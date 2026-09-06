El FC Barcelona visita este domingo 6 de septiembre al Valencia CF en Mestalla, en uno de los encuentros más atractivos de la cuarta jornada de LaLiga EA Sports 2026-27. El conjunto azulgrana llega con un arranque perfecto, después de ganar sus tres primeros partidos, mientras que el equipo valencianista afronta el duelo con la necesidad de conseguir su primera victoria del campeonato.
El equipo de Hansi Flick suma nueve puntos y viene de derrotar 5-2 al Rayo Vallecano, un resultado que confirmó su capacidad ofensiva en este inicio de temporada. El Valencia, dirigido por Carlos Corberán, solo ha conseguido un punto en las tres primeras fechas y llega después de perder 3-1 ante el Deportivo en Riazor.
Mestalla ofrece, además, un antecedente que obliga al Barcelona a no confiarse. El Valencia ganó 3-1 en el último enfrentamiento entre ambos equipos disputado en este estadio. Con realidades diferentes en la tabla, el conjunto local buscará repetir aquella actuación, mientras que el cuadro catalán intentará mantener su pleno de triunfos.
¿A qué hora juega Valencia vs. Barcelona hoy?
El partido se disputará este domingo 6 de septiembre de 2026 en el estadio de Mestalla, en Valencia. El encuentro corresponde a la cuarta jornada de LaLiga EA Sports 2026-27 y comenzará a las 16:15 horas de España.
|País
|Hora
|España
|16:15
|México
|08:15
|Perú
|09:15
|Colombia
|09:15
|Ecuador
|09:15
|Estados Unidos
|10:15 a. m. ET / 7:15 a. m. PT
|Venezuela
|10:15
|Bolivia
|10:15
|Paraguay
|10:15
|Argentina
|11:15
|Uruguay
|11:15
|Chile
|11:15
|Brasil
|11:15
¿Dónde ver Valencia vs. Barcelona EN VIVO por TV y streaming?
En México, el partido será transmitido por Sky Sports, mientras que Sky+ ofrecerá la alternativa para seguirlo por Internet, de acuerdo con el paquete contratado.
La señal de Sky Sports Norte también estará disponible en distintos mercados de Centroamérica y el Caribe. En Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana, la transmisión podrá seguirse por esa señal, con ViX como opción de streaming. En Panamá se sumará Rush Sports 3 a la oferta televisiva.
Para los aficionados en Estados Unidos, la transmisión en español estará a cargo de ESPN Deportes, con ESPN+ y ESPN App entre las alternativas digitales indicadas para este mercado. En España, el encuentro podrá seguirse por M+ LALIGA TV y Movistar Plus+.
En Sudamérica, la transmisión estará concentrada principalmente en DSports, con DGO como plataforma de streaming. En Brasil, el partido será emitido por CazéTV.
|País o región
|TV
|Streaming
|México
|Sky Sports
|Sky+
|Guatemala
|Sky Sports Norte
|ViX
|El Salvador
|Sky Sports Norte
|ViX
|Honduras
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|ViX
|Nicaragua
|Sky Sports Norte
|ViX
|Costa Rica
|Sky Sports Norte
|ViX
|Panamá
|Sky Sports Norte, Rush Sports 3
|ViX
|República Dominicana
|Sky Sports Norte
|ViX
|Estados Unidos
|ESPN Deportes
|ESPN+, ESPN App, fuboTV
|Perú
|DSports
|DGO
|Colombia
|DSports
|DGO
|Ecuador
|DSports
|DGO
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|DSports
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|DSports
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|DSports
|DGO
|Argentina
|DSports
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|Uruguay
|DSports
|DGO
|Chile
|DSports
|DGO
|Brasil
|CazéTV
|CazéTV
|España
|M+ LALIGA TV
|Movistar Plus+
Valencia CF vs. FC Barcelona: ficha del partido
|Partido
|Valencia CF vs. FC Barcelona
|Competición
|LaLiga EA Sports 2026-27
|Jornada
|4
|Fecha
|Domingo 6 de septiembre de 2026
|Hora en España
|16:15
|Hora en México
|08:15
|Hora en Perú, Colombia y Ecuador
|09:15
|Hora en Estados Unidos
|10:15 a. m. ET / 7:15 a. m. PT
|Estadio
|Mestalla
|Ciudad
|Valencia, España
|TV en México
|Sky Sports
|Streaming en México
|Sky+