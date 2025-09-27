FC Barcelona recibe a Real Sociedad en Montjuic, por la jornada 7 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Conoce dónde verlo por TV y streaming online. (Foto: Composición Mag)
FC Barcelona recibe a Real Sociedad en Montjuic, por la jornada 7 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Conoce dónde verlo por TV y streaming online. (Foto: Composición Mag)
Jairo Rúa

En la séptima jornada de LaLiga EA Sports, el FC Barcelona juega como local ante la Real Sociedad en el Estadio Olímpico de Montjuic.este domingo 28 de septiembre, a partir de las 6:30 p.m. (horario peninsular). Los dirigidos por Hansi Flick siguen adelante con el objetivo de retener el título, mientras que el equipo de Sergio Francisco visita la ciudad condal después de haber logrado su primer triunfo del curso. Desde España, México y Estados Unidos, conoce cuáles son los canales de TV y dónde ver online el partido en vivo y en directo desde cualquier dispositivo móvil.

Dónde ver FC Barcelona vs. Real Sociedad EN VIVO y EN DIRECTO

La retransmisión del partido FC Barcelona vs. Real Sociedad estará disponible en Movistar Plus a través de M+ LALIGA, M+ LALIGA HDR, Movistar Plus+, M+ LALIGA 2 y LaLiga TV Bar. También se podrá ver en Orange Fútbol 1. Para obtener toda la información y seguir el directo, consulta la web de Mundo Deportivo.

Desde México, podrás ver el partido en vivo y en directo por la señal de SKY Sports, en Estados Unidos por la señal de ESPN+ y Fubo Sports; finalmente, en los países de Sudamérica en ESPN y Disney+.

PAÍSCANALES TV / ONLINE
EspañaM+ LALIGA, M+ LALIGA HDR, Movistar Plus+, M+ LALIGA 2
MéxicoSKY Sports
Estados UnidosESPN+ y Fubo Sports
SudaméricaESPN y Disney+

A qué hora juega FC Barcelona vs. Real Sociedad por LaLiga

  • México (CDMX): 10:30 horas
  • Colombia, Ecuador, Perú: 11:30 horas
  • Venezuela, Bolivia: 12:30 horas
  • Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil: 13:30 horas
  • EE.UU. (ET): 12:30 horas

Dónde, a qué hora y cómo ver el FC Barcelona vs. Real Sociedad

  • Ciudad: Barcelona, España
  • Fecha: domingo 28 de septiembre
  • Partido: FC Barcelona vs. Real Sociedad
  • Horario: 12.30 horas (ET), 10.30 horas (México), 18.30 horas (España)
  • Estadio: Estadio Olímpico de Montjuic
  • Jornada: Séptima de LaLiga EA Sports 2025-2026
