Barcelona y Sevilla se ven las caras en el Camp Nou este domingo 15 de marzo (Foto: Imagen creada por MAG con apoyo de la IA Gemini)
Barcelona y Sevilla se ven las caras en el Camp Nou este domingo 15 de marzo (Foto: Imagen creada por MAG con apoyo de la IA Gemini)
Enzo Mori
Enzo Mori

El Spotify Camp Nou se prepara para una tarde vibrante este domingo 15 de marzo de 2026, cuando el Barcelona reciba a Sevilla por la jornada 28 de LaLiga 2025/26. Un encuentro de alta exigencia táctica y muy importante para los blaugranas. El duelo promete emociones intensas desde las 16.15 horas peninsulares de España. Si quieres ver el partido en vivo en directo por TV y streaming online, te comparto la lista de canales y plataformas que están disponibles.

El equipo de Hansi Flick llega a este compromiso tras empatar 1-1 de manera agónica frente al Newcastle United en la UEFA Champions League. En su último partido por LaLiga, el conjunto azulgrana consiguió una ajustada victoria por 1-0 ante el Athletic Club. Por su parte, el Sevilla afronta este duelo luego de empatar 1-1 frente al Rayo Vallecano en el campeonato español, resultado que lo mantiene ubicado en la posición 14 de la tabla.

Dónde ver Barcelona vs. Sevilla EN VIVO por TV y Streaming Online

Conoce cuáles son los canales de TV y streaming online disponibles para ver el partido Barcelona vs. Sevilla EN VIVO EN DIRECTO desde el Spotify Camp Nou.

País / RegiónTV (abierta / pago)Streaming / OTT oficial
EspañaMovistar LaLiga / LaLiga TV (según paquete Movistar Plus+ y otros operadores con derechos LaLiga).Movistar Plus+ (app y web con suscripción con paquete LaLiga).
Estados UnidosESPN, ESPN2, ESPN Deportes (según programación de la jornada).ESPN+ (cobertura principal de LaLiga en inglés y español), app ESPN con cuenta ESPN+.
MéxicoSKY Sports, SKY Plus (TV de pago satelital).Blue To Go / SKY Go (OTT de SKY México con paquete fútbol/LaLiga).
Costa RicaSKY Sports, SKY Plus.Blue To Go / SKY Go regional.
El SalvadorSKY Sports, SKY Plus.Blue To Go / SKY Go regional.
GuatemalaSKY Sports, SKY Plus.Blue To Go / SKY Go regional.
HondurasSKY Sports, SKY Plus.Blue To Go / SKY Go regional.
NicaraguaSKY Sports, SKY Plus.Blue To Go / SKY Go regional.
PanamáSKY Sports, SKY Plus.Blue To Go / SKY Go regional.
República DominicanaSKY Sports, SKY Plus (feed México–Caribe).Blue To Go / SKY Go regional.
ColombiaSeñales deportivas del operador que tenga derechos LaLiga en 25/26 (revisar parrilla local: usualmente paquetes fútbol en cable/satélite).OTT / app del operador (Claro video, Movistar TV, etc.) con paquete deportes / LaLiga.
EcuadorCanal del Fútbol (CDF) cuando mantiene derechos de competiciones españolas en 25/26.Plataforma online del Canal del Fútbol.
PerúSeñales deportivas de Movistar cuando posee ventana LaLiga 25/26.Movistar TV App / Movistar Play con suscripción fútbol.
VenezuelaCanales deportivos locales (Meridiano TV u otros según acuerdos de ciclo LaLiga).OTT / apps de operadores locales (Inter, SimpleTV, etc.).
ArgentinaSeñales fútbol internacional dentro de Flow Sports / paquetes deportes en cable.Flow App (Cablevisión Flow) con paquete deportes.
UruguayPaquetes deportivos ligados a Flow u operadores con derechos Cono Sur.Flow App u OTT del operador con derechos.
ParaguayPaquetes deportivos ligados a Flow u operadores del Cono Sur.Flow App u OTT del operador con derechos.
BrasilESPN Brasil (cuando programa partidos de LaLiga en la jornada).Star+ / Disney+ (bundle deportes) y OTT de operadores como Claro TV+, Vivo Play, Sky+, según contrato vigente.

Horarios para ver el partido Barcelona vs. Sevilla EN VIVO por LaLiga 2025-26

Conoce los horarios por país para ver el partido Barcelona vs. Sevilla este domingo 15 de marzo de 2026.

PaísHora local
Argentina12:15
Uruguay12:15
Paraguay12:15
Chile12:15
Venezuela11:15
Bolivia11:15
Perú10:15
Colombia10:15
Ecuador10:15
SOBRE EL AUTOR

Periodista con experiencia en redacción y creación de contenido digital. Soy licenciado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Trabajé en medios de comunicación y agencias de marketing. Experiencia también como fotógrafo en campos deportivos.

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