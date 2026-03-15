El Spotify Camp Nou se prepara para una tarde vibrante este domingo 15 de marzo de 2026, cuando el Barcelona reciba a Sevilla por la jornada 28 de LaLiga 2025/26. Un encuentro de alta exigencia táctica y muy importante para los blaugranas. El duelo promete emociones intensas desde las 16.15 horas peninsulares de España . Si quieres ver el partido en vivo en directo por TV y streaming online, te comparto la lista de canales y plataformas que están disponibles.

El equipo de Hansi Flick llega a este compromiso tras empatar 1-1 de manera agónica frente al Newcastle United en la UEFA Champions League. En su último partido por LaLiga, el conjunto azulgrana consiguió una ajustada victoria por 1-0 ante el Athletic Club. Por su parte, el Sevilla afronta este duelo luego de empatar 1-1 frente al Rayo Vallecano en el campeonato español, resultado que lo mantiene ubicado en la posición 14 de la tabla.

Dónde ver Barcelona vs. Sevilla EN VIVO por TV y Streaming Online

Conoce cuáles son los canales de TV y streaming online disponibles para ver el partido Barcelona vs. Sevilla EN VIVO EN DIRECTO desde el Spotify Camp Nou.

País / Región TV (abierta / pago) Streaming / OTT oficial España Movistar LaLiga / LaLiga TV (según paquete Movistar Plus+ y otros operadores con derechos LaLiga). Movistar Plus+ (app y web con suscripción con paquete LaLiga). Estados Unidos ESPN, ESPN2, ESPN Deportes (según programación de la jornada). ESPN+ (cobertura principal de LaLiga en inglés y español), app ESPN con cuenta ESPN+. México SKY Sports, SKY Plus (TV de pago satelital). Blue To Go / SKY Go (OTT de SKY México con paquete fútbol/LaLiga). Costa Rica SKY Sports, SKY Plus. Blue To Go / SKY Go regional. El Salvador SKY Sports, SKY Plus. Blue To Go / SKY Go regional. Guatemala SKY Sports, SKY Plus. Blue To Go / SKY Go regional. Honduras SKY Sports, SKY Plus. Blue To Go / SKY Go regional. Nicaragua SKY Sports, SKY Plus. Blue To Go / SKY Go regional. Panamá SKY Sports, SKY Plus. Blue To Go / SKY Go regional. República Dominicana SKY Sports, SKY Plus (feed México–Caribe). Blue To Go / SKY Go regional. Colombia Señales deportivas del operador que tenga derechos LaLiga en 25/26 (revisar parrilla local: usualmente paquetes fútbol en cable/satélite). OTT / app del operador (Claro video, Movistar TV, etc.) con paquete deportes / LaLiga. Ecuador Canal del Fútbol (CDF) cuando mantiene derechos de competiciones españolas en 25/26. Plataforma online del Canal del Fútbol. Perú Señales deportivas de Movistar cuando posee ventana LaLiga 25/26. Movistar TV App / Movistar Play con suscripción fútbol. Venezuela Canales deportivos locales (Meridiano TV u otros según acuerdos de ciclo LaLiga). OTT / apps de operadores locales (Inter, SimpleTV, etc.). Argentina Señales fútbol internacional dentro de Flow Sports / paquetes deportes en cable. Flow App (Cablevisión Flow) con paquete deportes. Uruguay Paquetes deportivos ligados a Flow u operadores con derechos Cono Sur. Flow App u OTT del operador con derechos. Paraguay Paquetes deportivos ligados a Flow u operadores del Cono Sur. Flow App u OTT del operador con derechos. Brasil ESPN Brasil (cuando programa partidos de LaLiga en la jornada). Star+ / Disney+ (bundle deportes) y OTT de operadores como Claro TV+, Vivo Play, Sky+, según contrato vigente.

Horarios para ver el partido Barcelona vs. Sevilla EN VIVO por LaLiga 2025-26

Conoce los horarios por país para ver el partido Barcelona vs. Sevilla este domingo 15 de marzo de 2026.

País Hora local Argentina 12:15 Uruguay 12:15 Paraguay 12:15 Chile 12:15 Venezuela 11:15 Bolivia 11:15 Perú 10:15 Colombia 10:15 Ecuador 10:15