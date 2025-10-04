El Sevilla FC se enfrenta a FC Barcelona en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, este domingo 5 de octubre, a partir de las 4:15 pm. (horario peninsular) por la jornada 8 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Este duelo con rachas positivas es crucial, ya que el equipo azulgrana buscará mantener su posición de líder. Desde España, México y Estados Unidos, conoce por qué canales de TV y dónde ver streaming online desde cualquier dispositivo móvil.

Ahora que son líderes, el imperativo es no permitirse errores ni ceder más puntos en la clasificación, pues el Real Madrid podría aprovechar el más mínimo desliz para recuperar inmediatamente el liderato. Tras el empate de la tercera jornada con el Rayo Vallecano, los azulgranas han encadenado cuatro victorias seguidas y buscarán la quinta consecutiva en su próximo compromiso contra el Sevilla.

Dónde ver FC Barcelona-Sevilla EN VIVO ONLINE por LaLiga

Este domingo 5 de octubre juega FC Barcelona-Sevilla en vivo online, por la jornada 8 de LaLiga 2025-2026 , a partir de las 16:15 p.m. (España), 11:15 a.m. (Argentina), 10:15 a.m. (Este de Estados Unidos), 8:15 a.m. (CDMX). A continuación, conoce qué canales de TV y streaming pasan el partido en directo desde el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

España: Movistar La Liga y Movistar Plus+

Movistar La Liga y Movistar Plus+ México y Centroamérica: Sky Sports e Izzi Go

Sky Sports e Izzi Go Estados Unidos: ESPN Deportes en DirecTV , ESPN, Fubo (prueba gratuita)

ESPN Deportes en DirecTV ESPN, Fubo (prueba gratuita) Argentina: DSports y DGO

Alineaciones posibles de FC Barcelona y Sevilla

FC Barcelona (4-2-3-1): Szczesny; Balde, Eric García, Araújo, Koundé; De Jong, Pedri; Rashford, Olmo, Yamal; y Lewandowski. Entrenador: Hansi Flick.

Sevilla FC (3-4-3): Vlachodimos; Marcao, Cardoso, Azpilicueta; Suazo, Mendy, Agoumé, Carmona; Vargas, Romero y Alexis Sánchez. Entrenador: Matías Almeyda.