VALENCIA (ESPAÑA), 06/09/2026.- Consulta el horario y los canales de TV para ver Barcelona vs. Valencia EN VIVO por la jornada 4 de LaLiga EA Sports 2026-27. FOTO DE NOÉ YACTAYO CON IMÁGENES DE LALIGA EA SPORTS
VALENCIA (ESPAÑA), 06/09/2026.- Consulta el horario y los canales de TV para ver Barcelona vs. Valencia EN VIVO por la jornada 4 de LaLiga EA Sports 2026-27. FOTO DE NOÉ YACTAYO CON IMÁGENES DE LALIGA EA SPORTS
/ NOÉ YACTAYO
Noé Yactayo
Noé Yactayo

El FC Barcelona visita este domingo 6 de septiembre al Valencia CF en Mestalla, en uno de los encuentros más atractivos de la cuarta jornada de LaLiga EA Sports 2026-27. El conjunto azulgrana llega con un arranque perfecto, después de ganar sus tres primeros partidos, mientras que el equipo valencianista afronta el duelo con la necesidad de conseguir su primera victoria del campeonato.

El equipo de Hansi Flick suma nueve puntos y viene de derrotar 5-2 al Rayo Vallecano, un resultado que confirmó su capacidad ofensiva en este inicio de temporada. El Valencia, dirigido por Carlos Corberán, solo ha conseguido un punto en las tres primeras fechas y llega después de perder 3-1 ante el Deportivo en Riazor.

Mestalla ofrece, además, un antecedente que obliga al Barcelona a no confiarse. El Valencia ganó 3-1 en el último enfrentamiento entre ambos equipos disputado en este estadio. Con realidades diferentes en la tabla, el conjunto local buscará repetir aquella actuación, mientras que el cuadro catalán intentará mantener su pleno de triunfos.

¿A qué hora juega Valencia vs. Barcelona hoy?

El partido se disputará este domingo 6 de septiembre de 2026 en el estadio de Mestalla, en Valencia. El encuentro corresponde a la cuarta jornada de LaLiga EA Sports 2026-27 y comenzará a las 16:15 horas de España.

PaísHora
España16:15
México08:15
Perú09:15
Colombia09:15
Ecuador09:15
Estados Unidos10:15 a. m. ET / 7:15 a. m. PT
Venezuela10:15
Bolivia10:15
Paraguay10:15
Argentina11:15
Uruguay11:15
Chile11:15
Brasil11:15

¿Dónde ver Valencia vs. Barcelona EN VIVO por TV y streaming?

En México, el partido será transmitido por Sky Sports, mientras que Sky+ ofrecerá la alternativa para seguirlo por Internet, de acuerdo con el paquete contratado.

La señal de Sky Sports Norte también estará disponible en distintos mercados de Centroamérica y el Caribe. En Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana, la transmisión podrá seguirse por esa señal, con ViX como opción de streaming. En Panamá se sumará Rush Sports 3 a la oferta televisiva.

Para los aficionados en Estados Unidos, la transmisión en español estará a cargo de ESPN Deportes, con ESPN+ y ESPN App entre las alternativas digitales indicadas para este mercado. En España, el encuentro podrá seguirse por M+ LALIGA TV y Movistar Plus+.

En Sudamérica, la transmisión estará concentrada principalmente en DSports, con DGO como plataforma de streaming. En Brasil, el partido será emitido por CazéTV.

País o regiónTVStreaming
MéxicoSky SportsSky+
GuatemalaSky Sports NorteViX
El SalvadorSky Sports NorteViX
HondurasSky Sports NorteViX
NicaraguaSky Sports NorteViX
Costa RicaSky Sports NorteViX
PanamáSky Sports Norte, Rush Sports 3ViX
República DominicanaSky Sports NorteViX
Estados UnidosESPN DeportesESPN+, ESPN App, fuboTV
PerúDSportsDGO
ColombiaDSportsDGO
EcuadorDSportsDGO
VenezuelaDSportsDGO
BoliviaDSportsDGO
ParaguayDSportsDGO
ArgentinaDSportsDGO
UruguayDSportsDGO
ChileDSportsDGO
BrasilCazéTVCazéTV
EspañaM+ LALIGA TVMovistar Plus+

Valencia CF vs. FC Barcelona: ficha del partido

PartidoValencia CF vs. FC Barcelona
CompeticiónLaLiga EA Sports 2026-27
Jornada4
FechaDomingo 6 de septiembre de 2026
Hora en España16:15
Hora en México08:15
Hora en Perú, Colombia y Ecuador09:15
Hora en Estados Unidos10:15 a. m. ET / 7:15 a. m. PT
EstadioMestalla
CiudadValencia, España
TV en MéxicoSky Sports
Streaming en MéxicoSky+
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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