El flamante campeón de la Supercopa de España, el FC Barcelona juega ante Real Sociedad en el Estadio de Anoeta por la jornada 20 de LaLiga 2025-2026. El partido será este domingo 18 de enero a partir de las 21:00 horario peninsular, Los culés atraviesan el momento más dulce de la temporada, tras llevarse los tres puntos en cada uno de los últimos nueve compromisos ligueros. Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido en vivo en directo online desde Estados Unidos, México, España y otras partes del mundo desde cualquier dispositivo móvil.
Tras imponerse 2-1 al Getafe en la jornada anterior gracias a los tantos de Brais Méndez y Jon Aramburu, la Real Sociedad llega a este encuentro situada en la undécima posición con 21 puntos. En la otra acera, el FC Barcelona de Hansi Flick se mantiene firme en la cima del campeonato con 49 unidades —cuatro más que el Real Madrid— tras superar recientemente al Espanyol por 2-0, con goles de Dani Olmo y Robert Lewandowski.
Dónde ver FC Barcelona - Real Sociedad EN VIVO GRATIS por TV y Online
El FC Barcelona vs. Real Sociedad del domingo 18 de enero de 2026 por la fecha 20 de LaLiga se emitirá en DAZN/DAZN LaLiga en España, ESPN/Disney+ en Sudamérica, ESPN en EE. UU. y Sky en México, además de los tenedores globales habituales de derechos de LaLiga en cada país.
|País / región
|Canal(es) de TV principal(es) para el partido
|Streaming / señal online asociada
|Estados Unidos
|ESPN Deportes, ESPN2/ESPN (según parrilla)
|ESPN+ (cobertura principal), ESPN App, fuboTV/Fubo Sports
|México
|Sky Sports (sistema Sky), posible ventana en Canal 5 para LaLiga
|Sky Blue To Go / Sky Go; ViX+ en Tigo (para Centroamérica, ver abajo)
|Guatemala
|Sky Sports (feed Centroamérica)
|ViX+ en Tigo (LaLiga)
|El Salvador
|Sky Sports
|ViX+ en Tigo
|Honduras
|Sky Sports
|ViX+ en Tigo
|Nicaragua
|Sky Sports
|ViX+ en Tigo
|Costa Rica
|Sky Sports
|ViX+ en Tigo
|Panamá
|Sky Sports
|ViX+ en Tigo
|Rep. Dominicana
|Sky Sports
|ViX+ en Tigo
|Argentina
|ESPN (feed Cono Sur)
|Disney+ Premium / Plan Premium con ESPN (Sudamérica), ESPN App
|Chile
|ESPN
|Disney+ Premium (Sudamérica), ESPN App
|Uruguay
|ESPN
|Disney+ Premium (Sudamérica), ESPN App
|Colombia
|ESPN
|Disney+ Premium (Sudamérica), ESPN App
|Perú
|ESPN
|Disney+ Premium (Sudamérica), ESPN App
|Ecuador
|ESPN
|Disney+ Premium (Sudamérica), ESPN App
|Venezuela
|ESPN
|Disney+ Premium (Sudamérica), ESPN App
|Bolivia
|ESPN; Tigo Sports tiene derechos LaLiga
|Tigo Sports App; Disney+ Premium (si aplica paquete Sudamérica)
|Paraguay
|ESPN; Tigo Sports
|Tigo Sports App; Disney+ Premium / ESPN App
|Brasil
|ESPN Brasil
|Star+/ESPN App Brasil
|España
|DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, LaLiga TV Bar (para bares)
|DAZN (app y web, incluye señal LaLiga), plataformas integradas en operadores (Movistar Plus+ con DAZN LaLiga)
|Reino Unido
|Premier Sports 2 / LaLigaTV (vía Viaplay) para este partido
|Viaplay / Premier Sports Player, STV Player según acuerdo local
|Irlanda
|Premier Sports / Viaplay
|Viaplay Player
|Francia
|beIN Sports (LaLiga)
|beIN SPORTS CONNECT
|Alemania
|DAZN (LaLiga)
|DAZN
|Italia
|DAZN (LaLiga)
|DAZN
|Portugal
|DAZN Portugal (LaLiga)
|DAZN
|Países Bajos
|Ziggo Sport (LaLiga)
|Ziggo GO
|Bélgica
|DAZN
|DAZN
|Suiza
|Blue Sport
|Blue Sport streaming
|Austria
|DAZN
|DAZN
|Dinamarca
|TV 2 Sport
|TV 2 Play
|Suecia
|C More Sport
|C More streaming
|Noruega
|TV 2 Sport
|TV 2 Play
|Polonia
|Eleven Sports, NC+
|OTT de Eleven / Polsat Box Go
|Rep. Checa
|Nova Sport, Premier Sport
|OTT de Nova / Premier
|Rumanía
|Digi Sport, Prima Sport
|Digi Online / Prima Play
|Turquía
|S Sport
|S Sport Plus
|Canadá
|TSN, RDS (LaLiga)
|TSN Direct, RDS Direct
|Caribe (zona general)
|SportsMax, ESPN
|SportsMax App, ESPN Play según país
|Oriente Medio y Norte de África
|beIN SPORTS (red de canales MENA)
|beIN CONNECT
|India
|Sports18 Network
|JioCinema u OTT ligado a Sports18
|Australia
|Optus Sport
|Optus Sport App
