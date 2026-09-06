El FC Barcelona visita este domingo 6 de septiembre al Valencia CF en Mestalla, en uno de los encuentros más atractivos de la cuarta jornada de LaLiga EA Sports 2026-27. El conjunto azulgrana llega con un arranque perfecto, después de ganar sus tres primeros partidos, mientras que el equipo valencianista afronta el duelo con la necesidad de conseguir su primera victoria del campeonato.

El equipo de Hansi Flick suma nueve puntos y viene de derrotar 5-2 al Rayo Vallecano, un resultado que confirmó su capacidad ofensiva en este inicio de temporada. El Valencia, dirigido por Carlos Corberán, solo ha conseguido un punto en las tres primeras fechas y llega después de perder 3-1 ante el Deportivo en Riazor.

Mestalla ofrece, además, un antecedente que obliga al Barcelona a no confiarse. El Valencia ganó 3-1 en el último enfrentamiento entre ambos equipos disputado en este estadio. Con realidades diferentes en la tabla, el conjunto local buscará repetir aquella actuación, mientras que el cuadro catalán intentará mantener su pleno de triunfos.

¿A qué hora juega Valencia vs. Barcelona hoy?

El partido se disputará este domingo 6 de septiembre de 2026 en el estadio de Mestalla, en Valencia. El encuentro corresponde a la cuarta jornada de LaLiga EA Sports 2026-27 y comenzará a las 16:15 horas de España.

País Hora España 16:15 México 08:15 Perú 09:15 Colombia 09:15 Ecuador 09:15 Estados Unidos 10:15 a. m. ET / 7:15 a. m. PT Venezuela 10:15 Bolivia 10:15 Paraguay 10:15 Argentina 11:15 Uruguay 11:15 Chile 11:15 Brasil 11:15

¿Dónde ver Valencia vs. Barcelona EN VIVO por TV y streaming?

En México, el partido será transmitido por Sky Sports, mientras que Sky+ ofrecerá la alternativa para seguirlo por Internet, de acuerdo con el paquete contratado.

La señal de Sky Sports Norte también estará disponible en distintos mercados de Centroamérica y el Caribe. En Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana, la transmisión podrá seguirse por esa señal, con ViX como opción de streaming. En Panamá se sumará Rush Sports 3 a la oferta televisiva.

Para los aficionados en Estados Unidos, la transmisión en español estará a cargo de ESPN Deportes, con ESPN+ y ESPN App entre las alternativas digitales indicadas para este mercado. En España, el encuentro podrá seguirse por M+ LALIGA TV y Movistar Plus+.

En Sudamérica, la transmisión estará concentrada principalmente en DSports, con DGO como plataforma de streaming. En Brasil, el partido será emitido por CazéTV.

País o región TV Streaming México Sky Sports Sky+ Guatemala Sky Sports Norte ViX El Salvador Sky Sports Norte ViX Honduras Sky Sports Norte ViX Nicaragua Sky Sports Norte ViX Costa Rica Sky Sports Norte ViX Panamá Sky Sports Norte, Rush Sports 3 ViX República Dominicana Sky Sports Norte ViX Estados Unidos ESPN Deportes ESPN+, ESPN App, fuboTV Perú DSports DGO Colombia DSports DGO Ecuador DSports DGO Venezuela DSports DGO Bolivia DSports DGO Paraguay DSports DGO Argentina DSports DGO Uruguay DSports DGO Chile DSports DGO Brasil CazéTV CazéTV España M+ LALIGA TV Movistar Plus+

Valencia CF vs. FC Barcelona: ficha del partido

Partido Valencia CF vs. FC Barcelona Competición LaLiga EA Sports 2026-27 Jornada 4 Fecha Domingo 6 de septiembre de 2026 Hora en España 16:15 Hora en México 08:15 Hora en Perú, Colombia y Ecuador 09:15 Hora en Estados Unidos 10:15 a. m. ET / 7:15 a. m. PT Estadio Mestalla Ciudad Valencia, España TV en México Sky Sports Streaming en México Sky+