El partido de la jornada 4 de LaLiga entre el FC Barcelona y el Valencia CF se juega el domingo 14 de septiembre, a partir de las 21 horas en el Estadi Johan Cruyff . Si estás en España, México, Estados Unidos y otros países del mundo, te comparto cómo y dónde ver el partido en vivo online y en directo, a través de TV señal abierta y streaming online desde cualquier dispositivo móvil.

En un nuevo capítulo de su histórica rivalidad, el FC Barcelona se enfrenta al Valencia en la cuarta jornada de LaLiga EA Sports. Los dirigidos por Hansi Flick buscarán seguir sumando tras un buen comienzo de temporada, que los sitúa cuartos con 7 puntos, a escasa distancia del liderato. El Valencia, actualmente noveno con 4 puntos, intentará dar la sorpresa. Este choque entre culés y ché siempre promete ser un duelo de gran intensidad.

Dónde ver Barcelona - Valencia EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE por LaLiga

Para ver el partido de la jornada 4 de LaLiga EA Sports 2025-2026, te damos a conocer los canales de televisión y qué señal streaming online pasará el Barcelona vs. Valencia desde el Estadi Johan Cruyff.

PAÍS HORARIO CANALES TV / STREAMING ONLINE España 21:00 horas M+ LaLiga, M+ LaLiga HDR, LaLiga TV Bar Argentina 16:00 horas DSports, DGO Chile 15:00 horas DSports, DGO Colombia 14:00 horas DSports, DGO Ecuador 14:00 horas DSports, DGO Perú 14:00 horas DSports, DGO Paraguay 16:00 horas DSports, DGO Uruguay 16:00 horas DSports, DGO Venezuela 15:00 horas DSports, DGO Bolivia 15:00 horas DSports, DGO México 13:00 horas Sky Sports Costa Rica 13:00 horas Sky Sports El Salvador 13:00 horas Sky Sports Nicaragua 13:00 horas Sky Sports Guatemala 13:00 horas Sky Sports Honduras 13:00 horas Sky Sports Puerto Rico 15:00 horas Sky Sports República Dominicana 15:00 horas Sky Sports Estados Unidos 12:00 PT / 13:00 MT / 14:00 CT / 15:00 ET ESPN Deportes, ESPN+ Plus, Fubo Sports

Tras un empate 1-1 contra el Rayo Vallecano, en el que un gol de Lamine Yamal evitó la derrota, el equipo de Hansi Flick necesita una victoria. Mientras tanto, el equipo de Carlos Corberán se presenta con confianza luego de golear 3-0 al Getafe, con anotaciones de Mouctar Diakhaby, Arnaut Danjuma y Hugo Duro. El Valencia, que se ubica en la novena posición con cuatro puntos, buscará imponerse en el estadio del Barcelona.