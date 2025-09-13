FC Barcelona juega ante Valencia por la jornada 4 de LaLiga, este domingo 14 de septiembre. Conoce cómo y dónde verlo por TV y streaming online. (Foto: Composición Mag)
FC Barcelona juega ante Valencia por la jornada 4 de LaLiga, este domingo 14 de septiembre. Conoce cómo y dónde verlo por TV y streaming online. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

El partido de la jornada 4 de LaLiga entre el FC Barcelona y el Valencia CF se juega el domingo 14 de septiembre, a partir de las 21 horas en el Estadi Johan Cruyff. Si estás en España, México, Estados Unidos y otros países del mundo, te comparto cómo y dónde ver el partido en vivo online y en directo, a través de TV señal abierta y streaming online desde cualquier dispositivo móvil.

En un nuevo capítulo de su histórica rivalidad, el FC Barcelona se enfrenta al Valencia en la cuarta jornada de LaLiga EA Sports. Los dirigidos por Hansi Flick buscarán seguir sumando tras un buen comienzo de temporada, que los sitúa cuartos con 7 puntos, a escasa distancia del liderato. El Valencia, actualmente noveno con 4 puntos, intentará dar la sorpresa. Este choque entre culés y ché siempre promete ser un duelo de gran intensidad.

El FC Barcelona enfrenta a Levante por la Jornada 2 de LaLiga 2025-26. Conoce la fecha, hora, canales y dónde ver el partido en vivo y online para no perderte la acción. | Crédito: Composición Depor
El FC Barcelona enfrenta a Levante por la Jornada 2 de LaLiga 2025-26. Conoce la fecha, hora, canales y dónde ver el partido en vivo y online para no perderte la acción. | Crédito: Composición Depor

Dónde ver Barcelona - Valencia EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE por LaLiga

Para ver el partido de la jornada 4 de LaLiga EA Sports 2025-2026, te damos a conocer los canales de televisión y qué señal streaming online pasará el Barcelona vs. Valencia desde el Estadi Johan Cruyff.

PAÍSHORARIOCANALES TV / STREAMING ONLINE
España21:00 horasM+ LaLiga, M+ LaLiga HDR, LaLiga TV Bar
Argentina16:00 horasDSports, DGO
Chile15:00 horasDSports, DGO
Colombia14:00 horasDSports, DGO
Ecuador14:00 horasDSports, DGO
Perú14:00 horasDSports, DGO
Paraguay16:00 horasDSports, DGO
Uruguay16:00 horasDSports, DGO
Venezuela15:00 horasDSports, DGO
Bolivia15:00 horasDSports, DGO
México13:00 horasSky Sports
Costa Rica13:00 horasSky Sports
El Salvador13:00 horasSky Sports
Nicaragua13:00 horasSky Sports
Guatemala13:00 horasSky Sports
Honduras13:00 horasSky Sports
Puerto Rico15:00 horasSky Sports
República Dominicana15:00 horasSky Sports
Estados Unidos12:00 PT / 13:00 MT / 14:00 CT / 15:00 ETESPN Deportes, ESPN+ Plus, Fubo Sports

Tras un empate 1-1 contra el Rayo Vallecano, en el que un gol de Lamine Yamal evitó la derrota, el equipo de Hansi Flick necesita una victoria. Mientras tanto, el equipo de Carlos Corberán se presenta con confianza luego de golear 3-0 al Getafe, con anotaciones de Mouctar Diakhaby, Arnaut Danjuma y Hugo Duro. El Valencia, que se ubica en la novena posición con cuatro puntos, buscará imponerse en el estadio del Barcelona.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC