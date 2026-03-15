El Spotify Camp Nou se prepara para una tarde vibrante este domingo 15 de marzo de 2026, cuando el Barcelona reciba a Sevilla por la jornada 28 de LaLiga 2025/26. Un encuentro de alta exigencia táctica y muy importante para los blaugranas. El duelo promete emociones intensas desde las 16.15 horas peninsulares de España. Si quieres ver el partido en vivo en directo por TV y streaming online, te comparto la lista de canales y plataformas que están disponibles.
El equipo de Hansi Flick llega a este compromiso tras empatar 1-1 de manera agónica frente al Newcastle United en la UEFA Champions League. En su último partido por LaLiga, el conjunto azulgrana consiguió una ajustada victoria por 1-0 ante el Athletic Club. Por su parte, el Sevilla afronta este duelo luego de empatar 1-1 frente al Rayo Vallecano en el campeonato español, resultado que lo mantiene ubicado en la posición 14 de la tabla.
Dónde ver Barcelona vs. Sevilla EN VIVO por TV y Streaming Online
Conoce cuáles son los canales de TV y streaming online disponibles para ver el partido Barcelona vs. Sevilla EN VIVO EN DIRECTO desde el Spotify Camp Nou.
|País / Región
|TV (abierta / pago)
|Streaming / OTT oficial
|España
|Movistar LaLiga / LaLiga TV (según paquete Movistar Plus+ y otros operadores con derechos LaLiga).
|Movistar Plus+ (app y web con suscripción con paquete LaLiga).
|Estados Unidos
|ESPN, ESPN2, ESPN Deportes (según programación de la jornada).
|ESPN+ (cobertura principal de LaLiga en inglés y español), app ESPN con cuenta ESPN+.
|México
|SKY Sports, SKY Plus (TV de pago satelital).
|Blue To Go / SKY Go (OTT de SKY México con paquete fútbol/LaLiga).
|Costa Rica
|SKY Sports, SKY Plus.
|Blue To Go / SKY Go regional.
|El Salvador
|SKY Sports, SKY Plus.
|Blue To Go / SKY Go regional.
|Guatemala
|SKY Sports, SKY Plus.
|Blue To Go / SKY Go regional.
|Honduras
|SKY Sports, SKY Plus.
|Blue To Go / SKY Go regional.
|Nicaragua
|SKY Sports, SKY Plus.
|Blue To Go / SKY Go regional.
|Panamá
|SKY Sports, SKY Plus.
|Blue To Go / SKY Go regional.
|República Dominicana
|SKY Sports, SKY Plus (feed México–Caribe).
|Blue To Go / SKY Go regional.
|Colombia
|Señales deportivas del operador que tenga derechos LaLiga en 25/26 (revisar parrilla local: usualmente paquetes fútbol en cable/satélite).
|OTT / app del operador (Claro video, Movistar TV, etc.) con paquete deportes / LaLiga.
|Ecuador
|Canal del Fútbol (CDF) cuando mantiene derechos de competiciones españolas en 25/26.
|Plataforma online del Canal del Fútbol.
|Perú
|Señales deportivas de Movistar cuando posee ventana LaLiga 25/26.
|Movistar TV App / Movistar Play con suscripción fútbol.
|Venezuela
|Canales deportivos locales (Meridiano TV u otros según acuerdos de ciclo LaLiga).
|OTT / apps de operadores locales (Inter, SimpleTV, etc.).
|Argentina
|Señales fútbol internacional dentro de Flow Sports / paquetes deportes en cable.
|Flow App (Cablevisión Flow) con paquete deportes.
|Uruguay
|Paquetes deportivos ligados a Flow u operadores con derechos Cono Sur.
|Flow App u OTT del operador con derechos.
|Paraguay
|Paquetes deportivos ligados a Flow u operadores del Cono Sur.
|Flow App u OTT del operador con derechos.
|Brasil
|ESPN Brasil (cuando programa partidos de LaLiga en la jornada).
|Star+ / Disney+ (bundle deportes) y OTT de operadores como Claro TV+, Vivo Play, Sky+, según contrato vigente.
Horarios para ver el partido Barcelona vs. Sevilla EN VIVO por LaLiga 2025-26
Conoce los horarios por país para ver el partido Barcelona vs. Sevilla este domingo 15 de marzo de 2026.
|País
|Hora local
|Argentina
|12:15
|Uruguay
|12:15
|Paraguay
|12:15
|Chile
|12:15
|Venezuela
|11:15
|Bolivia
|11:15
|Perú
|10:15
|Colombia
|10:15
|Ecuador
|10:15