el Estadio Olímpico de Montjuic.este domingo 28 de septiembre, a partir de las 6:30 p.m. (horario peninsular). Los dirigidos por Hansi Flick siguen adelante con el objetivo de retener el título, mientras que el equipo de Sergio Francisco visita la ciudad condal después de haber logrado su primer triunfo del curso. Desde España, México y Estados Unidos, conoce cuáles son los canales de TV y dónde ver online el partido en vivo y en directo desde cualquier dispositivo móvil.

Dónde ver FC Barcelona vs. Real Sociedad EN VIVO y EN DIRECTO

La retransmisión del partido FC Barcelona vs. Real Sociedad estará disponible en Movistar Plus a través de M+ LALIGA, M+ LALIGA HDR, Movistar Plus+, M+ LALIGA 2 y LaLiga TV Bar. También se podrá ver en Orange Fútbol 1. Para obtener toda la información y seguir el directo, consulta la web de Mundo Deportivo.

Desde México, podrás ver el partido en vivo y en directo por la señal de SKY Sports, en Estados Unidos por la señal de ESPN+ y Fubo Sports; finalmente, en los países de Sudamérica en ESPN y Disney+.

PAÍS CANALES TV / ONLINE España M+ LALIGA, M+ LALIGA HDR, Movistar Plus+, M+ LALIGA 2 México SKY Sports Estados Unidos ESPN+ y Fubo Sports Sudamérica ESPN y Disney+

A qué hora juega FC Barcelona vs. Real Sociedad por LaLiga

México (CDMX): 10:30 horas

Colombia, Ecuador, Perú: 11:30 horas

Venezuela, Bolivia: 12:30 horas

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil: 13:30 horas

EE.UU. (ET): 12:30 horas

Ciudad: Barcelona, España

Fecha: domingo 28 de septiembre

Partido: FC Barcelona vs. Real Sociedad

Estadio: Estadio Olímpico de Montjuic

Jornada: Séptima de LaLiga EA Sports 2025-2026