Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido FC Barcelona vs. Real Sociedad EN VIVO EN DIRECTO ONLINE por la jornada 20 de LaLiga. (Foto: Composición Mag)
El flamante campeón de la Supercopa de España, el FC Barcelona juega ante Real Sociedad en el Estadio de Anoeta por la jornada 20 de LaLiga 2025-2026. El partido será este domingo 18 de enero a partir de las 21:00 horario peninsular, Los culés atraviesan el momento más dulce de la temporada, tras llevarse los tres puntos en cada uno de los últimos nueve compromisos ligueros. Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido en vivo en directo online desde Estados Unidos, México, España y otras partes del mundo desde cualquier dispositivo móvil.

Tras imponerse 2-1 al Getafe en la jornada anterior gracias a los tantos de Brais Méndez y Jon Aramburu, la Real Sociedad llega a este encuentro situada en la undécima posición con 21 puntos. En la otra acera, el FC Barcelona de Hansi Flick se mantiene firme en la cima del campeonato con 49 unidades —cuatro más que el Real Madrid— tras superar recientemente al Espanyol por 2-0, con goles de Dani Olmo y Robert Lewandowski.

Dónde ver FC Barcelona - Real Sociedad EN VIVO GRATIS por TV y Online

El FC Barcelona vs. Real Sociedad del domingo 18 de enero de 2026 por la fecha 20 de LaLiga se emitirá en DAZN/DAZN LaLiga en España, ESPN/Disney+ en Sudamérica, ESPN en EE. UU. y Sky en México, además de los tenedores globales habituales de derechos de LaLiga en cada país.

País / regiónCanal(es) de TV principal(es) para el partidoStreaming / señal online asociada
Estados UnidosESPN Deportes, ESPN2/ESPN (según parrilla) ESPN+ (cobertura principal), ESPN App, fuboTV/Fubo Sports
MéxicoSky Sports (sistema Sky), posible ventana en Canal 5 para LaLiga Sky Blue To Go / Sky Go; ViX+ en Tigo (para Centroamérica, ver abajo) ​
GuatemalaSky Sports (feed Centroamérica) ViX+ en Tigo (LaLiga) ​
El SalvadorSky Sports ​ViX+ en Tigo ​
HondurasSky Sports ​ViX+ en Tigo ​
NicaraguaSky Sports ​ViX+ en Tigo ​
Costa RicaSky Sports ​ViX+ en Tigo ​
PanamáSky Sports ​ViX+ en Tigo ​
Rep. DominicanaSky Sports ​ViX+ en Tigo ​
ArgentinaESPN (feed Cono Sur) ​Disney+ Premium / Plan Premium con ESPN (Sudamérica), ESPN App ​
ChileESPN Disney+ Premium (Sudamérica), ESPN App ​
UruguayESPN Disney+ Premium (Sudamérica), ESPN App ​
ColombiaESPN Disney+ Premium (Sudamérica), ESPN App ​
PerúESPN Disney+ Premium (Sudamérica), ESPN App ​
EcuadorESPN Disney+ Premium (Sudamérica), ESPN App ​
VenezuelaESPN Disney+ Premium (Sudamérica), ESPN App ​
BoliviaESPN; Tigo Sports tiene derechos LaLiga ​Tigo Sports App; Disney+ Premium (si aplica paquete Sudamérica)
ParaguayESPN; Tigo Sports ​Tigo Sports App; Disney+ Premium / ESPN App
BrasilESPN Brasil Star+/ESPN App Brasil
EspañaDAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, LaLiga TV Bar (para bares) DAZN (app y web, incluye señal LaLiga), plataformas integradas en operadores (Movistar Plus+ con DAZN LaLiga)
Reino UnidoPremier Sports 2 / LaLigaTV (vía Viaplay) para este partido Viaplay / Premier Sports Player, STV Player según acuerdo local
IrlandaPremier Sports / Viaplay ​Viaplay Player
FranciabeIN Sports (LaLiga) ​beIN SPORTS CONNECT ​
AlemaniaDAZN (LaLiga) ​DAZN ​
ItaliaDAZN (LaLiga) ​DAZN ​
PortugalDAZN Portugal (LaLiga) ​DAZN
goaltheball+1​
Países BajosZiggo Sport (LaLiga) ​Ziggo GO ​
BélgicaDAZN ​DAZN ​
SuizaBlue Sport ​Blue Sport streaming ​
AustriaDAZN ​DAZN ​
DinamarcaTV 2 Sport ​TV 2 Play ​
SueciaC More Sport ​C More streaming ​
NoruegaTV 2 Sport ​TV 2 Play ​
PoloniaEleven Sports, NC+ ​OTT de Eleven / Polsat Box Go ​
Rep. ChecaNova Sport, Premier Sport ​OTT de Nova / Premier ​
RumaníaDigi Sport, Prima Sport ​Digi Online / Prima Play ​
TurquíaS Sport ​S Sport Plus ​
CanadáTSN, RDS (LaLiga) TSN Direct, RDS Direct
Caribe (zona general)SportsMax, ESPN ​SportsMax App, ESPN Play según país ​
Oriente Medio y Norte de ÁfricabeIN SPORTS (red de canales MENA) ​beIN CONNECT ​
IndiaSports18 Network JioCinema u OTT ligado a Sports18
AustraliaOptus Sport ​Optus Sport App

Fecha, hora, TV y online para ver FC Barcelona vs. Real Sociedad

FC Barcelona vs. Real Sociedad se miden en la Jornada 20 de LaLiga. Consulta a quéhora y dónde ver el partido este domingo 18 de enero del 2026.

  • Partido: FC Barcelona vs. Real vs Sociedad
  • Fase: Jornada 20 de LaLiga
  • Fecha: Domingo 18 de enero de 2026
  • Horario: 14:00 horas (CDMX), 15:00 horas (COL, PER, ECU); 21:00 (ESP)
  • Sede: Estadio de Anoeta
  • Transmisión: SKY Sports
